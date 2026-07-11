Alman Bild gazetesi, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından soyunma odasından ayrıntıları ortaya çıkardı; Bunlar arasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Norveç maçı için hazırladığı taktik notlar da yer alıyordu. Notlarda penaltı atışlarına ilişkin talimatlar ve Erling Haaland'ı marke etme konusunda özel talimatlar bulunuyordu, ancak bunlar "Seleção"nun yolculuğunun 16 turunda sona ermesini engelleyemedi.

Brezilyalılar, Ancelotti yönetiminde 2002'den beri kazanamadıkları Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanma konusunda son derece iyimserdi, Vinícius Júnior ve Neymar'ın takım arkadaşları, Erling Haaland'ın tüm planları ve düzenlemeleri altüst eden iki golüyle erken bir şekilde kontrolü kaybetti ve beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan takım 2-1'lik bir yenilgiyle turnuvadan elendi.