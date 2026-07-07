"Elimden gelenin en iyisini yaptım" - Portekiz kaptanı, milli takımdan emeklilik kararını ertelerken Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası maçı gözyaşlarıyla sona erdi

Maçın ardından basına konuşan eski Manchester United forveti, milli takım kariyerini değerlendirdi ve kesin bir karar vermeden önce biraz zaman ayıracağını vurguladı.

Ronaldo şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrılmak beni üzdü. Elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım. Anın heyecanıyla hiçbir şeye karar vermem. Şu anda [oynamaya] devam edip etmeyeceğim önemli değil. Yarın da bugün kalktığım gibi kalkacağım: vicdanım rahat bir şekilde.

"Milli takımda 23 yıl oynadım ve üç şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı. Avrupa Şampiyonası en önemlisiydi. Dürüst olmak gerekirse, benim için 2016 yılı bir Dünya Kupası kadar önemli."