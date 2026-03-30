Elche'nin forveti Rafa Mir, 10 yıl hapis cezası ihtimaline rağmen tecavüz suçlamasına karşı masum olduğunu savunurken, davanın açık duruşmada görülmesini talep ediyor

Mir’in hukuki stratejisinin temel dayanaklarından biri, duruşmanın kamuya açık olarak görülmesi konusundaki ısrarıdır. Oyuncu, savcılığın duruşmaların kapalı kapılar ardında görülmesi yönündeki talebine, bunun için hukuki bir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle resmen itiraz etmiştir. Savunma ekibi, delillerin ve şikayetçilerin ifadelerinin adil bir şekilde değerlendirilmesi için kamuoyunun denetiminin vazgeçilmez olduğuna inanmaktadır.

"Sözlü duruşmanın kapalı kapılar ardında gizlilik içinde yürütülmesini haklı gösterecek hiçbir şey yoktur. Davacı, genel olarak suçlamaların sunduğu delillerin ve özellikle de sanığın masumiyet karinesini sarsmak amacıyla sunulan şikayetçinin ifadesinin güvenilirliği ve yeterliliğinin kamuoyu tarafından incelenmesini engelleyecek bu kadar radikal bir kısıtlamaya ilişkin hiçbir gerekçe belirtmemiştir," denildi.