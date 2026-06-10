El Tri efsanesi Raúl Jiménez ilk kez Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor, Brian Gutiérrez'in çarpıcı yükselişi ve Rafa Márquez'in değişen rolü - Meksika-Güney Afrika maçı için beş anahtar nokta

Javier “Vasco” Aguirre, en çılgın hayallerinde bile Dünya Kupası'na ilk katılımı öncesinde daha iyi bir konum hayal edemezdi. Meksika, 2026'da henüz yenilgi yüzü görmedi; 15 gol attı ve sadece 2 gol yedi.

Sadece bu da değil, Aguirre kendi kişiliğini yansıtan bir takım kurdu: savunmada sert, hücumda organize ve o anla duygusal bir bağ kuran bir takım. Meksika, milli takımın büyük turnuvalara giderken sık sık yaşadığı kaosla bu turnuvaya gelmiyor. Bu sefer bir ritim var. Derinlik var. Kadro için rekabet var. Ve El Tri'nin gururunu ve inancını geri kazanmanın zor kısmının çoktan başlamış olduğuna inanan bir teknik direktör var.

Meksika'nın Sırbistan'ı 5-1 yendiği maçın ardından Aguirre, "22 aydır hazırlanıyoruz ve son kadroyu seçmenin kolay olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Yol boyunca birçok aksilik yaşandı, 12 oyuncumuz sakatlandı, ancak sonuçların ötesinde, yükselişte olduğumuzu düşünüyorum.

“İyi bir formda, moralli bir şekilde geliyoruz, oyuncularımızı geri kazandık ve bu ana iyi bir konumda ulaşıyoruz. 26 oyuncu bana çok geniş bir yelpazede olasılıklar sunuyor. Hiçbir pozisyonda zayıflığımız ya da zorluğumuz olduğunu düşünmüyorum.”

Bu güven, seçtiği kadroda da yansıyor; kadro, tecrübeli oyuncular, genç oyuncular ve tam da doğru zamanda gündeme gelen futbolcuların bir karışımı. On altı yıl önce, aynı tarihte, Güney Afrika ve Meksika, Johannesburg’da 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçını oynamıştı. Şimdi hikaye geri dönüyor, ancak bu kez Aguirre, milli takımdaki son büyük hamlesi olabilecek bu maçta Meksika’yı evinde yönetiyor.

GOAL’un, Meksika’nın Estadio Azteca’da Güney Afrika’yı ağırlayacağı maçta dikkat edilmesi gereken beş anahtar nokta.