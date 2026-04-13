Five Keys vs. Japan (04.13.2026)

"Eleme maçlarına hazırlanmalıyız" - ABD Kadın Milli Takımı'nın Japonya ile tekrar karşılaşacağı maçın beş anahtarı

ABD Kadın Milli Takımı, üç maçlık serinin ilk karşılaşmasında Japonya'yı 2-1 mağlup etti ve Emma Hayes'in eleme maçları öncesinde kadroyu denemeye devam etmesi nedeniyle bir sonraki maçta farklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

ABD Kadın Milli Takımı, Japonya ile yeniden karşılaşmak üzere; ancak teknik direktör Emma Hayes tamamen farklı bir kadroyla sahaya çıkacağı için bu maçın bir tekrarı olduğunu unutun.

Hafta sonu iki ülke arasında oynanan ilk maçtan önce Hayes, medyaya Japonya gibi seviyeli bir takımla üç kez karşılaşmanın ne kadar harika bir fırsat olduğunu, çünkü bu sayede farklı pozisyonlarda ve rollerdeki grupları ve oyuncuları görebildiğini söyledi.

Cumartesi günü gördüğümüz şey, aynı oyun stili ve uygulama olabilir, ancak farklı oyuncularla.

Sonuçta bir zaman çizelgesi var ve Hayes, ABD Kadın Milli Takımı'nın Japonya'ya karşı 2-1 kazandığı maçın ardından basına şunları söyledi: "Eleme maçlarına hazırlanmalıyız. Fazla zamanımız kalmadı, bu yüzden bazı oyuncuların tekrar birlikte oynamasını sağlamalıyız."

Takım Salı günü Japonya ile oynayacağı ikinci hazırlık maçına hazırlanırken, Kaliforniya'nın San Jose kentindeki PayPal Park'ta elde ettikleri galibiyetten çıkarılacak dersler var, ancak aynı zamanda gurur duyulacak ve bir sonraki maça taşınacak pek çok şey de var.

Hayes basına, "Bence 12 ay önce bu maçı berabere bitirirdik" dedi. "Bence ilerleme, oyunda kalmak ve ikinci golü yememekte yatıyor. Bu açıdan oldukça dengeli bir maçtı. Ama son kısmı iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bu maç, uçakta üzerinde düşüneceğim ve bir sonraki seviyeye taşımaya çalışacağım bazı şeyler verdi bana, ama bu bizim istediğimiz bir sınav ve inanılmaz bir takım oldukları için bu maçı oynadığımız için çok mutluyum."

GOAL, ABD Kadın Milli Takımı ile Japonya arasındaki maçın beş anahtar noktasını inceliyor...

    Farklı bir kadro

    Hayes, Japonya ile oynanacak üç maçta iki farklı kadro sahaya süreceğini defalarca dile getirmişti. İlk karşılaşmada ABD Kadın Milli Takımı, maç öncesinde ilk 11’in ortalama milli maç sayısı 56,3 olan deneyimli bir kadroyla sahaya çıktı. 100’den fazla milli maça çıkan Lindsey Heaps, orta sahayı yönetti ve 40. milli golünü attı. Heaps, USWNT tarihinde 40 veya daha fazla gol atan 16. oyuncu oldu. Rose Lavelle de ilk 11'e deneyim kattı ve takımda 100. kez ilk 11'de yer aldı. O da maçta gol attı ve USWNT formasıyla kariyerinin 28. golünü kaydetti.

    İkinci yarıda gördüğümüz şey, sahaya giren orta saha oyuncularının mutlaka bir şeyi değiştirecek olmasa da aynı tempoyu koruyup mevcut seviyeyi sürdürecek olmalarıydı. Bu, iyi yönetilen bir takımın işaretidir; yedekler sahaya çıktıklarında hiçbir şeyi bozmaz, aksine takıma bir ivme kazandırır.

    Bu ikinci maçta muhtemelen Claire Hutton, Lily Yohannes, Olivia Moultrie ve Jaedyn Shaw'ı orta sahada göreceğiz. Hayes'in çift pivot mu yoksa sekiz ve altı mu tercih edeceği merak konusu, çünkü son maçta ikincisini tercih etmişti.

    "Sanırım ilk maçta çok fazla tecrübeyi sahaya sürmek istedim. Bu ilk aşamaydı," dedi Hayes maçtan sonra basına. "Bu yüzden bunu tercih ettim. Çift altı yerine altı ve sekizli bir diziliş oynamak istedim." Hayes için, özellikle 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken, oyuncuları belirli pozisyonlarda ve belirli takım arkadaşlarıyla oynarken görmek önemlidir. Cumartesi günkü maç, Sophia Wilson'ı Trinity Rodman'ın yanında başlatmak için doğru maçtı, ancak Salı günkü Japonya maçı için aynı şey büyük olasılıkla geçerli olmayacaktır.

    • Reklam
    Kaleci Phallon Tullis-Joyce

    Claudia Dickey şu anda Hayes'in ilk kalecisi gibi görünüyor ve hakkını vermek gerekirse, bunu hak etti. Dickey şu ana kadar ABD Kadın Milli Takımı'nda dokuz kez forma giydi ve dokuz maçın hepsinde ilk on birde yer aldı; bu dokuz maçta yedi kez kalesini gole kapattı. Japonya maçında bir gol yese de, yine de iki önemli kurtarış yaparak galibiyeti garantilemeyi başardı. Cumartesi günkü maçtan önce, önceki beş maçında beş kez kalesini gole kapatmıştı.

    Bu ikinci maçta, USWNT'nin sessiz 2 numarası gibi görünen Phallon Tullis-Joyce'a ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor. Tullis-Joyce, bugüne kadar milli takımda altı kez forma giydi ve Manchester United'ın Kadınlar Süper Ligi sıralamasında ilk dört takım arasında istikrarlı bir şekilde yer almasında önemli bir rol oynuyor.

    Tullis-Joyce, Hayes'in özellikle USWNT'nin arka alandan top hakimiyetine dayalı bir oyun sergilemesi nedeniyle geliştirmesini istediği direkt pas oyununu oynuyor. Jane Campbell'ın da forma giyebileceği bir senaryo var, ancak 10 milli maç tecrübesine rağmen bu ikinci maç Tullis-Joyce için daha uygun görünüyor.

    Serbest vuruş ustalığı

    En üst düzeyde maçları kazanmak, çoğu zaman bir serbest vuruş anına bağlıdır. ABD Kadın Milli Takımı için bu, hem hücumda serbest vuruşları kullanma hem de savunma açısından üzerinde çalıştıkları bir konudur.

    "Bu, üzerinde çalıştığımız bir konu. Duran toplardan gol atma şansımızı artırmalıyız," dedi Hayes, Japonya ile oynanan ilk maçın ardından. "Bence takım bu yıl gerçek bir ilerleme kaydetti, ancak bunun tersini de yapmalıyız."

    Japonya gibi bir takıma karşı, bu duran top anı, erken güven kazanıp öne geçmede fark yaratan unsur oldu. Sam Coffey uzak direğe bir orta yaptı ve Trinity Rodman bu topu ceza sahasının ortasına yönlendirdi. Lavelle sol ayağıyla mükemmel bir vole vuruşu yaparak 9. dakikada ABD Kadın Milli Takımı'nı 1-0 öne geçirdi.

    Sophia Wilson için iyi bir başlangıç

    Sophia Wilson, 2024 Paris Olimpiyatları finalinden bu yana ABD Kadın Milli Takımı'nda hiçbir maçta forma giymemişti; ancak Cumartesi günü, ilk kızını dünyaya getirmesinden yedi ay sonra, bu forvet oyuncusu ABD Kadın Milli Takımı'nın ilk onbirinde sahaya çıktı. Wilson maça yavaş yavaş ısındı ve Hayes, maçın ardından onunla ne kadar gurur duyduğunu bir kez daha dile getirdi.

    Hayes, "Bu, [Soph]'un Olimpiyat altın madalya finalinden bu yana ilk kez bu seviyede bir maçta oynamasıydı, ki bu hiç de kolay bir iş değil," dedi. "Bu yüzden bu adımı attığı için onunla gurur duyuyorum. O ritmi bulmak biraz zaman alıyor. Bence elinden gelenin en iyisini yaptı. Ona söylediğim şeylerden biri, bu ritmi yeniden yakalaması gerektiğiydi, ama ondan gerçekten memnunum. Bu onun için harika bir başlangıç."

    Wilson 67. dakikaya kadar oynadı ve Ally Sentnor ile değiştirildi. Wilson muhtemelen Salı günü ilk 11'de başlamayacak ve sınırlı süre alabilir. Ancak bu tamamen stratejik bir karardı ve Hayes'in önemli olduğunu düşündüğü, onu başlatmak için doğru maçtı. Hayes için, özellikle şu anda, her şey "bu kombinasyonları doğru yapmakla ilgili ve [Soph]'u başlatmak için doğru maç olduğunu hissettim."

    Kanat savunma derinliği

    Emily Fox ve Gisele Thompson, ABD Kadın Milli Takımı’nın ilk on birinde yer alan kanat bekleriydiler ve 90 dakika boyunca etkileyici performanslar sergilediler. Ancak takımın kanatlarda oldukça geniş bir kadro derinliği var; bu nedenle Hayes’in ikinci maçta kimi tercih edeceğini görmek ilginç olacak. ABD Futbol Federasyonu'nun Yılın Genç Kadın Futbolcusu ödülünü kazanan Lilly Reale, yan çizgiye saldırmaktan çekinmeyen atletik bir kanat oyuncusu. Bir de Avery Patterson var; o da uzun koşularıyla ve atağa katılımıyla tanınan akıllı bir savunma oyuncusu. Hayes, özellikle Thompson'ın performansını övdü.

    "Gisele'nin performansı bence harikaydı. Bence baskıyı iyi kırdı. Teknik, karar verme ve uygulama açısından top kaybı yapmadığını düşünüyorum," dedi Hayes. "Bence savunma açısından geliştirmesi gereken birkaç nokta var. İkinci yarıda, arka hattında kalması gereken durumlarda dışarı çıktığını hissettim."

    Hayes şöyle devam etti: "Japonya gibi bir rakiple oynadığınızda, golü tekrar izlerseniz, en üst seviyede servis sırasında baskı yapmamak gerekir."

