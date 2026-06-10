Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Mexico World Cup previewGOAL

Çeviri:

El Tri efsanesi Raúl Jiménez ilk kez Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor, Brian Gutiérrez'in çarpıcı yükselişi ve Rafa Márquez'in değişen rolü - Meksika-Güney Afrika maçı için beş anahtar nokta

FEATURES
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
J. Aguirre
R. Jimenez
B. Gutierrez
R. Marquez
R. Marquez

Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçına yenilgisiz giriyor; Raul Jimenez kariyerinde tam bir döngü tamamlama anını kovalarken, Brian Gutierrez yükselişte ve Rafa Marquez'in rolü giderek artıyor.

Javier “Vasco” Aguirre, en çılgın hayallerinde bile Dünya Kupası'na ilk katılımı öncesinde daha iyi bir konum hayal edemezdi. Meksika, 2026'da henüz yenilgi yüzü görmedi; 15 gol attı ve sadece 2 gol yedi. 

Sadece bu da değil, Aguirre kendi kişiliğini yansıtan bir takım kurdu: savunmada sert, hücumda organize ve o anla duygusal bir bağ kuran bir takım. Meksika, milli takımın büyük turnuvalara giderken sık sık yaşadığı kaosla bu turnuvaya gelmiyor. Bu sefer bir ritim var. Derinlik var. Kadro için rekabet var. Ve El Tri'nin gururunu ve inancını geri kazanmanın zor kısmının çoktan başlamış olduğuna inanan bir teknik direktör var.

Meksika'nın Sırbistan'ı 5-1 yendiği maçın ardından Aguirre, "22 aydır hazırlanıyoruz ve son kadroyu seçmenin kolay olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Yol boyunca birçok aksilik yaşandı, 12 oyuncumuz sakatlandı, ancak sonuçların ötesinde, yükselişte olduğumuzu düşünüyorum.

“İyi bir formda, moralli bir şekilde geliyoruz, oyuncularımızı geri kazandık ve bu ana iyi bir konumda ulaşıyoruz. 26 oyuncu bana çok geniş bir yelpazede olasılıklar sunuyor. Hiçbir pozisyonda zayıflığımız ya da zorluğumuz olduğunu düşünmüyorum.”

Bu güven, seçtiği kadroda da yansıyor; kadro, tecrübeli oyuncular, genç oyuncular ve tam da doğru zamanda gündeme gelen futbolcuların bir karışımı. On altı yıl önce, aynı tarihte, Güney Afrika ve Meksika, Johannesburg’da 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçını oynamıştı. Şimdi hikaye geri dönüyor, ancak bu kez Aguirre, milli takımdaki son büyük hamlesi olabilecek bu maçta Meksika’yı evinde yönetiyor.

GOAL’un, Meksika’nın Estadio Azteca’da Güney Afrika’yı ağırlayacağı maçta dikkat edilmesi gereken beş anahtar nokta.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP

    Rafa Marquez’in ebedi varlığı

    Rafa Marquez, 1998'den bu yana Meksika'nın katıldığı neredeyse tüm Dünya Kupası turnuvalarında varlığını hissettirmiş, Katar 2022 ise bu durumun tek istisnası olmuştur.

    Bu yokluk şu anda oldukça hissediliyor. Marquez'in katılmadığı bu yüzyılın tek Dünya Kupası'nda El Tri, modern dönemdeki en kötü performansını sergiledi ve 1978'den bu yana ilk kez grup aşamasında elendi. Bu kez forma giymeyecek, ancak Javier Aguirre'nin yanında saha kenarında yer alacak, talimatlar verecek ve Meksika'nın oyun anlayışını şekillendirmeye yardımcı olacak.

    Marquez'in, bu Dünya Kupası döngüsü sona erdiğinde Meksika milli takımının başına geçmesi bekleniyor, bu da bu yazki rolüne yeni bir boyut katıyor. Aguirre hala takımın başında, ancak Marquez artık sadece izleyip öğrenmekle yetinmiyor.

    "Rafa'nın gelişimi muazzam oldu," dedi Aguirre geçen hafta Toluca'da. "İlk geldiğinde Rafa yerleşip gözlemlemek istiyordu, ama şimdi antrenmanlarını izlediğinizde 'Bu adam bir teknik direktör' diyorsunuz. Yakında kenara çekileceğim ve o görevi devralacak. Bu konuda herhangi bir sorun görmüyorum."

    Marquez, Meksika'nın en büyük Dünya Kupası anılarının bir kısmını temsil ediyor, ancak aynı zamanda en derin hayal kırıklıklarını da temsil ediyor. Zirveleri, acı verici elenmeleri, baskıyı, eleştirileri ve formanın tüm ağırlığını yaşadı. Bu, El Tri'yi yönetmesini izleyerek büyüyen oyuncularla dolu bir soyunma odasında sesine gerçek bir otorite kazandırıyor.

    Marquez’in bu Dünya Kupası’nda önemli kararları alacağını söylemek abartı olur. Aguirre hâlâ takımı kontrol ediyor. Ancak, özellikle Meksika’nın top hakimiyetine sahip olduğu maçlarda, Marquez’in etkisinin daha kolay fark edilebileceği anlar olabilir. Güney Afrika, bunun ilk örneğini sunabilir.

    • Reklam
  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Jimenez, Dünya Kupası'nda ilk kez ilk 11'de yer alacak

    2025 yılında Meksika'yı ilk CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Raul Jimenez duygusal anlar yaşadı.

    Final Four'u en göze çarpan oyuncu olarak tamamlayan Jimenez, bu süreçte Meksika'nın attığı dört golün tamamını kaydetmişti. Bu, onun için bir nevi rahatlama anlamına geliyordu. Yaşadığı onca şeyden sonra, Jimenez nihayet Meksika'nın en önemli oyuncusu olarak bir an yaşadı.

    2020 yılında Emirates Stadyumu'nda Arsenal ile oynanan Premier League maçında Wolves formasıyla geçirdiği kafa travmasından sonra bu noktaya gelmek inanılmaz derecede zor olmuştu. O zamandan bu yana gösterdiği geri dönüş muhteşemdi ve şimdi en acil hedeflerinden biri çok basit: Meksika adına bir Dünya Kupası maçına ilk 11'de çıkmak ve gol atmak.

    Yaralanmadan önce Jimenez, dönemin teknik direktörü Gerardo “Tata” Martino’nun en önemli oyuncusuydu. Hücum onun üzerinden şekilleniyordu. Aynı şey, Aguirre’nin yönetiminde de söylenebilir, özellikle de El Tri’nin bölgede kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyduğu bu yeni sürecin ilk aylarında, Jimenez bu tırmanışın yüzü haline geldi.

    Ancak artık sorumluluk sadece ona ait değil. Julian Quiñones, Brian Gutierrez ve Alvaro Fidalgo gibi yeni yüzler onun etrafında ortaya çıktı. Jimenez artık tüm hücumu tek başına sırtlamak zorunda değil. Hücumu yönetmesi gerekiyor.

    Eğer ilk Dünya Kupası golünü atarsa, bunu nasıl kutlayacağı merak konusu. Özellikle babasının yakın zamanda vefat etmesinden sonra gözyaşları akabilir. Estadio Azteca, Jimenez'in ilk futbol eviydi ve oraya dönüp ilk Dünya Kupası golünü atması, bir döngünün tamamlanması anlamına gelecektir.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    Güney Afrika bu açılış maçına ne kadar hazır?

    Bafana Bafana’nın Dünya Kupası açılış maçı hazırlıkları, belirgin bir CONCACAF havası taşıdı; ancak bu, Meksika’nın Estadio Azteca’da kendilerinden beklediklerini tam olarak yansıtan bir durum sayılmaz. Güney Afrika, Mart ayında Panama ile iki kez karşılaştı; ilk maçta 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta ise 2-1 yenildi. Ardından, hazırlık maçlarının bir kısmını Nikaragua ile 0-0 berabere kalarak tamamladı. Ayrıca, El Tri'ye tüm dikkatini vermeden önce, kapalı kapılar ardında oynanan son hazırlık maçında Jamaika ile 1-1 berabere kaldığı bildirildi.

    Bu maçlar, fiziksel ve bölgesel açıdan faydalı testler sağladı, ancak bu rakiplerin hiçbiri Meksika gibi bir oyun sergilemedi. Ne tempo, ne top hakimiyeti, ne de Aguirre'nin takımının rakımı, seyirciyi ve maçın ritmini kullanarak sahayı kendi lehine çevirme şekli açısından.

    Güney Afrika da Meksika'ya erken gelerek adaptasyon sürecini hızlandırmaya çalıştı. Hugo Broos'un takımı Haziran başında Pachuca'daki Dünya Kupası kampına gitti ve Bafana Bafana'ya 11 Haziran'daki açılış maçı için Mexico City'ye gitmeden önce koşullara alışması için birkaç gün süre tanıdı.

    Broos’un kadrosunda, El Tri sabrını yitirirse Meksika’yı zorlayacak kadar yetenek var. Teboho Mokoena orta sahada oyunun gidişatını belirleyebilirken, Lyle Foster savunmacıları geride bırakabilecek bir forvet referansı sunuyor. Panama’ya gol atan Oswin Appollis, Meksika’nın özellikle geçiş anlarında dikkatle takip etmesi gereken bir başka oyuncu.

    Güney Afrika, Meksika'nın son aylarda kendini sınadığı aynı hücum seçenekleriyle gelmeyebilir, ancak organize, ortama alışmış ve ev sahibi ülke için büyük baskı yaratacak açılış maçında bir hatayı cezalandıracak kadar tehlikeli bir şekilde geliyor.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Romo, Aguirre’nin şans kartı olacak mı?

    2026 yılının şu ana kadar geçen bölümünde Luis Romo, Aguirre’nin takımında 260 dakika forma giydi. Mart ayında Belçika ve Portekiz ile oynanan hazırlık maçlarında kadroda yer almadı, ancak Aguirre ve teknik ekibi bu durumdan pek rahatsız görünmüyordu. Onu yine de nihai kadroya dahil ettiler ve bunun nedenleri giderek daha anlaşılır hale geliyor.

    El Tri'nin Dünya Kupası kampına erken katılarak bundan tam olarak yararlanmış bir oyuncu varsa, o da Romo'dur. Kas sakatlığından kurtulduktan sonra son haftalarda hızını artırmış görünüyor ve iyi fiziksel kondisyonu, onu birçok kişinin beklediğinden daha faydalı hale getirebilir.

    Savunma düzenine öncelik verecek gibi görünen Güney Afrika karşısında, Romo'nun varlığı Meksika için faydalı olabilir. Romo, Aguirre'ye, özellikle Meksika üçlü savunma ile oynarsa, hızlı atakları başlatmaya yardımcı olabilecek bir oyuncu sunuyor. Onun varlığı aynı zamanda bir sürpriz faktörü olarak işlev görebilir ve Güney Afrika'yı, hatlar ve bölgeler arasında hareket eden bir oyuncuya uyum sağlamaya zorlayabilir.

    Çoğu tahmin edilen ilk 11'de Romo'nun ilk 11'de yer alacağı ciddi olarak düşünülmüyor. Ancak varlığı, formu ve taktiksel esnekliği onu ilk 11'e sürpriz bir ekleme haline getirebilir. En kötü ihtimalle, açılış maçının ikinci yarısında süre alması bekleniyor.

    Romo, 2022 Dünya Kupası'nda Meksika kadrosunda yer almıştı ancak forma giymemişti. Dünya Kupası'ndaki ilk maçı nihayet 11 Haziran'da gerçekleşebilir.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Brian Gutierrez’in şu anki serisi ne kadar olağanüstü?

    Bu yüzyılda, Giovani dos Santos ve Carlos Vela, en büyük beklentileri üstlenen iki Meksikalı yetenekti. Yıllar boyunca Gio ve Vela, El Tri taraftarlarının hayallerini süsledi. Yetenekleri hiçbir zaman sorgulanmadı, ancak Dünya Kupası’nda gol atmaya başlamaları zaman aldı. Giovani, Meksika formasıyla ilk Dünya Kupası golünü 2014 yılında 25 yaşındayken attı; Vela ise 2018’de 29 yaşına gelene kadar beklemek zorunda kaldı.

    Şimdi Gutierrez için soru şu: Sıradaki o mu?

    22 yaşında ilk Dünya Kupası şansını yakalayabilir. Gol atarsa, her ikisi de 2010'da Aguirre yönetiminde turnuvaya ilk kez çıkmış olmalarına rağmen, Gio ve Vela'nın o yaşta başaramadıkları bir şeyi başarmış olacak.

    Bu hiç de kolay bir iş değil. Dünya Kupası'nda gol atmak zordur, özellikle de turnuva baskısı altında hücum fikirleri sönük kalan ve Katar 2022'de sadece iki gol atan Meksika için. Ancak Gutierrez, 2026'ya gerçek bir ivmeyle giriyor. Oynadığı iki hazırlık maçında bir gol ve bir asist üretti ve Sırbistan maçı bir gösterge ise, gol önünde etkili olma fırsatları bulacaktır.


Dünya Kupası
Meksika crest
Meksika
MEX
Güney Afrika crest
Güney Afrika
RSA