Getty/GOAL
Çeviri:
Eleştirilere karşı dokunulmaz mı? Kylian Mbappé, Real Madrid'de neden Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano ile aynı kategoride yer aldığını açıklıyor
Mbappé'nin rekoru: Real Madrid'de attığı goller ve oynadığı maçlar
İspanya'ya transferiyle ilgili yıllarca süren yoğun spekülasyonların ardından Mbappé, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu statüsüne geçtikten sonra 2024 yılında nihayet bu yolu seçti.
Madrid'de ilk olarak 9 numaralı formayı giydi - ki bu forma 2009'da Manchester United'dan transfer olan Ronaldo'nun da giydiği formaydı - ancak şu anda 10 numarayı giyiyor. Mbappe'den, daha önce tercih ettiği sol kanat pozisyonunu geride bırakarak, merkez forvet olarak hücum hattını yönetmesi istendi.
İstatistikleri bu kararı haklı çıkardı; tüm turnuvalarda 94 maçta 82 kez gol attı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına bir golün üzerinde bir performans sergiledi.
Mbappe, Real Madrid ile UEFA Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa'yı kazandı, ancak La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi büyük başarılar onu es geçti. Takımın iyiliği için elinden geleni yapmadığı söylenemez.
- Getty
Mbappé, Real Madrid'de eleştirilere maruz kalacağını öngörüyor
Madrid taraftarları, bir zamanlar efsanevi forvetler Ronaldo ve Di Stefano’ya yaptıkları gibi, bu Fransız oyuncuyu da kalplerine kazandılar; ancak Mbappé, rahatsız edici sorgulamalara maruz kalmamak için performansını sürdürmesi gerektiğinin farkında.
Telefoot'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Real Madrid, İspanya'daki insanlar için bir din gibidir; çok tutkulu bir taraftar kitlesi var ve çok fazla konuşma ve spekülasyon var, bazen haklı, bazen haksız.
“Eleştirilerle nasıl başa çıkılacağını bilmek gerekir çünkü Real Madrid'de herkes eleştirilmiştir - Ronaldo, Di Stefano gibi; bu yüzden benim bir istisna olmam gerektiğini düşünmüyorum. Sadece sakin kalmalı, yapman gereken şeye konsantre olmalı ve sahada performansını nasıl iyileştirebileceğini kendine söylemelisin.”
Ronaldo'nun Real Madrid'deki Mbappé'ye tavsiyesi
Real Madrid’in tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Ronaldo, Mbappé’ye Madrid’deki hayatın getirdiği zorluklarla nasıl başa çıkacağı konusunda tavsiyede bulunurken daha önce şöyle demişti: “Onu çok seviyorum, ve bu sadece gençken Cristiano Ronaldo’yu çok sevdiği ve onu idolü olarak gördüğü hikayesi yüzünden değil. Ama onu gerçekten harika bir oyuncu olarak görüyorum ve Real Madrid’e büyük bir sevinç getirecek.
“Real Madrid'de olsaydım ona dokuz numara olarak oynamayı öğretirdim. Çünkü ben forvet değildim. Forvet olarak oynamaya alıştım. Eskiden kanatta oynardım ama insanlar bunu unutuyor. Kylian tipik bir forvet olmamalı. Onun yerinde olsaydım, Cristiano Ronaldo'nun forvet olarak oynadığı gibi oynardım.”
- Getty
Mbappé, Kane ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaya hazır
Mbappé, bu sezon kaydettiği 38 gol ve 6 asistle bu rolü ustaca yerine getiriyor gibi görünüyor. Kısa süre önce geçirdiği sakatlığın ardından hem kulüp hem de milli takımda sahalara geri dönen oyuncu, Real Madrid’in Harry Kane ve Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına hazırlanırken, bu karşılaşmada önemli bir rol üstlenmeyi umuyor.