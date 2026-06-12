"Eleştiriler gerçekten çok abartılı": Sık sık günah keçisi ilan edilen Kylian Mbappé, önemli isimlerden destek görüyor

Dünya Kupası öncesinde Equipe Tricolore'den beklentiler geleneksel olarak çok yüksek, özellikle de son iki turnuvada finale kalınmış olması nedeniyle. Dembele ise PSG ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Ballon d'Or sahibi olarak bu turnuvaya katılıyor.

Kariyerindeki dönüm noktası, FC Barcelona'dan Fransa'nın başkentine transfer olmasıyla geldi. "Luis Enrique altında büyük gelişme kaydettim," diye geriye dönüp baktı 29 yaşındaki oyuncu. "Çocukluğumdan beri Barça'ya çok bağlı olsam da, Paris Saint-Germain'e transfer olmak benim için önemliydi. Ve son üç yılda Paris Saint-Germain'de olanlara bakıldığında, bu harika bir karardı."