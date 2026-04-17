"Elimden gelenin en iyisini yapacağım!" - Duygusal bir an yaşayan Antoine Griezmann, eski takımı Real Sociedad'a karşı Atlético Madrid formasıyla oynayacağı son Copa del Rey finali öncesinde "yorgunluğu unuttuğunu" söyledi
Fransız oyuncu için rüya gibi bir final
35 yaşındaki forvet, şu anda Metropolitano'daki son altı haftasını geçiriyor, ancak takvim hâlâ çok önemli maçlarla dolu. Copa del Rey kupası söz konusu ve Şampiyonlar Ligi yarı finali ufukta görünürken, Griezmann İspanya'nın başkentinden tarihi bir başarıyla ayrılmaya kararlı.
"Gerçekten heyecanlı, istekli ve mutluyum. Bilmiyorum, sadece bir finalde oynayacağım için çok mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmam gereken zorlu bir maça hazır hissediyorum," dedi Griezmann gazetecilere. Tecrübeli yıldız, Atleti'nin son dönemdeki başarılarının verdiği heyecanın kendisine moral verdiğini de belirtti: "Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalmak, tüm çabaları ve yorgunluğu unutturuyor. Herkesin kendine güvenen, mutlu ve yarın antrenman yapıp mücadele etmeye istekli olduğunu görüyorum."
Simeone yönetiminde unutulmaz anlar
Yaklaşan ABD transferine yönelik yoğun ilgiye rağmen Griezmann, “son dans” söyleminin performansını etkilemesine izin vermeyeceğini vurguluyor. Avrupa’da Arsenal’in beklediği bu dönemde, Dünya Kupası şampiyonu sadece La Cartuja’daki maçın prestijine odaklanmış durumda.
"Bunun benim son maçım olup olmadığını düşünmüyorum, sadece çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok az oyuncunun oynama şansı bulduğu bir final. Bu büyük bir sevinç, bir gurur kaynağı. Yarın orada olmak ve hepimizin beklediği seviyede performans göstermek istiyorum," diye açıkladı. Ancak, Diego Simeone ile son etkileşimlerini çok değerli bulduğunu da itiraf etti: "Saha içindeyken, oynarken, keyif alırken bunun farkına varıyorum. Teknik direktörün her mesajından keyif alıyorum, hepsini içime çekiyorum. Bizim istediğimiz şey maçlar oynamak."
Real Sociedad’ın köklerine saygı
Kaderin şiirsel bir cilvesiyle, Griezmann’ın Atlético ile oynayacağı son büyük ulusal final, kendisine profesyonel kariyerinde çıkış fırsatı sunan kulübe karşı olacak. Şu anda Pellegrino Matarazzo’nun yönetimindeki Real Sociedad’ın Griezmann ile kupa arasında durması, Fransız oyuncunun da kabul ettiği üzere, duygulanmadan kabullenmesi zor bir gerçek.
"Fazla düşünmüyorum, çünkü aksi takdirde çok duygusal olacağım ve bunu istemiyorum. Maç için zinde olmak istiyorum. Onlara çok şey borçluyum; Fransa'nın bana açamadığı kapıları onlar açtı. Onlara çok şey borçluyum. Bu özel bir maç. Ama fazla düşünmüyorum, sadece oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyorum” dedi. Ayrıca eski takımının taktiksel gelişimini överek şunları kaydetti: “Yeni teknik direktörün gelmesinden bu yana oldukça değiştiler: hızlı oyun, derin paslar… Guedes’in bu sezonki performansından gerçekten keyif alıyorum; onu daha önce Valencia’da izlemiştim ve şimdi de keyifli görünüyor. O, takım için kilit bir isim.”
Atletico taraftarlarına son bir mesaj
Sevilla'daki maçın başlama vuruşuna geri sayım başlarken Griezmann, kulüpte geçirdiği iki dönem boyunca kendisine destek olan Atlético taraftarlarına teşekkür etmek için bir dakikasını ayırdı. Kulübün sezon boyunca, özellikle de son dönemde Barcelona'nın baskısı altında gösterdiği çarpıcı yükselişte taraftarların rolünü vurguladı.
“Bu yıl bize verdiğiniz ve vermeye devam ettiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Zor zamanlarda her zaman bize güç veriyorsunuz. Salı günü Barça bize baskı uygularken bunu gördük: tam arkamızdaydınız ve bizi destekliyordunuz. Bu, taraftarlar için çok özel bir maç ve umarım onlara galibiyeti hediye edebiliriz” diye konuştu. Final maçı Cumartesi gecesi oynanacak ve Atleti'nin gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından birinin mirasını pekiştirmesi için sahne mükemmel bir şekilde hazır.