"Elimden gelenin en iyisini yapacağım" - Lionel Messi ve Arjantin'in sarsılmaz inancı, onları zorlukların üstesinden gelerek İspanya ile oynayacakları Dünya Kupası finaline nasıl taşıdı?

ATLANTA -- Maçı izleyenlerin çoğu, Arjantin’in İngiltere’ye karşı kazandığı zaferin simgesi haline gelecek o anı kaçırdı.

Bir gol gerideyken Jude Bellingham ile sözlü bir atışmaya giren Lionel Messi, maçtan sonraki saatlerde hem bir meme hem de Dünya Kupası efsanesine anında eklenen bir yüz ifadesi sergiledi. Mesajı netti: “Oyun başlasın.” O andan itibaren geriye dönüp bakmak söz konusu değildi.

Bazıları bunu bir dönüm noktası olarak nitelendirecek. Gerçek şu ki, en azından tek başına bir dönüm noktası değildi. Arjantin’in motivasyon kaynağı olarak Bellingham’a ihtiyacı yoktu; inançlarını bulmalarına da Bellingham’ın yardımı gerekmiyordu. Zaten bu inanca sahiptiler ve bunu yaz boyunca defalarca gösterdiler.

İşte bu yüzden Atlanta şehir merkezi mavi ve beyaz renklere boğuldu; Arjantin taraftarlarının sayısı İngiliz taraftarların sayısını ikiye bir oranında aştı. İşte bu yüzden şarkılar, “God Save the King”i bastıracak kadar yüksek sesliydi. İşte bu yüzden şarkılar bu sefer biraz daha az rüya gibi, biraz daha çok kehanet gibi geliyor.

İşte bu yüzden Arjantin, Dünya Kupası’nı şekillendiren çeşitli aksiliklerin üstesinden geldi. En sonuncusuyla karşı karşıya kalan Messi, yüzünü buruşturdu, işine devam etti ve maçın gidişatını değiştirdi.

Aynı inanç şimdi Pazar gününe taşınıyor. İspanya, İngiltere’den çok farklı bir zorluk sunacak, ancak Arjantin, Messi ve etrafındaki ordusuyla hiçbir maçın kendileri için imkansız olmadığına inanarak Dünya Kupası finaline çıkacak.