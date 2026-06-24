29 yaşındaki oyuncu, Brezilya’nın Fas ve Haiti ile oynadığı açılış maçlarında kilit bir rol üstlenmişti, ancak bu ivme aniden kesintiye uğradı. Karayip takımıyla oynanan karşılaşma sırasında Raphinha, sağ bacağında ciddi bir rahatsızlık hissetmesi üzerine ilk yarı bitmeden oyundan çıkarıldı. Ardından yapılan tıbbi testler, sağ uyluk kasında bir sakatlık olduğunu doğruladı ve bu durum, oyuncunun turnuvaya devam edip edemeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Barcelona'nın yıldız oyuncusunun yoğun bir rehabilitasyon programına girmek üzere takımla birlikte kalacağını açıkladı. Camp Nou'daki sezonu sık sık benzer kas sorunları nedeniyle kesintiye uğrayan bir oyuncu için bu son darbenin gelme zamanlaması özellikle acımasız olsa da, kanat oyuncusu bu durumun moralini bozmasına izin vermiyor.