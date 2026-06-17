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"Eleştirenleri susturmak için 80 yaşına kadar oynamam gerekecek!" - Kylian Mbappé, Real Madrid yıldızının muhteşem iki golüyle Fransa'yı Senegal karşısında Dünya Kupası galibiyetine taşımasının ardından "intikam" misyonu iddialarını çürütüyor
Mbappé, New Jersey’de tarih yazdı
Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda adını hemen duyurdu ve Fransa’yı New Jersey’de Senegal karşısında 3-1’lik rahat bir galibiyete taşıdı. Forvet, muhteşem bir formda oynadı ve maçı kesinleştiren sansasyonel bir uzak mesafe şutunu da içeren muhteşem bir çift gol attı; böylece Didier Deschamps’ın takımının turnuvaya iyi bir başlangıç yapmasını sağladı.
Gecenin ikinci golü özellikle önemliydi, zira bu gol Mbappé’nin milli takımdaki 58. golü oldu. Böylece Olivier Giroud’u geride bırakarak Fransa’nın tüm zamanların tek başına en golcü oyuncusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında kısa bir süreliğine Lionel Messi’yi geçmişti, ancak Arjantinli yıldız daha sonra ülkesinin Cezayir’i yendiği maçta bir hat-trick attı.
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“İntikam” anlatısını çürütmek
Mbappe, Madrid’de geçirdiği zorlu bir lig sezonunun ardından, yoğun bir eleştiri havası altında turnuvaya katıldı. İspanya’daki performansları etrafında dönen tartışmalara rağmen, Fransız oyuncu Senegal karşısında sergilediği kahramanlıkların, eleştirenleri haksız çıkarmak amacıyla yapıldığı yönündeki iddiaları hemen reddetti. Maç sonrası Fransız basınına verdiği demeçte, “Ülkemin tarihine adımı yazdırmak, takımımın finale kalmasını sağlamak ve Dünya Kupası’nı kazanmak için oynuyorum” dedi.
Performansının Madrid’de maruz kaldığı sert eleştirilere bir cevap olup olmadığı sorulduğunda Mbappé, meydan okurcasına bir tavır sergiledi. “[Eleştirenlere karşı] intikam falan yok. Beni eleştiren tüm insanlar için oynamaya başlasam ve onları susturmak istesem, 80 yaşına kadar oynamak zorunda kalırdım. İki gol attıktan sonra, bugün burada olan akrabalarımı, ailemi ve yakın arkadaşlarımı düşündüm. Her gol attığımda bu onlar için," diye ekledi kaptan.
Madrid’de zorlu bir dönemi aşmak
Mbappé’nin turnuva hazırlık süreci hiç de sorunsuz geçmedi. Madrid, üst üste ikinci sezonunu büyük bir kupa kazanamadan tamamladıktan sonra, forvet oyuncusu Santiago Bernabéu’daki hayal kırıklığına uğramış taraftarların başlıca hedefi haline geldi. Ev sahibi seyirciler tarafından sık sık yuhalandı ve ayrılmasını talep eden taraftarların başlattığı bir imza kampanyasının bir milyondan fazla imza topladığı bildirildi.
Eleştirilerin şiddeti, Fransa milli takım arkadaşı Ousmane Dembele’yi turnuva başlamadan önce yıldızı kamuoyu önünde savunmaya itti; Dembele, Mbappé’ye yönelik muamelenin haksız olduğunu belirtti. Ancak Madridli oyuncu, milli takım formasıyla adeta yeniden canlanmış bir görüntü sergiledi ve kulüp sezonunda peşini bırakmayan baskının yükünden kurtulmuş gibi görünüyordu.
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Philadelphia’da gözler ödülde
Halihazırda üç puan ve tarihi bir rekoru cebine koyan Fransa, şimdi dikkatini grup aşamasındaki ikinci maçına çevirecek. Les Bleus, Pazartesi günü Philadelphia’da Irak ile karşılaşacak; 2018’de son kez kazandıkları kupayı geri almayı hedefleyen takım için, bu maçta alınacak bir galibiyet, eleme turlarına yükselmelerini neredeyse garantileyecek. Öte yandan, bu mağlubiyetle Senegal, turnuvadaki kaderini belirleyecek bir maça çıkacak. Zira Irak’ı 4-1 yenerek şu anda I Grubu’nun zirvesinde yer alan Norveç, Senegal’in bir sonraki rakibi olacak.