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Eli Junior Kroupi, Arsenal’in “başka bir lig” olduğunu belirtti; yüksek potansiyelli Bournemouth forveti hakkında 85 milyon sterlinlik transfer spekülasyonları dolaşıyor
Kroupi'nin piyasa değeri 10 milyon sterlinden 85 milyon sterline fırladı
Eski Fildişi Sahili milli futbolcusu Elie’nin oğlu olan Kroupi, 2025 yazında Ligue 1 ekibi Lorient’ten İngiltere’ye 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Vitality Stadyumu’nda dikkat çekici bir performans sergiledi.
Bu transfer, paranın karşılığını fazlasıyla verdi; Kroupi, Cherries formasıyla ilk sezonunda Premier Lig'de 13 gol atarak takımının Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasına tarihi bir katkı sağladı.
Kroupi'nin değeri yükselişe geçerken, şu anda 85 milyon sterlin (114 milyon dolar) gibi bir fiyat etiketi taşıdığı öne sürülüyor. Böyle bir bedeli ödemeye hazır olan herhangi bir kulüp, hem mevcut yeteneği hem de gelecekteki potansiyeli kadrosuna katmış olacak.
Arsenal’in, bu niteliklerin Emirates Stadyumu’nda kendilerine fayda sağlayıp sağlamayacağını değerlendirdiği söyleniyor. Mikel Arteta, geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kuzey Londra ekibini güçlendirmeyi hedefliyor.
Gunners, Atletico Madrid'de kadrosunda yer alan ve Manchester City'de üçlü kupayı kazandığı dönemden İngiliz futbolunda deneyim sahibi olan Dünya Kupası şampiyonu Julian Alvarez ile sıkça anılıyor.
Alvarez'in transfer ücreti dokuz haneli bir rakam olacağı için Arsenal'in alternatif seçenekleri değerlendirmeye başlaması muhtemel. Kroupi ise 2025-26 sezonunda Arsenal'e karşı hem evinde hem de deplasmanda gol atmış olan Fransa U21 milli takım oyuncusu olarak pek çok kulübün ilgisini çekiyor.
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Kroupi, Arsenal için akıllıca bir transfer olur mu?
Bu genç oyuncunun Arteta için akıllıca bir transfer olup olmayacağı ve Les Bleus’ta A milli takımda yakında bir atılım yapıp yapmayacağı sorulduğunda, eski Arsenal ve Fransa savunma oyuncusu Silvestre – Betinia ile işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Babasıyla birlikte oynamıştım, bu yüzden oğlunun gelişimini takip ediyorum. Rennes’teki akademide birlikteydik. Oğlunun bu kadar genç yaşta Bournemouth ve Fransa U21 Milli Takımı’nda sergilediği performansı görmek harika.
“Daha fazla baskı altında, en üst seviyede kendini kanıtlaması gerekiyor. Bournemouth, Arsenal’den çok farklı bir kulüp. Bu tür oyuncuları kadroya katmak için yer açmak gerekiyor.
“Genç bir oyuncu olarak milli takıma girmek istiyorsan, ister genç ister daha deneyimli ol, her hafta düzenli olarak oynamalısın. Bir sonraki hamlesinde dikkatli olmalısın. Şu ana kadar kesinlikle etkileyici bir sezon geçirdi.”
Kroupi, Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadroya nasıl uyum sağlayabilir?
Arsenal, geçen yaz İsveçli forvet Viktor Gyokeres’e büyük bir yatırım yaparak onu yeni merkez forveti olarak kadrosuna kattı. Takım önemli kupaları kazandı, ancak bir başka Şampiyonlar Ligi macerasında acı bir şekilde başarısızlığa uğradı; yine de 9 numara pozisyonunda soru işaretleri devam ediyor.
Kroupi'nin daha hareketli bir oyuncu olarak Gunners'ın forvet hattını yönetmek için daha uygun olup olmadığı sorulduğunda Silvestre şunları ekledi: “Premier Lig'de farklı özellikler önemlidir. Bazen fiziksel olarak daha güçlü ve forvette odak noktası olacak oyunculara ihtiyacınız olur. Bazen de bu tür oyunculara ihtiyacınız olur.
“Kadroda Mikel için çeşitlilik olması iyi bir şey, özellikle de insanlar Arsenal’in çok öngörülebilir olduğunu eleştiriyordu. Farklı tipte forvetlerimiz var. Gabriel Jesus varsa, o Gyokeres’ten farklı şeyler sunuyor.
“Ön dörtlünüzü, ön üçlünüzü dengelemeniz ve her durumda gol atabileceğinizden emin olmanız gerekir. Düşük blok karşısında savunma yapacağınız için bazen boşlukları kullanmanız gerekecek. Bu transferleri yaparken büyük resme bakmaları gerekiyor.”
- Getty
Kroupi’nin sözleşmesi: Bournemouth’un onu satma konusunda herhangi bir baskısı yok
Kroupi, Bournemouth’a katıldığında 2030 yılına kadar geçerli olacak beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu şartlar, “Cherries”in bir başka değerli oyuncusundan ayrılma konusunda herhangi bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor.
Ancak önümüzdeki haftalarda cazip teklifler masaya yatırılabilir; çünkü yıldızlarla dolu Fransa milli takımında yakında Kylian Mbappe ve Michael Olise gibi isimlerin yanında etkileyici bir performans sergileyebilecek bu dinamik forvetle ilgilendiği bildirilen tek takım Arsenal değil.
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