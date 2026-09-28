Getty Images Sport
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'Eleştirilerin benim üzerimde sıfır etkisi var!' - Carlo Ancelotti, efsanevi teknik adam yeni nesli hedeflerken Brezilya'daki tepkilerin dikkatini dağıtmasına izin vermiyor
Avustralya beraberliğinin ardından baskı artıyor
Brezilya Milli Takımı'nın etrafındaki atmosfer, Townsville'deki kıl payı kurtuluşun ardından giderek daha gergin bir hâl aldı. Avustralya karşısında beraberliği kurtarmak için Rayan'ın 90+5. dakikada attığı kafa golü gerekti ve bu gol, beş kez dünya şampiyonu olan takım için tarihi bir yenilgi olacak sonucu engelledi. Bu sonucun öncesinde Norveç karşısında gelen can yakıcı Dünya Kupası elenişi yaşanmıştı ve bu da taraftar kitlesiyle yerel medyayı yüksek alarm durumuna geçirdi.
Eleştirmenler, takımın bıraktığı "çok kötü izlenim" konusunda seslerini yükseltti; bazı yüksek profilli isimler, yalnızca birkaç ay önce yeni dört yıllık sözleşme imzalamasına rağmen teknik direktörün görevden alınması çağrısında bile bulundu.
Buna karşın Ancelotti kararlılığını koruyor. Muhabirlere konuşan Ancelotti, "Ortaya konan işle ilgili eleştiri olması iyi bir şey" dedi. "Eleştiri her zaman vardı ve her zaman da olacak. Bu, bu milli takımın geleceği için aklımdaki fikri etkilemiyor. Eleştirinin, gelecek hakkında düşündüklerim üzerinde sıfır etkisi var."
- AFP
Altın bir gelecek inşa ediyorlar
Ancelotti, bu hazırlık maçlarının belirli bir amaca hizmet ettiğini açıkça ortaya koydu: Brezilya'nın bir sonraki ikon neslini belirlemek. Şu anda Avustralya'da bulunan kadro büyük ölçüde deneysel bir yapıda; 10 veya daha az milli maça çıkmış 17 oyuncu ile daha önce hiç milli maça çıkmamış 10 oyuncu yer alıyor.
İtalyan teknik adam, bu gösteri maçlarında önceliğin illa nihai skor olmadığını, asıl hedefin kadronun gelişimi olduğunu vurguladı. Ancelotti, "Öncelik şu anda Copa América ve Dünya Kupası boyunca Brezilya'yı taşıyabilecek yeni bir nesil inşa etmek" ifadelerini kullandı.
Bugün kadroya çağrılan 26 oyuncunun mutlak anlamda en iyiler olmadığını kabul eden Ancelotti, seçim sürecinin daha geniş kapsamlı bir gözlem döneminin bilinçli bir parçası olduğunu belirtti.
Dünya Kupası'nın pazarlık konusu olmayan ağırlığı
Odak gençlikte olsa da Ancelotti, bulunduğu görevin beraberinde getirdiği tarihsel yükün son derece farkında. Brezilya'yı yönetmek, dünya futbolundaki diğer tüm işlerden farklı; burada en büyük kupayı kazanmak dışında kabul edilebilir bir sonuç yok.
Queensland'daki basın etkinlikleri sırasında Selecao'nun benzersiz ortamına değindi. Yoğun baskıya ilişkin konuşan Ancelotti, beklentilerin çok yüksek olduğunu ve Brezilya teknik direktörü olarak "Dünya Kupası'nı kazanmanız gerektiğini" söyledi.
Ancelotti, acil taktiksel gelişim ihtiyacı ile uzun vadeli büyüme gerekliliğini dengeleyebileceğine inanmaya devam ediyor. "Kariyerimde beklentilerin yüksek olmadığı bir yılı hatırlamıyorum" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Brisbane'da Avustralya ile oynanacak ikinci maçı dört gözle bekleyen Ancelotti, taktik yaklaşımını geliştirmeyi amaçlıyor.
Ancelotti, "Geçişleri kontrol etmek çok önemli. Dört forvetle oynadığımızda Avustralya bizi kontra atakla yakalama şansı bulamadı. Bazen üçle oynadığımızda pozisyon üretmekte daha fazla zorlanıyoruz. Son vuruşları iyi yapamadık" dedi.
"Oyunu üç orta sahayla da dört forvetle de kontrol edebiliriz. Ne teknik ekipteki hiç kimse ne de oyuncular bunun sadece bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyor. Çok büyük bir ülkeyi, çok büyük bir formayı temsil ettiğimizin farkındayız. Bizim için Dünya Kupası maçıyla Avustralya'ya karşı oynanan maç aynı. Futbol tarihinin en büyük milli takımını temsil ediyoruz" sözleriyle Ancelotti açıklamalarını noktaladı.
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