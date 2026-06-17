"Eleştirenleri susturmak için 80 yaşına kadar oynamam gerekecek!" - Kylian Mbappé, Real Madrid yıldızının muhteşem iki golüyle Fransa'yı Senegal karşısında Dünya Kupası galibiyetine taşımasının ardından "intikam" misyonu iddialarını çürütüyor

Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda adını hemen duyurdu ve Fransa’yı New Jersey’de Senegal karşısında 3-1’lik rahat bir galibiyete taşıdı. Forvet, muhteşem bir formda oynadı ve maçı kesinleştiren sansasyonel bir uzak mesafe şutunu da içeren muhteşem bir çift gol attı; böylece Didier Deschamps’ın takımının turnuvaya iyi bir başlangıç yapmasını sağladı.

Gecenin ikinci golü özellikle önemliydi, zira bu gol Mbappé’nin milli takımdaki 58. golü oldu. Böylece Olivier Giroud’u geride bırakarak Fransa’nın tüm zamanların tek başına en golcü oyuncusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında kısa bir süreliğine Lionel Messi’yi geçmişti, ancak Arjantinli yıldız daha sonra ülkesinin Cezayir’i yendiği maçta bir hat-trick attı.