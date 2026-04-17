"Elimden gelenin en iyisini yapacağım!" - Duygusal bir an yaşayan Antoine Griezmann, eski takımı Real Sociedad'a karşı Atlético Madrid formasıyla oynayacağı son Copa del Rey finali öncesinde "yorgunluğu unuttuğunu" söyledi

35 yaşındaki forvet, şu anda Metropolitano'daki son altı haftasını geçiriyor, ancak takvim hâlâ çok önemli maçlarla dolu. Copa del Rey kupası söz konusu ve Şampiyonlar Ligi yarı finali ufukta görünürken, Griezmann İspanya'nın başkentinden tarihi bir başarıyla ayrılmaya kararlı.

"Gerçekten heyecanlı, istekli ve mutluyum. Bilmiyorum, sadece bir finalde oynayacağım için çok mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmam gereken zorlu bir maça hazır hissediyorum," dedi Griezmann gazetecilere. Tecrübeli yıldız, Atleti'nin son dönemdeki başarılarının verdiği heyecanın kendisine moral verdiğini de belirtti: "Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalmak, tüm çabaları ve yorgunluğu unutturuyor. Herkesin kendine güvenen, mutlu ve yarın antrenman yapıp mücadele etmeye istekli olduğunu görüyorum."