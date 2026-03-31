Eleştirilere karşı dokunulmaz mı? Kylian Mbappé, Real Madrid'de neden Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano ile aynı kategoride yer aldığını açıklıyor

İspanya'ya transferiyle ilgili yıllarca süren yoğun spekülasyonların ardından Mbappé, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu statüsüne geçtikten sonra 2024 yılında nihayet bu yolu seçti.

Madrid'de ilk olarak 9 numaralı formayı giydi - ki bu forma 2009'da Manchester United'dan transfer olan Ronaldo'nun da giydiği formaydı - ancak şu anda 10 numarayı giyiyor. Mbappe'den, daha önce tercih ettiği sol kanat pozisyonunu geride bırakarak, merkez forvet olarak hücum hattını yönetmesi istendi.

İstatistikleri bu kararı haklı çıkardı; tüm turnuvalarda 94 maçta 82 kez gol attı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına bir golün üzerinde bir performans sergiledi.

Mbappe, Real Madrid ile UEFA Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa'yı kazandı, ancak La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi büyük başarılar onu es geçti. Takımın iyiliği için elinden geleni yapmadığı söylenemez.