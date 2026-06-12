"Ona karşı çok haksızlık edildi. Kylian'a yöneltilen eleştiriler biraz abartılı, çünkü o inanılmaz bir oyuncu," dedi eski Dortmundlu oyuncu. Ballon d'Or kazananının gözünde, Mbappé'ye karşı genellikle çifte standart uygulanıyor: "Bazen sırf Kylian Mbappé olduğu için eleştiriler çok abartılı oluyor. Ona bu kadar sert davranmamalıyız. O bir lider, takımımızın kaptanı ve çok önemli bir oyuncu."
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"Eleştiriler gerçekten çok abartılı": Sık sık günah keçisi ilan edilen Kylian Mbappé, önemli isimlerden destek görüyor
Dünya Kupası öncesinde Equipe Tricolore'den beklentiler geleneksel olarak çok yüksek, özellikle de son iki turnuvada finale kalınmış olması nedeniyle. Dembele ise PSG ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Ballon d'Or sahibi olarak bu turnuvaya katılıyor.
Kariyerindeki dönüm noktası, FC Barcelona'dan Fransa'nın başkentine transfer olmasıyla geldi. "Luis Enrique altında büyük gelişme kaydettim," diye geriye dönüp baktı 29 yaşındaki oyuncu. "Çocukluğumdan beri Barça'ya çok bağlı olsam da, Paris Saint-Germain'e transfer olmak benim için önemliydi. Ve son üç yılda Paris Saint-Germain'de olanlara bakıldığında, bu harika bir karardı."
- AFP
Dembele, Fransa milli takımındaki rolünü PSG'deki rolüyle karşılaştırıyor
Dembele, Paris'te sıradan bir kanat oyuncusundan bir pres makinesine dönüştü. Bu esneklik, şimdi Fransa'ya bir sonraki şampiyonluğu da getirecek gibi görünüyor. Ancak Dembele'ye göre, kendisi ile Mbappé arasında taktiksel bir çatışma yaşanma tehlikesi yok.
"Rakibi biraz şaşırtmaya, daha az öngörülebilir olmaya ve daha fazla seçeneğe sahip olmaya çalışıyoruz," diye açıkladı Dembele. "Fransız milli takımında sol, sağ veya merkezde oynayabilirim, biraz Paris Saint-Germain'de olduğu gibi."
Dembele, Fransız yıldızlar topluluğuna yönelik baskı ve beklentilere sakin bir şekilde bakıyor. "Birçok favori var, bu futbolda artık bir anlam ifade etmiyor. Elbette bizden yüksek beklentiler olan bir takım olacağız," dedi.
Dembele, İspanya'yı Dünya Kupası'nın favorisi olarak görüyor
Özellikle İspanya milli takımına büyük saygı duyuyor: "Bu takıma karşı pek çok sorun yaşadık. Takım oyunu açısından olağanüstü bir milli takım." İspanyolların yanı sıra, forvet her zamanki şüphelileri de sıralıyor: "Ayrıca, son dünya şampiyonu Arjantin, Almanya, Portekiz veya İngiltere de ön sıralarda yer alıyor. Bunların hepsi güçlü milli takımlar. Ayrıca, dışardan gelenleri de göz önünde bulundurmak gerekir."
Özellikle Güney Amerika'dan gelen son şampiyon, Dembele'nin ilgisini çekiyor. Bir zamanlar Barça'da birlikte oynadığı Lionel Messi için sadece övgü dolu sözler buluyor: "O, benim gördüğüm en iyi oyuncu, futbolun gördüğü en iyi oyuncu. Hâlâ oldukça tehlikeli. 38 yaşında olsa bile onu durdurmak zor."
2022'de Albiceleste'ye karşı finalde kıl payı yenildikten sonra, Dembele ve Fransa için tek bir hedef var. "Bu mutlak zirve. En üst düzeyde oynayan bir profesyonel futbolcu için, ülkesinin formasıyla Dünya Kupası'nı kazanmak, hayal edilebilecek en büyük kupa," dedi Dembele, 2018'deki şampiyonlukta Mbappe'den farklı olarak eleme turlarında sadece iki dakika süre almıştı.