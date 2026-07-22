Final maçında Arjantin’in İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilmesinin ardından, Lionel Scaloni’nin yardımcısı Ayala — 115 kez Arjantin milli forması giymiş ve 2004 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmış bir oyuncu — maç sonrası yaşanan kargaşada Dani Olmo’yu itmesinin uygunsuz bir davranış olduğunu kabul etti. Valencia Capital Radio'da Esports Migdia'ya konuşan eski defans oyuncusu, turnuvanın ateşli finalinde profesyonel bir soğukkanlılık sergileyemediğini kabul ederek hiçbir mazeret öne sürmedi.

"Elbette üzgünüm. Bulunduğum pozisyon göz önüne alındığında, bir duygunun ya da karşı taraftan alabileceğim tepkilerin ruh halimi ve davranışlarımı değiştirmesine izin veremem. Pişmanım; benim için bunlar geride kalan şeyler ve hepsi bu kadar," diye itiraf etti Ayala. Görüntüler agresif görünse de olayın bazı haberlerde iddia edildiği kadar ciddi olmadığını hemen açıklığa kavuşturdu; ancak İspanyol oyun kurucuyla aralarını düzeltmeye kararlı olduğunu da belirtti. "Bana göre bu konuyu kısa kesip orada bırakmalıyız. Olay, iddia ettikleri gibi bir yumruk değil, daha çok bir itmeydi ve orada kaldı. Bir söz üzerine verilen bir tepkiydi, ama hepsi bu kadar. Onu görürsem elbette şahsen özür dileyeceğim," diye ekledi.