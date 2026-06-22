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Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Eleştirilerden etkilendi mi? Petković, Zidane’ın Ürdün maçında oynayıp oynamayacağına karar verdi

Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Dünya Kupası
V. Petkovic
L. Zidane
Ürdün
Cezayir

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petković, Arjantin maçı sonrasında maruz kaldığı şiddetli eleştirilerin ardından kalecisi Luka Zidane’ı savunmak için açıklama yaptı.

Luka Zidane’ın Dünya Kupası’ndaki başlangıcı pek de ideal geçmedi; Cezayir’in son şampiyon Arjantin’e karşı 3-0 mağlup olduğu maçta Lionel Messi’den 3 gol yedi.

Cezayir'de, "Çöl Savaşçıları"nın Ürdün ile oynayacağı maç öncesindeki saatlerde, kaleci pozisyonunda değişiklik yapılması yönündeki eleştiriler ve talepler giderek arttı.

Luka Zidane, Cezayir milli takımıyla sadece 8 maça çıktı; bu, onun değiştirilmesini isteyen pek çok taraftar için yetersiz bir sayı.

Bununla birlikte, teknik direktör Vladimir Petković bu eleştirilere yanıt vererek kaleciyi açıkça destekledi.

Petković, AS gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, “Herkesin hata yapma hakkı vardır. Luka’nın yeteneklerine büyük güvenim var” dedi.

  • Algeria Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Betković, ortalıkta dolaşan eleştirilere aldırış etmiyor

    Dolayısıyla, büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Luka Zidane en azından Ürdün ile oynanacak bir sonraki maçta Cezayir kalesini korumaya devam edecek.

    Petković, ortalıkta dolaşan eleştirilere aldırış etmediğini vurgulayarak, 32'li turuna yükselme umutlarını sürdürmek için sadece Ürdün karşısında galibiyete odaklandığını belirtti.

    "Sözde eleştirilerle ilgili hiçbir şey okumuyorum. Sosyal medyada hesabım yok" diye vurguladı.

    Luka Zidane, daha önce Fransa’nın genç milli takımlarında şampiyonluklar kazandıktan sonra Cezayir’i temsil etme kararını teyit etmek amacıyla Ürdün karşısında kendini kanıtlamaya çalışacak.

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