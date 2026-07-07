AFP
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"Elimden gelenin en iyisini yaptım" - Portekiz kaptanı, milli takımdan emeklilik kararını ertelerken Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası maçı gözyaşlarıyla sona erdi
Dünya Kupası hayali sona erdi
Portekiz’in Dünya Kupası serüveni, Dallas’ta İspanya’ya karşı oynanan son 16 turu maçında Mikel Merino’nun uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle 1-0 yenilgiye uğramasının ardından dramatik bir şekilde sona erdi. Bu elenme, 41 yaşındaki kaptanın bu prestijli turnuvadaki kariyerini kupayı hiç kaldıramadan tamamlamasına neden oldu. 70.000 taraftarın önünde son düdük çaldıktan sonra, tecrübeli forvet duygularını bastıramadı ve gözyaşları içinde sahadan ayrıldı. Bu duygusal an, 2022 Katar Dünya Kupası’nda stadyum tünelinden ayrılışını anımsattı.
- Getty Images
Kaptan geleceği değerlendiriyor
Maçın ardından basına konuşan eski Manchester United forveti, milli takım kariyerini değerlendirdi ve kesin bir karar vermeden önce biraz zaman ayıracağını vurguladı.
Ronaldo şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrılmak beni üzdü. Elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım. Anın heyecanıyla hiçbir şeye karar vermem. Şu anda [oynamaya] devam edip etmeyeceğim önemli değil. Yarın da bugün kalktığım gibi kalkacağım: vicdanım rahat bir şekilde.
"Milli takımda 23 yıl oynadım ve üç şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı. Avrupa Şampiyonası en önemlisiydi. Dürüst olmak gerekirse, benim için 2016 yılı bir Dünya Kupası kadar önemli."
Ronaldo, istenmeyen bir rekoru egale etti
Altı Dünya Kupası turnuvasında toplam 11 gol attığı efsanevi uluslararası kariyerine rağmen, bu forvetin eleme turlarındaki istatistikleri yorumcular arasında önemli bir tartışma konusu olmaya devam etti. Son maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı ve üç şut çekti, ancak İspanya kalesinde muhteşem bir performans sergileyen Unai Simon’u geçmeyi başaramadı. Bu sonuçla, Mathew Leckie ve Son Heung-min ile paylaştığı sekiz mağlubiyetlik turnuva rekoruna ulaştı.
- Getty Images Sport
Portekiz için yeni bir dönem başlıyor
Milli takım kadrosu, eleme turunda elenmesinin ardından teknik direktörün istifa kararıyla birlikte önemli bir geçiş dönemiyle karşı karşıya. Federasyon, bir sonraki Avrupa Şampiyonası eleme döngüsü öncesinde kadroyu yeniden yapılandırmak üzere bir halef atamak zorundadır. Ronaldo’nun Euro 2028’e kadar 43 yaşına basacak olması nedeniyle, öncelikli odak noktası takımın yenilenmesi ve hücum hattında yeni nesil liderlerin yetiştirilmesine kaymaktadır.
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