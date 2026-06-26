INGLEWOOD, Kaliforniya -- Maçın ardından, tam bir darbeyle sona eren bu karşılaşmanın bitiminde, tanıdık bir toplanma oluştu. Hoparlörlerden “Country Roads” çalıyordu, gerçi geçen seferkinden biraz daha alçak sesle. Ve nakarat kısmına gelindiğinde, ABD Erkek Milli Takımı bir kez daha saha ortasında kollarını birbirine kenetleyerek bir daire oluşturdu. Üstlerindeki skor tahtasında şunu yazıyordu: Türkiye 3, ABD 2.

O skor tabelasının yüzünden bu maç, önceki ikisine benzemiyordu. Bu bir kutlama değildi. Kameraların yakın çekim yapabileceği türden çığlıklar ya da el çakışmaları yoktu. Gülümsemeler ortada yoktu. Yine de toplama aynı kaldı, büyük ölçüde öyle olması gerektiği için. O anda, her şeyden öte, o toplanma eskisinden bile daha önemliydi.

"Bizim için mesele kazanmak ya da kaybetmek değil," dedi savunma oyuncusu Mark McKenzie mağlubiyetin ardından. "Mesele birlikte olmak ve bu birlikteliği göstermek. Bu, göz boyamak için değil. Başkalarının kendi hikayelerini uydurması için de değil. Bu, bizim bir arada olmamız, yeniden toparlanabilmemiz, inişler ve çıkışlar olacağını anlamamız için bir an; ancak bu turnuvada başarmak istediklerimizi gerçekleştirmemize yardım edecek olanlar, 26 oyuncu ve tüm teknik kadromuz olacak."

Sonuçta Perşembe gününün anlamı da buydu: ABD Milli Takımı’nın bir sonraki aşamaya hazır hale gelmesi. Bu anlamda, yenilgiye rağmen görev başarıyla yerine getirildi. Birkaç oyuncu Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıktı ve bu süreçte özgüven kazandı. Genel olarak performans, yenilgiyi kesinleştiren son saniye golüne kadar iyiydi. Christian Pulisic, sakatlık nedeniyle aradan sonra geri döndü ve iyi bir performans sergiledi; ayrıca ilk iki maçta oluşan pozitif atmosfer, taraftarların maç boyunca ABD’yi desteklemesiyle Los Angeles’ta da devam etti.

Yani evet, bu yenilgi acı verecek olsa da çok fazla acıtmayacaktır. ABD, önümüzdeki hafta 32'li turda Bosna-Hersek karşısında takımın hedeflediği şeyi başardığı sürece, bu yenilgi kesinlikle hiç acıtmayacaktır.

Baş antrenör Mauricio Pochettino, “Bence unutmamamız gereken şey, grubu birinci olarak bitirdiğimizdir,” dedi. “Grubu birinci olarak tamamladık ve tüm baskı ve beklentilerle oldukça iyi başa çıktık.”

Pochettino sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncularımızdan ve ABD taraftarlarından çok memnunum. Birinci olarak bir sonraki tura yükseldik. Önemli olan, bir sonraki maça en iyi durumda çıkmaktır.”

O halde sıra bir sonraki maçta. Asıl önemli olan bu. ABD’nin Perşembe gecesi yapabileceği tek şey, o maçı kazanmak için kendilerini daha iyi bir konuma getirmekti ve bunu başardılar. Dolayısıyla, bu mağlubiyet, özellikle de mağlubiyetin şekli can yakacak olsa da, o takım toplantısındaki mesaj, asıl turnuva başlarken birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğiydi.

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