Eli Junior Kroupi, Arsenal’in “başka bir lig” olduğunu belirtti; yüksek potansiyelli Bournemouth forveti hakkında 85 milyon sterlinlik transfer spekülasyonları dolaşıyor

Eski Fildişi Sahili milli futbolcusu Elie’nin oğlu olan Kroupi, 2025 yazında Ligue 1 ekibi Lorient’ten İngiltere’ye 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Vitality Stadyumu’nda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu transfer, paranın karşılığını fazlasıyla verdi; Kroupi, Cherries formasıyla ilk sezonunda Premier Lig'de 13 gol atarak takımının Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasına tarihi bir katkı sağladı.

Kroupi'nin değeri yükselişe geçerken, şu anda 85 milyon sterlin (114 milyon dolar) gibi bir fiyat etiketi taşıdığı öne sürülüyor. Böyle bir bedeli ödemeye hazır olan herhangi bir kulüp, hem mevcut yeteneği hem de gelecekteki potansiyeli kadrosuna katmış olacak.

Arsenal’in, bu niteliklerin Emirates Stadyumu’nda kendilerine fayda sağlayıp sağlamayacağını değerlendirdiği söyleniyor. Mikel Arteta, geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kuzey Londra ekibini güçlendirmeyi hedefliyor.

Gunners, Atletico Madrid'de kadrosunda yer alan ve Manchester City'de üçlü kupayı kazandığı dönemden İngiliz futbolunda deneyim sahibi olan Dünya Kupası şampiyonu Julian Alvarez ile sıkça anılıyor.

Alvarez'in transfer ücreti dokuz haneli bir rakam olacağı için Arsenal'in alternatif seçenekleri değerlendirmeye başlaması muhtemel. Kroupi ise 2025-26 sezonunda Arsenal'e karşı hem evinde hem de deplasmanda gol atmış olan Fransa U21 milli takım oyuncusu olarak pek çok kulübün ilgisini çekiyor.