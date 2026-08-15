Romero, agresif ve önde karşılayan savunmasıyla tanınıyor; bu mücadeleci tarz, Diego Simeone'nin geleneksel beklentileriyle kusursuz şekilde örtüşüyor. Savunmacı, bu transferin uzun vadeli kariyer hedefleri açısından ideal bir uyum olduğuna inanıyor.

Romero, resmi tanıtımının ardından, "Buraya, bu dev kulübe geldiğim için çok mutluyum, büyük bir sevinç duyuyorum" dedi. "Her zamanki gibi aynı zihniyetle geldiğimi biliyorum; bu güzel kulübün tarihine adımı yazdırmaya çalışacağım."

"Tek yolun kupa kazanmak olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu zihniyetle geldim ve bunu başarmak için son günüme kadar her şeyimi vereceğim. Oyun tarzım nedeniyle bana mükemmel şekilde uyan bir kulüp."



