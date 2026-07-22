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"Elbette üzgünüm" - Arjantin yardımcı antrenörü, İspanya'ya karşı yaşanan ateşli Dünya Kupası finali yenilgisinde Dani Olmo ile yaşanan gerginliğin nasıl yanlış bir yöne kaydığını açıkladı
Ayala, New Jersey’deki çatışma konusunda pişmanlığını dile getiriyor
Final maçında Arjantin’in İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilmesinin ardından, Lionel Scaloni’nin yardımcısı Ayala — 115 kez Arjantin milli forması giymiş ve 2004 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmış bir oyuncu — maç sonrası yaşanan kargaşada Dani Olmo’yu itmesinin uygunsuz bir davranış olduğunu kabul etti. Valencia Capital Radio'da Esports Migdia'ya konuşan eski defans oyuncusu, turnuvanın ateşli finalinde profesyonel bir soğukkanlılık sergileyemediğini kabul ederek hiçbir mazeret öne sürmedi.
"Elbette üzgünüm. Bulunduğum pozisyon göz önüne alındığında, bir duygunun ya da karşı taraftan alabileceğim tepkilerin ruh halimi ve davranışlarımı değiştirmesine izin veremem. Pişmanım; benim için bunlar geride kalan şeyler ve hepsi bu kadar," diye itiraf etti Ayala. Görüntüler agresif görünse de olayın bazı haberlerde iddia edildiği kadar ciddi olmadığını hemen açıklığa kavuşturdu; ancak İspanyol oyun kurucuyla aralarını düzeltmeye kararlı olduğunu da belirtti. "Bana göre bu konuyu kısa kesip orada bırakmalıyız. Olay, iddia ettikleri gibi bir yumruk değil, daha çok bir itmeydi ve orada kaldı. Bir söz üzerine verilen bir tepkiydi, ama hepsi bu kadar. Onu görürsem elbette şahsen özür dileyeceğim," diye ekledi.
- AFP
O anın heyecanı
Gavi ile Leandro Paredes arasındaki bir çatışmanın Rodri ve Nahuel Molina’nın da dahil olduğu yumruklaşmaya dönüşmesiyle tetiklenen maç sonrası yaşanan büyük kavganın ardından Ayala olaya müdahale etmeye çalıştı. Valencia formasıyla iki La Liga şampiyonluğu, bir UEFA Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazanan eski Valencia stoperi, ilk niyetinin artan gerilimi yatıştırmak olduğunu, ancak olayın yüksek yoğunluğunun sonunda kendisinin de soğukkanlılığını kaybetmesine yol açtığını belirtti. "Bu çok yazık ve sahada yaşanan olaylar ile yaptıklarımızın sorumluluğunu üstlenmek gerekir. Maç bittiğinde sahada bir kavga olduğunu gördüm ve biz de oyuncularımızı oradan uzaklaştırmak için acele ettik; çünkü bu bizim tarzımız değil," diye konuştu eski Valencia oyuncusu.
Ayala, olayın tüm sorumluluğunu üstlendi ve antrenörlerin, ne kadar kışkırtılsalar ya da maçın önemi ne olursa olsun sakin kalmaları gerektiğini kabul etti. “Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Niyetim oraya gidip tarafları ayırmaktı, niyetim buydu, ancak bazen kalp atışlarınız tavan yaptığında beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz, ama bu bir mazeret olamaz. Bulunduğum pozisyon göz önüne alındığında, neyle karşılaşırsam karşılaşayım davranışım farklı olmalı. Eric García da oradaydı ve ben Eric’e sadece insanları ayırmak ve onları tebrik etmek için oraya gittiğimi söyledim, hepsi bu," diye açıkladı yardımcı antrenör samimi röportaj sırasında.
De la Fuente’nin İspanya Kitabı İçin Övgüler
Arjantin’in mağlubiyetine rağmen – bu maçta Arjantin sadece iki şut atabilmişken İspanya 20 şut çekmişti – Ayala, Luis de la Fuente’nin takımının üstün olduğunu kabul etti. “Onlar üstündü ve Dünya Kupası’nı hak ettiler. Benim dileğim ve niyetim de buydu. Benim için durum böyle kalır; sahada olanlar sahada kalır. İspanya daha iyiydi ve pek çok kişinin keyif aldığı çok güzel bir futbol oynayarak Dünya Kupası’nı kazandı,” diye itiraf etti.
Ancak Ayala, Arjantin milli takımıyla ilgili anlatıma duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, takıma karşı sıklıkla olumsuz bir önyargı olduğunu ima etti. "Bu binlerce kez yaşandı, ama son zamanlarda neden böyle olduğunu bilmiyorum; özellikle de milli takımımız söz konusu olduğunda – bunun bir kampanya mı yoksa başka bir şey mi olduğunu bilmiyorum – takımımızın iyi performans göstermemesini, farklı bir futbol oynamamızı dileyen belirli bir 'düşmanlık' vardı... Bu, bizim hissettiğimiz futbol; halkımıza neşe getirmek için oynuyoruz. Her şeyi Arjantin aleyhine çevirecek şeyler arıyorlar. İspanyol oyuncuların yaptığı binlerce hareket var ki bunları göstermiyorlar; gerçek gazetecilik yapılmalı," dedi.
- Getty Images Sport
Saygısızlık iddiasını reddetmek
Final maçının ardından yöneltilen en önemli eleştirilerden biri, kupa töreninde Arjantin milli takımının sırtlarını dönüyormuş gibi görünen görüntüsüydü. Ayala, bunun saygısızlık göstergesi değil, ailevi meseleler ve lojistikle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı. "İspanyol oyuncular kutlama yaparken biz de tam oradaydık, onlara çok yakındık; kupayı alabilmeleri için sahnenin hazırlanmasını bekliyorduk. Tribünlerdeki bazı aile üyelerimizin sorunları vardı, bu yüzden her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için oraya gittik ve kendi insanlarımızla birlikte o tarafta kaldık. Bu, evlerinden uzakta büyük bir fedakarlıkta bulunan onlara teşekkür etmenin bir yoluydu. Sırtımız dönüktü, ancak önümüzde ekran vardı ve aramızdan birkaçı o anı izlemek için arkasını döndü; gördük, oradaydık, hepsi bu kadar. Kötü niyetle yapılmış bir şey değildi," diye açıkladı.
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