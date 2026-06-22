Eleştirilerden etkilendi mi? Petković, Zidane’ın Ürdün maçında oynayıp oynamayacağına karar verdi

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petković, Arjantin maçı sonrasında maruz kaldığı şiddetli eleştirilerin ardından kalecisi Luka Zidane’ı savunmak için açıklama yaptı.
Luka Zidane’ın Dünya Kupası’ndaki başlangıcı pek de ideal geçmedi; Cezayir’in son şampiyon Arjantin’e karşı 3-0 mağlup olduğu maçta Lionel Messi’den 3 gol yedi.
Cezayir'de, "Çöl Savaşçıları"nın Ürdün ile oynayacağı maç öncesindeki saatlerde, kaleci pozisyonunda değişiklik yapılması yönündeki eleştiriler ve talepler giderek arttı.
Luka Zidane, Cezayir milli takımıyla sadece 8 maça çıktı; bu, onun değiştirilmesini isteyen pek çok taraftar için yetersiz bir sayı.
Bununla birlikte, teknik direktör Vladimir Petković bu eleştirilere yanıt vererek kaleciyi açıkça destekledi.
Petković, AS gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, “Herkesin hata yapma hakkı vardır. Luka’nın yeteneklerine büyük güvenim var” dedi.