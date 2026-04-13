"Eleme maçlarına hazırlanmalıyız" - ABD Kadın Milli Takımı'nın Japonya ile tekrar karşılaşacağı maçın beş anahtarı

ABD Kadın Milli Takımı, Japonya ile yeniden karşılaşmak üzere; ancak teknik direktör Emma Hayes tamamen farklı bir kadroyla sahaya çıkacağı için bu maçın bir tekrarı olduğunu unutun.

Hafta sonu iki ülke arasında oynanan ilk maçtan önce Hayes, medyaya Japonya gibi seviyeli bir takımla üç kez karşılaşmanın ne kadar harika bir fırsat olduğunu, çünkü bu sayede farklı pozisyonlarda ve rollerdeki grupları ve oyuncuları görebildiğini söyledi.

Cumartesi günü gördüğümüz şey, aynı oyun stili ve uygulama olabilir, ancak farklı oyuncularla.

Sonuçta bir zaman çizelgesi var ve Hayes, ABD Kadın Milli Takımı'nın Japonya'ya karşı 2-1 kazandığı maçın ardından basına şunları söyledi: "Eleme maçlarına hazırlanmalıyız. Fazla zamanımız kalmadı, bu yüzden bazı oyuncuların tekrar birlikte oynamasını sağlamalıyız."

Takım Salı günü Japonya ile oynayacağı ikinci hazırlık maçına hazırlanırken, Kaliforniya'nın San Jose kentindeki PayPal Park'ta elde ettikleri galibiyetten çıkarılacak dersler var, ancak aynı zamanda gurur duyulacak ve bir sonraki maça taşınacak pek çok şey de var.

Hayes basına, "Bence 12 ay önce bu maçı berabere bitirirdik" dedi. "Bence ilerleme, oyunda kalmak ve ikinci golü yememekte yatıyor. Bu açıdan oldukça dengeli bir maçtı. Ama son kısmı iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bu maç, uçakta üzerinde düşüneceğim ve bir sonraki seviyeye taşımaya çalışacağım bazı şeyler verdi bana, ama bu bizim istediğimiz bir sınav ve inanılmaz bir takım oldukları için bu maçı oynadığımız için çok mutluyum."

GOAL, ABD Kadın Milli Takımı ile Japonya arasındaki maçın beş anahtar noktasını inceliyor...