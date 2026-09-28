'Eleştirilerin benim üzerimde sıfır etkisi var!' - Carlo Ancelotti, efsanevi teknik adam yeni nesli hedeflerken Brezilya'daki tepkilerin dikkatini dağıtmasına izin vermiyor

Brezilya Milli Takımı'nın etrafındaki atmosfer, Townsville'deki kıl payı kurtuluşun ardından giderek daha gergin bir hâl aldı. Avustralya karşısında beraberliği kurtarmak için Rayan'ın 90+5. dakikada attığı kafa golü gerekti ve bu gol, beş kez dünya şampiyonu olan takım için tarihi bir yenilgi olacak sonucu engelledi. Bu sonucun öncesinde Norveç karşısında gelen can yakıcı Dünya Kupası elenişi yaşanmıştı ve bu da taraftar kitlesiyle yerel medyayı yüksek alarm durumuna geçirdi.

Eleştirmenler, takımın bıraktığı "çok kötü izlenim" konusunda seslerini yükseltti; bazı yüksek profilli isimler, yalnızca birkaç ay önce yeni dört yıllık sözleşme imzalamasına rağmen teknik direktörün görevden alınması çağrısında bile bulundu.

Buna karşın Ancelotti kararlılığını koruyor. Muhabirlere konuşan Ancelotti, "Ortaya konan işle ilgili eleştiri olması iyi bir şey" dedi. "Eleştiri her zaman vardı ve her zaman da olacak. Bu, bu milli takımın geleceği için aklımdaki fikri etkilemiyor. Eleştirinin, gelecek hakkında düşündüklerim üzerinde sıfır etkisi var."