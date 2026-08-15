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'Elimden gelenin en iyisini vereceğim!' - Cristian Romero, 40 milyon euro karşılığında Tottenham'dan ayrılığını tamamladıktan sonra Atletico Madrid transferini açıkladı
Romero, İspanya'ya transferini tamamladı
Atletico, Tottenham'dan Romero'nun ses getiren transferini resmen duyurdu. Arjantinli stoper, onu 30 Haziran 2031'e kadar Riyadh Air Metropolitano'da tutacak kazançlı beş yıllık bir sözleşmeye imza attı. Haberlere göre İspanyol devi, imzasını almak için başlangıç olarak 33 milyon € (28 milyon £) ödedi ve potansiyel bonuslar için de 7 milyon € (6 milyon £) üzerinde anlaşma sağlandı. Bu transfer, onun kuzey Londra'da geçirdiği ve kendisini Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından biri olarak kabul ettirdiği başarılı beş sezonluk dönemini sona erdirdi.
Zihniyetlerin kusursuz uyumu
Romero, agresif ve önde karşılayan savunmasıyla tanınıyor; bu mücadeleci tarz, Diego Simeone'nin geleneksel beklentileriyle kusursuz şekilde örtüşüyor. Savunmacı, bu transferin uzun vadeli kariyer hedefleri açısından ideal bir uyum olduğuna inanıyor.
Romero, resmi tanıtımının ardından, "Buraya, bu dev kulübe geldiğim için çok mutluyum, büyük bir sevinç duyuyorum" dedi. "Her zamanki gibi aynı zihniyetle geldiğimi biliyorum; bu güzel kulübün tarihine adımı yazdırmaya çalışacağım."
"Tek yolun kupa kazanmak olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu zihniyetle geldim ve bunu başarmak için son günüme kadar her şeyimi vereceğim. Oyun tarzım nedeniyle bana mükemmel şekilde uyan bir kulüp."
Uluslararası takım arkadaşları ve tutkulu taraftarlar
Defans oyuncusu, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesine yardımcı olduktan sonra Madrid'e geldi. Zaten milli takımdan birkaç takım arkadaşının yer aldığı soyunma odasına sorunsuz şekilde uyum sağlayacak. Romero, bu tanıdık yüzlerin yanı sıra Atletico taraftarının ateşli desteğinin de İngiltere'den ayrılma kararında önemli rol oynadığını kabul etti.
"Burada çok sayıda milli takım arkadaşım var ve bunun harika bir kulüp olduğunu biliyorum" dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığımda, onları destekleyen taraftarlar... Her şeyden birazı buraya gelme kararını vermemi sağladı. Elimden gelenin mutlak olarak en iyisini vereceğim, bundan hiç şüphe yok. Sonuçta futbolda işler iyi de gidebilir kötü de, ama bu armaya, bu formaya yüzde 100 bağlı olacağımı biliyorum."
- Getty
Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor
Vithas-Invictum Yüksek Performans Spor Hekimliği Merkezi'ndeki sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayan Romero, artık çalışmalara başlamaya hazır. Arjantinli oyuncu, La Liga'daki yeni macerasına hazırlanmak için hemen yeni takım arkadaşlarına katılacak. Tottenham'dan 156 maça çıkmış olarak ayrılan Romero, 2025'te İngiliz kulübünün Avrupa Ligi'ni kazanmasına yaptığı katkıyla hafızalarda yer etmişti. Şimdi ise aynı kazanan dokunuşunu ve liderliğini Madrid'in savunma hattına taşımayı hedefleyecek.
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