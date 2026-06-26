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Ryan Tolmich

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"Eleme turlarına hazır olacağız" - Christian Pulisic tam zamanında geri döndü, Sebastian Berhalter orta saha konusunda görüşlerini dile getirdi ve son dakikada alınan mağlubiyetin ardından savunmadaki kadro derinliği endişeleri devam ediyor: ABD Milli Takımı'nın Türkiye maçı: Kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Türkiye - ABD
Türkiye
ABD
Dünya Kupası
C. Pulisic
S. Berhalter
M. Pochettino

Christian Pulisic sahalara geri döndü, Sebastian Berhalter etkileyici bir performans sergiledi ve Auston Trusty önemli bir an yaşattı; ancak Türkiye’nin maçın son dakikalarında attığı galibiyet golü, ABD Milli Takımı’nın savunma derinliğindeki eksikliği ortaya çıkardı.

INGLEWOOD, Kaliforniya -- Maçın ardından, tam bir darbeyle sona eren bu karşılaşmanın bitiminde, tanıdık bir toplanma oluştu. Hoparlörlerden “Country Roads” çalıyordu, gerçi geçen seferkinden biraz daha alçak sesle. Ve nakarat kısmına gelindiğinde, ABD Erkek Milli Takımı bir kez daha saha ortasında kollarını birbirine kenetleyerek bir daire oluşturdu. Üstlerindeki skor tahtasında şunu yazıyordu: Türkiye 3, ABD 2.

O skor tabelasının yüzünden bu maç, önceki ikisine benzemiyordu. Bu bir kutlama değildi. Kameraların yakın çekim yapabileceği türden çığlıklar ya da el çakışmaları yoktu. Gülümsemeler ortada yoktu. Yine de toplama aynı kaldı, büyük ölçüde öyle olması gerektiği için. O anda, her şeyden öte, o toplanma eskisinden bile daha önemliydi. 

"Bizim için mesele kazanmak ya da kaybetmek değil," dedi savunma oyuncusu Mark McKenzie mağlubiyetin ardından. "Mesele birlikte olmak ve bu birlikteliği göstermek. Bu, göz boyamak için değil. Başkalarının kendi hikayelerini uydurması için de değil. Bu, bizim bir arada olmamız, yeniden toparlanabilmemiz, inişler ve çıkışlar olacağını anlamamız için bir an; ancak bu turnuvada başarmak istediklerimizi gerçekleştirmemize yardım edecek olanlar, 26 oyuncu ve tüm teknik kadromuz olacak."

Sonuçta Perşembe gününün anlamı da buydu: ABD Milli Takımı’nın bir sonraki aşamaya hazır hale gelmesi. Bu anlamda, yenilgiye rağmen görev başarıyla yerine getirildi. Birkaç oyuncu Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıktı ve bu süreçte özgüven kazandı. Genel olarak performans, yenilgiyi kesinleştiren son saniye golüne kadar iyiydi. Christian Pulisic, sakatlık nedeniyle aradan sonra geri döndü ve iyi bir performans sergiledi; ayrıca ilk iki maçta oluşan pozitif atmosfer, taraftarların maç boyunca ABD’yi desteklemesiyle Los Angeles’ta da devam etti.

Yani evet, bu yenilgi acı verecek olsa da çok fazla acıtmayacaktır. ABD, önümüzdeki hafta 32'li turda Bosna-Hersek karşısında takımın hedeflediği şeyi başardığı sürece, bu yenilgi kesinlikle hiç acıtmayacaktır.

Baş antrenör Mauricio Pochettino, “Bence unutmamamız gereken şey, grubu birinci olarak bitirdiğimizdir,” dedi. “Grubu birinci olarak tamamladık ve tüm baskı ve beklentilerle oldukça iyi başa çıktık.”

Pochettino sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncularımızdan ve ABD taraftarlarından çok memnunum. Birinci olarak bir sonraki tura yükseldik. Önemli olan, bir sonraki maça en iyi durumda çıkmaktır.”

O halde sıra bir sonraki maçta. Asıl önemli olan bu. ABD’nin Perşembe gecesi yapabileceği tek şey, o maçı kazanmak için kendilerini daha iyi bir konuma getirmekti ve bunu başardılar. Dolayısıyla, bu mağlubiyet, özellikle de mağlubiyetin şekli can yakacak olsa da, o takım toplantısındaki mesaj, asıl turnuva başlarken birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğiydi.

GOAL, Los Angeles’taki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Sebastian Berhalter

    Bu maçtan çıkarılacak en önemli ders, ABD Milli Takımı’nın orta sahada bir başka fark yaratan oyuncuya kavuşmuş olmasıdır. Weston McKennie, Tyler Adams ve Malik Tillman’dan oluşan yerleşik üçlü, neredeyse kesin olarak geleceğin yolunu çizse de, Berhalter de sahaya çıkabilir ve üst düzey bir performans sergileyebilir. 

    Perşembe günü oynanan maçta bir asist yaptı, bir gol attı ve sarı kartla 70 dakikadan fazla sahada kalarak bunu kanıtladı.

    "Top birdenbire önüme düştü ve sakin kalıp sadece bir vuruş yaparsam şansım olacağını biliyordum," dedi. "Bunu çok çalışıyorum, topun ağlara gitmesini görmek harikaydı. İlk düşüncem topu geri almak ve tekrar denemekti."

    ABD Milli Takımı’nın onun pozisyonunda bir B Planı’nın olmadığı o gecede, Berhalter, birinin öncülük etmesini gerektiren bu maçta birinci sınıf bir A Planı oldu. 

    Berhalter’ın kendine güvenmek için pek çok nedeni var. Her biri bir öncekinden daha iyi geçen üç Dünya Kupası katılımıyla Berhalter, takımda kendine bir yer edindi ve bu yer ileride önemli bir rol oynayabilir.

    "Bence elimizden gelen her şeyi verdik," dedi, "ve eleme turlarına hazır olacağız."

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Tim Weah

    Görevinin başlarında Pochettino, Weah’ı sahada sol kanatta neden tercih ettiğini açıklamıştı. Bu, Weah’ın gözleriyle ilgili bilimsel verilere dayanıyordu. İşte bu yüzden Weah o pozisyonda birçok kez forma giydi. 

    Bu durumda ve özellikle bu maçta ise Weah, ilk yedek olarak oyundan çıkana kadar zorlanarak sol kanatta pek de etkili olamadı. 

    Marsilya'nın yıldızı hiçbir zaman doğru zamanlamayı yakalayamadı. Bazı durumlarda ofsayta çok uzaklaştı. Diğer durumlarda ise, kolayca geçemediği savunma oyuncuları tarafından kolayca durduruldu. Üstelik beş kez topu kaybetti ve tek bir ikili mücadelede bile galip gelemedi. Tüm bunlar, haklı olarak erken sona eren etkisiz bir performansa yol açtı. 

    Daha önce ihtiyaç duyulduğunda oyunun gidişatını değiştirebileceğini kanıtlamış olan Weah için bu, talihsiz bir durumdu.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    KAZANAN: Arda Güler

    Bu turnuva, Türk yıldızın istediği gibi geçmedi. Bu yazın parlayan yıldızı olabilirdi; ancak bunun yerine erken eve dönüyor ve bu durumla ilgili kendini daha iyi hissettirecek pek bir şey yok.

    Yine de turnuvadan ayrılırken bir gol atmış olması da bir şeydir. Her şeyi düzeltmeyecek tabii ki, ama Güler’e, aksi takdirde kasvetli geçecek bir Dünya Kupası’nda kısa da olsa heyecan dolu bir an yaşattı.

    Bu, Güler’in Güler gibi göründüğü ilk maçtı. Hem Real Madrid’de hem de Türkiye milli takımında kendisine yakıştırılan yıldız imajını tam anlamıyla yansıtıyordu. Golünü attı, ABD milli takımının savunmasını sürekli tehdit etti ve genel olarak maçı domine etti. Sahadaki en yetenekli oyuncu, açık ara farkla oydu.

    Ne yazık ki onun için, ne kadar klişe olsa da, bu çok az ve çok geç oldu. Ancak bir başka klişe de “geç olması hiç olmamasından iyidir” der; Güler de Dünya Kupası’nı kapatan bu performansı hakkında böyle hissetmelidir.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Christian Pulisic

    Alkışlar kulakları sağır edecek kadar yoğundu. Christian Pulisic sahaya koşarken, Los Angeles’taki seyirciler ayağa kalktı. O da performansıyla seyircilere bunu yapmak için daha fazla neden verdi. 

    Pulisic, sakatlıktan dönüşünde rakip savunmaya büyük tehlike yarattı. Daha da önemlisi, sakatlığı geride bıraktığını gösterdi. Bu, ABD Milli Takımı için bu maçın en büyük kazancıdır; çünkü yıldız oyuncusu, turnuvanın kritik aşamasına oynamaya hazır bir şekilde girecek. 

    "Harikaydı," dedi FOX'a. "Kendimi sağlıklı hissettim. Kendimi iyi hissettim, bu yüzden takıma geri dönüp biraz süre almak gerçekten güzeldi. Topla iyi hissettim. Bizim için zor bir son oldu, elbette, ama sonuçta grubu kazandık ve şimdi sadece önümüzdeki haftaya odaklanmalıyız."

    Pulisic’in de belirttiği gibi, ABD Milli Takımı bu maçtaki küçük hataları üzülse de, onun sahalara dönmüş olması bile takım için büyük bir mutluluk kaynağı olacak.

    "Gördünüz, oyuna girdiğinde ne kadar büyük bir etki yarattığını," dedi Berhalter. "O bizim adamımız. Daha da önemlisi, herkesin takip ettiği harika bir insan ve kendi başına bir lider. Harikaydı."

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Savunma

    Kasım ayında, takımındaki hiyerarşi hakkında sorulduğunda Pochettino, “aslar” kavramına sert bir şekilde karşı çıktı. “As diye bir şey yok,” dedi. “Tam bir ABD Milli Takımı oyuncu havuzu var, hepsi bu.” Herkes aynı seviyedeydi.

    Pochettino bu durum için hangi terimi kullanmak isterse istesin, seviyeler var ve Perşembe günkü maç, Paraguay ve Avustralya maçlarında ilk 11'de yer alan savunma oyuncularının bundan sonra da güvenilebilecek isimler olduğunu gösterdi.

    Ricardo Pepi ve Weston McKennie, bir önceki maçtan kalan iki isimdi ve doğrusu, "tam kadro" bir ABD Milli Takımı ilk 11'inde ilk 11'de yer alması muhtemel tek isim muhtemelen ikincisidir. Dinlenme ve sarı kart tehlikesinin birleşimi nedeniyle neredeyse tamamen yedek kulübesinde kalan bu ilk 11'in, bundan sonra da değişmeden kalması gerektiği görülüyor.

    Bu durum savunmada iki kat daha geçerli. Hem Mark McKenzie hem de Miles Robinson, gol anlarında daha iyi performans gösterebilirdi. Matt Turner, kendi hatası pek olmamasına rağmen birçok kez savunmasız bırakıldı, ancak o anlarda takımını kurtarmak için gereken bir iki büyük kurtarışı da yapamadı.

    Dolayısıyla Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman ve Matt Freese söz konusu olduğunda, Perşembe günü oyuna giren hiçbir oyuncu Pochettino’ya ilk tercih ettiği kadroyu yeniden düşünmesi için yeterli bir neden sunmadı. Bu dörtlü, turnuvanın bir sonraki aşamasına girerken hâlâ ilk 11’deki savunma grubu olarak görünüyor.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Auston Trusty

    Trusty için inişli çıkışlı bir maçtı. Düşüş, umarım olabileceği kadar derin olmamıştır ama, vay be, o yükseliş gerçekten inanılmazdı. İlk Dünya Kupası golü gibisi pek azdır.

    Üçüncü dakikada gelen Trusty'nin ilk Dünya Kupası golü, aynı zamanda ABD Milli Takımı'ndaki ilk golüydü. Gol anında duygularının onu sarması kolayca görülebiliyordu. Top ağlara girip ABD Milli Takımı'na 1-0'lık üstünlük sağladığı anda, Trusty sahayı boydan boya koşarak yedek kulübesine geri döndü ve takım arkadaşlarının kollarına atladı.

    "O kutlamayı daha önce görmüştüm; Philadelphia Union’da attığım ilk golümde de aynısını yapmıştım," dedi. "Golü aynı şekilde değil ama bir köşe vuruşundan attım ve sonra yedek kulübesine koştum. Oldukça havalıydı ve bir nevi döngü tamamlanmış oldu."

    Trusty maçta sol bek pozisyonunda oynadı ve golü kadar etkileyici bir an olmasa da, alışık olmadığı bu pozisyonda yeterince sağlam bir performans sergiledi. Ta ki maçın sonlarına doğru sakatlanana kadar. Maçtan sonra, savunma oyuncusu gazetecilerle konuşurken ayak bileğine bandaj takılmıştı.

    "Düşüp ayak bileğimi oldukça, oldukça kötü bir şekilde burktum," dedi, "aynı anda hamstringimde de kramp girdi. Durumum pek iyi değildi ve bu çok can sıkıcı, ama sahaya çıkıp oynamaya devam etmek zorundaydım. Evet, hepimiz olumlu bakıyoruz."

    Trusty ve ABD Milli Takımı, bu ayak bileği sakatlığının çok ciddi olmaması için dua edecekler, özellikle de Trusty’nin eleme turlarında her iki tarafta da maçı bitirebilecek bir oyuncu olabileceğini gösteren etkileyici performansının ardından.