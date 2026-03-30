Ahmed Refaat

Elche'nin forveti Rafa Mir, 10 yıl hapis cezası ihtimaline rağmen tecavüz suçlamasına karşı masum olduğunu savunurken, davanın açık duruşmada görülmesini talep ediyor

Rafa Mir'i temsil eden hukuk ekibi, savcılığın kapalı oturumlar yönündeki tercihine doğrudan karşı çıkarak, yaklaşan duruşmanın kamuya açık olarak yapılmasını talep ederek kararlı bir tutum sergiledi. Avukat Jaime Campaner'in önderliğinde savunma ekibi, kapalı bir duruşma için hiçbir gerekçe bulunmadığını savunuyor ve savcılığın sunduğu delillerin kamuoyu tarafından incelenmesinin önemini vurguluyor.

  • Mir masumiyetini savunuyor ve farklı bir açıklama yapıyor

    Savunma ekibi, bir dizi rızaya dayalı cinsel ilişkinin yaşandığını iddia ederek, daha sonra ortaya çıkan gerginliğin ilgili iki kadın arasındaki kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını öne sürüyor. Ekip, özel güvenlik görevlileri ile yerel polisin müdahalesinin asıl nedeninin, oyuncunun herhangi bir suç eylemi değil, bu iç anlaşmazlık olduğunu savunuyor. Şu anda Sevilla'dan Elche'ye kiralanmış olan Mir, İspanya Savcılığı'nın forvet için resmi olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası talep etmesi nedeniyle soruşturma altında kalmaya devam ediyor.

  Valencia CF v Rayo Vallecano - La Liga EA Sports

    Halka açık yargılama ve şeffaflık talebi

    Mir’in hukuki stratejisinin temel dayanaklarından biri, duruşmanın kamuya açık olarak görülmesi konusundaki ısrarıdır. Oyuncu, savcılığın duruşmaların kapalı kapılar ardında görülmesi yönündeki talebine, bunun için hukuki bir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle resmen itiraz etmiştir. Savunma ekibi, delillerin ve şikayetçilerin ifadelerinin adil bir şekilde değerlendirilmesi için kamuoyunun denetiminin vazgeçilmez olduğuna inanmaktadır.

    "Sözlü duruşmanın kapalı kapılar ardında gizlilik içinde yürütülmesini haklı gösterecek hiçbir şey yoktur. Davacı, genel olarak suçlamaların sunduğu delillerin ve özellikle de sanığın masumiyet karinesini sarsmak amacıyla sunulan şikayetçinin ifadesinin güvenilirliği ve yeterliliğinin kamuoyu tarafından incelenmesini engelleyecek bu kadar radikal bir kısıtlamaya ilişkin hiçbir gerekçe belirtmemiştir," denildi.

  • Polis raporları ve ilk şikayetlerin bulunmaması

    Savunma ayrıca, olay gecesine ait ilk polis raporlarında cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlara dair herhangi bir atıf bulunmadığını vurgulamaktadır. Mir’in temsilcilerine göre, yerel yetkililer tarafından olay yerinde toplanan belgelerde yalnızca bir arkadaşın oyuncu ile birlikte ayrılmasına ilişkin bir anlaşmazlık ve forvetin arkadaşlarından birinin karıştığı fiziksel bir kavgaya dair ayrı bir iddia yer almaktaydı.

    Hukuk ekibi, cinsel saldırı iddiasının olayların ortaya çıkmasından sonra ortaya çıktığını kanıtlamayı amaçlıyor. Mir, mahkemede adını temize çıkarmak istediğini açıkça belirtmiş ve daha önce çok sakin olduğunu ve yargı sürecinin bir an önce sonuçlanmasını beklediğini, böylece olaylara ilişkin kendi versiyonunun hukuk sistemi tarafından doğrulanabileceğini ifade etmişti.



  FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports

    Duruşma yaklaşırken kariyeri tehlike altında

    Bu davanın sonucu Mir için çok büyük sonuçlar doğuracak. 28 yaşındaki oyuncu, artan hukuki baskıya rağmen La Liga’da oynamaya devam ediyor. Ancak bir mahkumiyet kararı, sözleşmelerinin feshedilmesine yol açacak ve Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki kariyerini fiilen sona erdirecektir.

    Savcılık, Mir'in davasında olası hapis cezasının yanı sıra sıkı koruma tedbirleri alınmasını da talep ediyor. Suçlu bulunması halinde, 13 yıl boyunca kurbanın 500 metre yakınına yaklaşması yasaklanacak ve hapis cezasının ardından yedi yıl boyunca denetimli serbestlik altında tutulacak. Ayrıca savcılar, kurbanın uğradığı manevi ve maddi zararı karşılamak üzere 64.000 avroluk tazminat talep ediyor.

