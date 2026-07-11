Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

El yazısıyla sızan bilgiler… Haaland, Ancelotti’nin planını çöp kutusuna atıyor

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Norveç - İngiltere
İngiltere
C. Ancelotti
E. Haaland
A. Becker
M. Oedegaard
Brezilya
Norveç
ABD
İngiltere
İtalya

Allison penaltı atışlarına hazırlanıyor… ve City’nin yıldızını gözlemliyor

Alman Bild gazetesi, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından soyunma odasından ayrıntıları ortaya çıkardı; Bunlar arasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Norveç maçı için hazırladığı taktik notlar da yer alıyordu. Notlarda penaltı atışlarına ilişkin talimatlar ve Erling Haaland'ı marke etme konusunda özel talimatlar bulunuyordu, ancak bunlar "Seleção"nun yolculuğunun 16 turunda sona ermesini engelleyemedi.

Brezilyalılar, Ancelotti yönetiminde 2002'den beri kazanamadıkları Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanma konusunda son derece iyimserdi, Vinícius Júnior ve Neymar'ın takım arkadaşları, Erling Haaland'ın tüm planları ve düzenlemeleri altüst eden iki golüyle erken bir şekilde kontrolü kaybetti ve beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan takım 2-1'lik bir yenilgiyle turnuvadan elendi.

  • Taktik notlar çöp kutusuna

    Bild gazetesi, maçın bitiş düdüğünden iki saat sonra New Jersey’deki Dünya Kupası stadyumunda Brezilya milli takımının soyunma odasına girdiğini ve Carlo Ancelotti’nin bıraktığı, daha sonra çöp kutusuna atılan bazı taktik notlarını bulduğunu yazdı.

    Gazete, Ancelotti’nin oyuncularını penaltı atışlarına gitme ihtimaline karşı son derece titiz bir şekilde hazırladığını ortaya çıkardı; örneğin, Norveçli oyuncuların şut atması muhtemel köşeleri belirlemişti; başka bir belgede ise Norveç kalecisi Orian Neland’ın (35 yaşında) penaltı atışları sırasında nasıl davranacağına dair bir açıklama yer alıyordu.

    Bu belgede şöyle yazıyordu: “Her zaman yere atlıyor ve orta yükseklikteki toplara ulaşamıyor.”

    Ancak bu bilgiler beklenen faydayı sağlamadı; zira Brezilyalı Bruno Guimarães (28 yaşında) 14. dakikada bir penaltı atışını kaçırdı. Brezilya 1-0 öne geçseydi, maç belki de farklı bir yöne gidebilirdi.

    Ancelotti ayrıca Norveç maçı öncesinde soyunma odasında oyuncularına, köşe vuruşları gibi belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair taktiksel talimatlar verdi. Örneğin, 19 yaşındaki Ryan, son 16 turu maçında ülkesinin iki golünü atan Norveçli forvet Erling Haaland’ı (25) marke etmekle görevlendirildi.

    Bild gazetesi, “Bu talimatlar büyük soyunma odasındaki bir tahtaya yazılmıştı, ancak tüm bunlar sonuçsuz kaldı” yorumunda bulundu.

    Ayrıca okuyun: Fotoğraf: Lamine Yamal, Fas’ı unutmuyor

    • Reklam

  • Titiz bir analiz... Rüzgârla birlikte uçup gitti!

    The Athletic sitesi ise Bild’in haberine yorum yaparak penaltı atış planına ilişkin bilgileri analiz etti ve Brezilya teknik ekibinin Norveçli penaltı atıcılarını incelerken ne kadar ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü ortaya koydu. Brazilya’nın sadece penaltı atıcılarının isimlerini belirlemekle kalmayıp, her oyuncuyu tercih ettiği ayak (sağ veya sol) bazında sınıflandırdığı ve atış stiline ilişkin notlar aldığı ortaya çıktı. Bu notlar arasında, oyuncunun topa yaklaşırken durma alışkanlığı, sert vuruş yapma, ayağın iç kısmıyla vurma ya da topu alçak veya yüksek yönlendirme gibi detaylar yer alıyordu.

    El yazısıyla notların yazıldığı kağıtta, oyuncunun genellikle tercih ettiği ayağın karşı köşesine şut attığı anlamına gelen “cruzado” teriminin kullanıldığı belirtildi; bu stil, Brezilya’daki analistler tarafından birçok Norveçli oyuncu arasında yaygın olarak görülen bir stil olarak değerlendirildi.

    Ayrıca okuyun: Dünya Kupası’ndaki heyecana rağmen… Barcelona, Hamza Abdülkerim’e yönelik planından vazgeçmiyor

  • Karar Allison’ın elinde… Kafaları karıştıran Haaland

    Notlarda, diğer bazı milli takımların aksine, Allison’a sağa veya sola atlaması yönünde doğrudan talimatlar yer almıyordu; bunun yerine, oyuncunun topa yaklaşma şekli ve vuruş sırasındaki davranışına göre karar vermesine yardımcı olacak bilgiler sunulmuştu.

    Erling Haaland'a gelince, raporda onun vuruşlarının tahmin edilmesinin zorluğu nedeniyle kendisine özel bir önem atfedildi. Belgede, Manchester City’nin forvetinin vuruşlarda birden fazla stil kullandığına dikkat çekildi; bazen uzak köşeye doğrudan ve sert bir şekilde şut atarken, bazen de son adımlarını yavaşlatarak kalecinin hareketini izledikten sonra topu karşı köşeye gönderdiği belirtildi.

    The Athletic, Haaland’ın istatistiklerinin onu tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu doğruladığını açıkladı; Manchester City’ye katıldığından bu yana kulüp ve milli takımda toplam 34 penaltı vuruşu gerçekleştirdi ve bunları tamamen eşit bir şekilde dağıttı: 17’sini kalecinin soluna, 17’sini de sağına attı. Bu da, onu durdurmak için sadece yönlere güvenmenin yeterli olmadığını gösteriyor.

    Ayrıca okuyun: Messi’yi bekleyen bir açık… Arjantin, İsviçre karşısında nelere dikkat etmeli?

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Odegaard ne yapıyor?

    Makale ayrıca, Martin Ødegaard’ın topa yaklaşma tarzına göre vuruş şeklini değiştirdiğini de ortaya koydu; koşu mesafesi daha uzun olduğunda, genellikle vücudunun yönüne göre uzak köşeye doğru şut atma eğilimindedir, ancak daha kısa mesafeden aralıklı adımlarla yaklaştığında ise genellikle iç tarafıyla karşı köşeye şut atmayı tercih ediyor.

    Bu yüksek düzeydeki analize rağmen, The Athletic, Haaland gibi kaliteli oyuncuların yine de tam olarak okunamayacağı sonucuna varmıştır. Bir kalecinin yapabileceği en iyi şey, önceden yaptığı inceleme ile vuruş anındaki sezgisini birleştirmektir; çünkü detaylar tek bir vuruşta avantaj sağlayabilir, ancak bu seviyedeki oyuncuları durdurma garantisi vermez.

    Ayrıca okuyun: Mbappé’nin planı: Haaland ve Real Madrid… Sadece bir zaman meselesi

    Ayrıca okuyun: Real Madrid’in genleri ve 55 milyon avro… Fas, dünyayı korkutan bir milli takımı işte böyle oluşturdu

Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
İngiltere crest
İngiltere
ENG