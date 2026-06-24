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"Elimden gelen her şeyi yapacağım" - Brezilya'nın yıldızı Raphinha, duygusal bir açıklamayla Dünya Kupası'ndaki sakatlık şokuna ilişkin sessizliğini bozdu
Bir sakatlık yüzünden yarıda kalan bir rüya
29 yaşındaki oyuncu, Brezilya’nın Fas ve Haiti ile oynadığı açılış maçlarında kilit bir rol üstlenmişti, ancak bu ivme aniden kesintiye uğradı. Karayip takımıyla oynanan karşılaşma sırasında Raphinha, sağ bacağında ciddi bir rahatsızlık hissetmesi üzerine ilk yarı bitmeden oyundan çıkarıldı. Ardından yapılan tıbbi testler, sağ uyluk kasında bir sakatlık olduğunu doğruladı ve bu durum, oyuncunun turnuvaya devam edip edemeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Barcelona'nın yıldız oyuncusunun yoğun bir rehabilitasyon programına girmek üzere takımla birlikte kalacağını açıkladı. Camp Nou'daki sezonu sık sık benzer kas sorunları nedeniyle kesintiye uğrayan bir oyuncu için bu son darbenin gelme zamanlaması özellikle acımasız olsa da, kanat oyuncusu bu durumun moralini bozmasına izin vermiyor.
- AFP
Selecao’ya duyulan duygusal bağlılık
Raphinha, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yanıt vermek üzere Instagram’da bir paylaşımda bulunarak, milli takımdaki ilk günlerinden nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Bu platformu, milli takıma olan bağlılığını yeniden vurgulamak için kullanan Raphinha, şöyle konuştu: “Bu fotoğrafı öncelikle seçtim çünkü bana her şeyin nasıl başladığını hatırlatıyor. Brezilya milli takım forması giymeyi hayal eden o çocuk hâlâ burada. Aynı hayallerle, aynı minnettarlıkla ve ülkemizi temsil etme arzusuyla.”
Eski Leeds United oyuncusu, futbola olan tutkusunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Futbolu seviyorum, yaptığım işi seviyorum ve Brezilya milli takım forması giymeyi seviyorum. Beni tanıyanlar, kendimden ne kadar çok şey beklediğimi ve her gün gelişmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilirler. Ve bu asla değişmeyecek. İyileşmek ve mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”
Ayrılma söylentilerine aldırış etmeden
Sakatlığına rağmen Raphinha, erken eve dönmeye niyetli değil. Dikkatini tamamen iyileşmesine ve milli takımdaki görevlerine odaklamaya devam ediyor.
“Takım arkadaşlarımın yanında olmak, hedeflerimiz için mücadele etmek ve bu formayı onurlandırmak, Brezilyalı taraftarlara sevinç yaşatmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum. Güçlüyüm,” diye sözlerini tamamladı.
- Getty Images Sport
İskoçya maçı öncesinde
Selecao, C Grubu’nda liderlik konumunu garantilemek için İskoçya ile son grup maçına çıkacak. İskoçya karşısında alınacak bir galibiyet ya da beraberlik, tur atlamayı garantileyecek. Ancak Raphinha bu maçta forma giymeyecek. Çeşitli haberlere göre Ancelotti, onun yerine geçecek alternatifler hazırladı. 19 yaşındaki Bournemouth'lu yetenek Rayan, Çarşamba gecesi Brezilya'nın sağ kanadında ilk 11'de yer alması en olası isim olarak görülüyor, ancak geri dönen Neymar, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli ve Endrick de dahil olmak üzere değerlendirilen birkaç seçenek daha bulunuyor.