Eleştirilerden etkilendi mi? Petković, Zidane’ın Ürdün maçında oynayıp oynamayacağına karar verdi

Dolayısıyla, büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Luka Zidane en azından Ürdün ile oynanacak bir sonraki maçta Cezayir kalesini korumaya devam edecek.

Petković, ortalıkta dolaşan eleştirilere aldırış etmediğini vurgulayarak, 32'li turuna yükselme umutlarını sürdürmek için sadece Ürdün karşısında galibiyete odaklandığını belirtti.

"Sözde eleştirilerle ilgili hiçbir şey okumuyorum. Sosyal medyada hesabım yok" diye vurguladı.

Luka Zidane, daha önce Fransa’nın genç milli takımlarında şampiyonluklar kazandıktan sonra Cezayir’i temsil etme kararını teyit etmek amacıyla Ürdün karşısında kendini kanıtlamaya çalışacak.