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Lionel Messi GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım" - Lionel Messi ve Arjantin'in sarsılmaz inancı, onları zorlukların üstesinden gelerek İspanya ile oynayacakları Dünya Kupası finaline nasıl taşıdı?

FEATURES
Analysis
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İngiltere
L. Messi

Arjantin’in İngiltere karşısında gerçekleştirdiği geri dönüş, Lionel Messi’ye duyulan güveni gözler önüne serdi. Artık, son şampiyonun tarihi bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının önünde İspanya duruyor.

ATLANTA -- Maçı izleyenlerin çoğu, Arjantin’in İngiltere’ye karşı kazandığı zaferin simgesi haline gelecek o anı kaçırdı.

Bir gol gerideyken Jude Bellingham ile sözlü bir atışmaya giren Lionel Messi, maçtan sonraki saatlerde hem bir meme hem de Dünya Kupası efsanesine anında eklenen bir yüz ifadesi sergiledi. Mesajı netti: “Oyun başlasın.” O andan itibaren geriye dönüp bakmak söz konusu değildi.

Bazıları bunu bir dönüm noktası olarak nitelendirecek. Gerçek şu ki, en azından tek başına bir dönüm noktası değildi. Arjantin’in motivasyon kaynağı olarak Bellingham’a ihtiyacı yoktu; inançlarını bulmalarına da Bellingham’ın yardımı gerekmiyordu. Zaten bu inanca sahiptiler ve bunu yaz boyunca defalarca gösterdiler.

İşte bu yüzden Atlanta şehir merkezi mavi ve beyaz renklere boğuldu; Arjantin taraftarlarının sayısı İngiliz taraftarların sayısını ikiye bir oranında aştı. İşte bu yüzden şarkılar, “God Save the King”i bastıracak kadar yüksek sesliydi. İşte bu yüzden şarkılar bu sefer biraz daha az rüya gibi, biraz daha çok kehanet gibi geliyor.

İşte bu yüzden Arjantin, Dünya Kupası’nı şekillendiren çeşitli aksiliklerin üstesinden geldi. En sonuncusuyla karşı karşıya kalan Messi, yüzünü buruşturdu, işine devam etti ve maçın gidişatını değiştirdi.

Aynı inanç şimdi Pazar gününe taşınıyor. İspanya, İngiltere’den çok farklı bir zorluk sunacak, ancak Arjantin, Messi ve etrafındaki ordusuyla hiçbir maçın kendileri için imkansız olmadığına inanarak Dünya Kupası finaline çıkacak.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ‘Özel bir sevinç’

    Messi gibi seçkin bir yeteneğe sahip olduğunuzda işte böyle olur. Ancak Arjantin, Messi’nin kariyerinin önceki dönemlerinde defalarca öğrendiği gibi, Messi tek başına yeterli değildir.

    Çarşamba günü İngiltere ile oynanan maç, Messi'nin artık yalnız olmadığını gösterdi. Hem saha içinde hem de saha dışında arkasında onu destekleyen bir ordu var. Arjantin'i bir başka Dünya Kupası finaline taşıyan sadece kalite değil. Bu bir inanç ve bu inanç, hissedilebilecek kadar gerçek.

    Maçın başlamasına saatler kala Arjantinlileri bulmak hiç de zor değildi. Onları görmeden önce seslerini duyuyordunuz. Her şeyden öte, geldiklerini hissediyordunuz.

    Bir köşeyi dönünce, yarısı gömleksiz, yarısı Messi forması giymiş, “Inglaterra”ya karşı yakında elde edecekleri zaferi şarkılarıyla kutlayan bir grup ile karşılaşırdınız. Milli marşlar tam bir gösteriydi. Arjantin marşı coşkuyla söylendi. İngiltere marşı ise Arjantinli taraftarların tezahüratları arasında boğuldu.

    “Özel bir şey yaşadık; bunu milli marşın ilk notalarından itibaren hissedebiliyorduk,” dedi Messi. “Taraftarlar bu zaferi her şeyden çok istiyordu; çünkü yarı finalde İngiltere ile karşılaşmak ve bir kez daha Dünya Kupası finaline ulaşmak çok büyük bir anlam taşıyordu.

    “Arjantin halkının ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. Annem ve ailem bana kutlama yapan insanların fotoğraflarını gönderdi. Arjantin halkına bu özel sevinci yaşatabildiğim için çok gururlu ve mutluyum.”

    İspanya, İngiltere kadar tarihi bir ağırlığa sahip olmayabilir, ancak Pazar günü daha da zorlu bir futbol sınavı olacak. Arjantin taraftarları duygusal desteği sağlayabilir. Maçı kontrol etmeye odaklanmış bir İspanya takımı karşısında, oyuncuların sabır ve hassasiyetle hareket etmesi gerekecek.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kimse kaybetmek istemiyordu"

    Tarihi bilen herkes için bu maç kişisel bir anlam taşıyordu. İşte bu yüzden “Falkland Adaları” ve “Malvinas” kelimeleri maç öncesi atmosferin bir parçası haline gelmişti. Bu özel durum göz önüne alındığında, yarı finalin muazzam bir atmosfer yaratması için siyasi imalara gerek yoktu, ancak bunlar maça ek bir boyut kattı.

    Messi, “Hiçbir Arjantinli bu maçı kaybetmek istemiyordu,” dedi. “İngiltere ile oynadığımız bu yarı finalin önemi göz önüne alındığında, tüm Dünya Kupası’nın bu şekilde gelişmesi inanılmazdı. Bugün kimse kaybetmek istemiyordu.”

    Bu duygu, maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli oyuncuların kutlama için açtıkları pankartta da açıkça görülüyordu: “Las Malvinas son Argentinas.”

    Tarihi bilmeyenler için açıklayalım: “Las Malvinas”, Güney Atlantik’te bulunan ve Arjantin’in de hak iddia ettiği bir İngiliz denizaşırı toprağı olan Falkland Adaları’nın Arjantin’deki adıdır. İki ülke, 1982’de adalar nedeniyle 74 gün süren ve 900’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bir savaşa girmiş, Falkland Adalılar ise 2013’te ezici bir çoğunlukla İngiliz denizaşırı toprağı olarak kalmayı tercih etmişti. Bu pankart, o günden beri İngiliz hükümetinin eleştirilerine ve FIFA’nın müdahale etmesi yönündeki çağrılara neden oldu; bu durum, Arjantin’i Pazar günkü final öncesinde olası bir disiplin cezasıyla karşı karşıya bıraktı. Ancak sahada sergilenen tek pankart bu değildi.

    Kalabalığın üzerinde Diego Maradona’nın resimleri asılıydı. Arjantin futbolunda Maradona’nın yanında yeri tartışılmaz olan Messi’nin resimleri de öyle. Ve Arjantin’in inancının somut bir yansıması haline gelen yine Messi oldu. Yine farkı yaratan kişi oydu.

    Finalde ise farklı bir yaklaşım gerekecek. İspanya, İngiltere’nin tarihsel yükünü taşımayacak ve Arjantin, İspanya’nın İngiltere gibi skoru korumak için geri çekileceğini varsayamaz. Yarı final öfkeyle beslenmişse, final ise kontrol ile belirlenebilir.

    Bu da maçın ilk bölümünü özellikle önemli hale getiriyor. Arjantin Çarşamba günü geriye düşmesine rağmen toparlanmayı başardı, ancak top hakimiyetini ve tempoyu belirleyebilen İspanya karşısında ilk golü yerse, bu tamamen farklı bir sorun yaratacaktır.

  • imago-sport-1080114956.jpgBildbyran

    La Albiceleste hakkında her şey

    Arjantinli oyuncular “Messi için oynuyoruz” dediğinde, bu duyguyu basit bir popülizm olarak görmezden gelmek kolay olabilir. Oysa gerçek şu ki, bu duygu son derece, son derece gerçektir. Messi, çevresindekiler için bir takım arkadaşından çok daha fazlasıdır. Aynı şey taraftarlar için de geçerlidir.

    Bu yüzden Arjantin geriye düşse bile taraftarları seslerini kesmedi. Yeşil Burun Adaları, Mısır ya da İsviçre maçlarında olduğu gibi panik yoktu. Messi varken paniklemeye ne gerek var ki?

    Bu soru, Çarşamba gününden sonra bile hâlâ sorulmaya değer. Panikleyen İngiltere oldu; takım, üstünlüğünü korumak için kabuğuna çekildi. Çok tehlikeli bir rakibe karşı çok uzun süre geriye yaslandılar. Sonunda çökmeleri pek de sürpriz olmadı.

    Enzo Fernández beraberlik golünü attı, ancak fitili ateşleyen Messi’ydi. Inter Miami’nin yıldızı Arjantin’i ileriye taşıdı, önce Fernández’e asist yaptı, ardından Lautaro Martínez’in kafayla attığı galibiyet golüne yol açan ortayı yaptı.

    Her şeyden öte, Arjantin’i harekete geçiren şey Messi’ye duyulan inançtı. O sahada olduğunda her şey mümkün gibi geliyor. Çarşamba gecesi de öyle hissettik.

    “Bir yıldır hazırlanıyor ve antrenman yapıyorum; mümkün olan en iyi formda olmak için elimden gelen her şeyi yapacağımı biliyordum,” dedi Messi. “Şu anda sadece keyfini çıkarmak istiyorum. Son Dünya Kupamdan ya da bunun gibi şeylerden bahsetmiyorum. Bu takım her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kimseye bir şey borçlu değil.

    “Bu takım denemekten asla vazgeçmez. Futbolumuz ve kararlılığımızla şampiyonluğu kazanmak için sahaya çıktık ve bir kez daha Dünya Kupası finalindeyiz.”

    İspanya için görev açık, ancak kolay değil: İngiltere’nin sonunda Messi’ye tanıdığı zaman ve alanı ona vermemek. Arjantin için ise Pazar günü, kaptanlarının imkansızı başarmasını beklemekten ibaret bir maç olamaz. Takımın diğer oyuncuları, İspanya’nın sadece Messi’ye odaklanamayacağı kadar çok sorun çıkarmak zorunda.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir adım daha

    Pazar günkü finalin önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanır azdır. Arjantin için bu, 1962’deki Brezilya’dan bu yana Dünya Kupası’nı üst üste kazanan ilk ülke olma şansı. İspanya için ise, sanki bu an için yaratılmış gibi görünen bir takım ve kimlik etrafında yeni bir miras inşa etme fırsatı.

    Messi için ise bu, tarihe geçmek için bir başka şans; zaten ölümsüz olarak kabul edilen bir oyuncu için ölümsüzlüğe bir katman daha ekleme fırsatı. 2022'de Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandırarak Maradona'nın yanına adını yazdırmıştı. Pazar günü ise Maradona'nın bile başaramadığı bir şeyi başararak kupayı ikinci kez havaya kaldırabilir.

    “Diego gerçekten harikaydı,” dedi Messi. “Kendimi onunla karşılaştırmak istemedim. Bana kalırsa, o hepsinin en iyisiydi.

    “Birlikte harika anlar yaşadık. 2010 Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans sergilemişti. O turnuvadaki rakipler ve maçlar hakkında konuşmuştuk.

    “Bugün, nerede olursa olsun, milli takımın onun için ne kadar önemli olduğunu ve geride bıraktığı mirası düşünürsek, tüm bunların tadını çıkararak mutlu olacaktır. Bu, onun için bir armağandır.”

    Messi, Arjantin’e pek çok armağan sundu; işte bu yüzden taraftarlar onun adını böylesine tutkuyla haykırıyor. Bu yazın şarkısı, onun bu bağlılığı uyandırma yeteneğine odaklanıyor ve Atlanta’da gece geç saatlere kadar yankılandı.

    “Malvinas için, El Diego için, Leo’nun son maçı için, Arjantin, seni iki kez şampiyon görmek istiyorum.”

    Bunun anlamı şudur

    “Malvinas için, Diego için, Leo’nun son maçı için, Arjantin, seni üst üste iki kez şampiyon olarak görmek istiyorum.”

    Messi kendisi bunu kabul etmese de taraftarlar bu turnuvayı onun son Dünya Kupası olarak görüyor olabilir. Bu da Pazar gününü çevreleyen aciliyet duygusunu daha da artırıyor.

    İspanya karşısında, Arjantin’in tezahüratlarının sınandığı ve inançlarının zorlandığı uzun süreler olabilir. Acı çekmek, beklemek ve eninde sonunda kendi anlarının geleceğine güvenmek zorunda kalabilirler.

    Çarşamba günü, inancın bir maçı nasıl değiştirebileceğini kanıtladı. Pazar günü ise bunun tarih yazıp yazmayacağı belli olacak.


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