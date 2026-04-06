"El Real asla ölmez"... Madrid'in Bayern Münih'i eleyeceğine olan inancının ardındaki 5 sır

Real Madrid, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maç, Avrupa'nın en çok merakla beklenen karşılaşmalarından biri.

Bavyera ekibi, hem ulusal hem de Avrupa'daki güçlü sonuçlarının ardından maça morali yüksek giriyor olsa da, tarih ve gerçekler, Şampiyonlar Ligi söz konusu olduğunda Real Madrid'in mantıkla ölçülemeyeceğini doğruluyor.

Real Madrid, herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda her zaman ayağa kalkıp imkansızı gerçeğe dönüştüren bir kulüp.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar bu hissi pekiştiriyor. Avrupa kupalarında 27 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid 12 galibiyet alırken, Bayern 11 galibiyet elde etti ve 4 maç berabere sonuçlandı. Bu da bu zirve karşılaşmasını, turnuva tarihinin en dengeli ve heyecan verici mücadelelerinden biri haline getiriyor.

İspanyol "Defensa Central" sitesine göre, Real Madrid taraftarlarının takımlarının Avrupa finaline yeniden yükselebileceğine inanmalarını sağlayan 5 neden şunlar: