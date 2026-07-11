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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El-Rakraki’nin dönüşü ve kurtarıcı arayışı… Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndan nasıl yararlanabilir?

FEATURES
Fas
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
M. Ouahbi
W. Regragui
Fas
Fransa
İspanya
ABD

"Atlas Aslanları", çeyrek finalde Dünya Kupası'na veda etti

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir yolculuğa çıktı; futbol tarihinin en güçlü takımlarından biriyle karşılaşmasaydı, bu yolculuk çok daha ileriye gidebilirdi.

Fas Milli Takımı, perşembe günü Fransa’ya 2-0 yenilerek Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti ve 2022 Dünya Kupası’nda dördüncü olduğu başarısını tekrarlayamadı.

  • El-Rakraki'nin Dönüşü

    2022 ve 2026 turnuvalarında Fas milli takımındaki farka bakıldığında, anahtarın eski teknik direktör Walid Regragui ile şu anki teknik direktör Mohamed Wahbi’de olduğu görülüyor.

    2022'de Walid Regragui, öncelikle kalesini gole kapatmayı hedefleyen defansif bir oyun tarzına güvenmişti; ardından da ölümcül kontra ataklarla rakiplerini şaşırtmayı amaçlamıştı.

    "Atlas Aslanları", eleme turlarında dünyanın en güçlü iki milli takımı karşısında kalesini gole kapatmayı başardı; İspanya ile golsüz berabere kalarak penaltı atışlarında turu geçerken, Portekiz'i ise 1-0 mağlup etti.

    Yarı finalde Fransa’ya 2-0 yenilse de maç kolay geçmedi; “Les Bleus”, kaleci Yassine Bounou’nun kalesine zorlukla ulaşabildi ve Fas da birçok kez gol atmaya çok yaklaştı.

    Antrenör Muhammed Vehbi ile durum tamamen farklıydı; o, topa daha fazla hakimiyet kurmaya ve organize ataklar oynamaya dayanan hücumcu bir felsefeyi benimsedi.

    Ancak bu hücum felsefesi savunma yönünden yetersiz kaldı; Fas milli takımı, Yassine Bounou’nun kalesini çoğu zaman koruyamadı, hatta grup aşamasında Haiti’den iki gol bile yedi.

    Fransa maçı sırasında ise Wahbi’nin hücum felsefesi “Les Bleus” ile baş edemedi; savunma açısından da dayanamadı. Fas milli takımı, Bono’nun kalesine arka arkaya gelen ataklar karşısında maçın başından itibaren çökmüş bir görüntü sergiledi.

    Bu nedenle, Muhammed Wahbi’nin alması gereken en önemli ders, önümüzdeki dönemde savunmayı daha sağlam hale getirmek için Walid Regragui’nin taktiğine geri dönmek ya da en azından kendi taktiğindeki hataları düzeltmek olacaktır.

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  • Kurtarıcı Arayışı

    Sorun sadece savunmada değil, aynı zamanda hücumda da vardı; çünkü Wahbi’nin topu kontrol eden oyun tarzına rağmen, Faslı teknik direktör bu kontrolü fiilen gol olarak sonuçlandırabilecek bir oyuncu bulamadı.

    Wahbi, turnuva boyunca oyun kurucu İsmail Sebari’yi sahte forvet olarak kullandı ve Sebari, savunma hatlarının arkasına ustaca hareket ederek uzun pasları almasıyla öne çıktı.

    Bu taktiğin etkili olmasına ve Sebari’nin 3 gol atmasına rağmen, bu ideal ve en uygun çözüm değildi; zira “Aslanlar”ın, hem yerden hem de havadan mücadelelere girebilen ve fırsatları gol haline çevirebilen güçlü bir forvete açıkça ihtiyacı olduğu görülüyordu.

    Belki de Ayub El Kaabi bu özelliklere sahipti, ancak Wahbi’nin güvenini kazanamadı; Sufyan Rahimi ise bu potansiyele sahip değildi, bu da Fas milli takımının birçok pozisyonda yetersiz kaldığını ortaya koydu.

    Mohamed Wahbi ve yardımcıları, Fas milli takımını önümüzdeki turnuvalarda liderlik edecek yeni bir forvet arayışını yoğunlaştırmak zorunda kalacaklar.

  • Uzun vadeli bir proje

    Ancak Wahbi, Fas milli takımının gol gücünü sağlayacak bir forvet aramaya başlamadan önce, önümüzdeki maçlarda kendisinin güvenliğini sağlamalı ve Walid El-Rakraki’nin başına gelenlerin tekrarlanmaması için önlem almalıdır.

    El-Rakraki, 2026 Dünya Kupası finallerinden yaklaşık 3 ay önce Fas milli takımından ayrılmıştı; bu durum, özellikle Wahbi’nin kadroya dahil ettiği yeni oyuncularla birlikte, Fas milli takımında teknik açıdan bir istikrarsızlığa yol açmıştı.

    El-Rakraki’nin ayrılışı, esasen 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’e karşı alınan mağlubiyetten kaynaklandı; ancak iki ay sonra disiplin kararıyla şampiyonluk geri kazanıldı. Bu durum, Wahbi’nin de başına gelebilir.

    Fas milli takımı, 2030 Dünya Kupası öncesinde iki Afrika Uluslar Kupası turnuvasına katılacak; bu da, sonuçların hem Fas Futbol Federasyonu hem de taraftarlar için tatmin edici olmaması durumunda, Wahbi’yi görevden alınma tehdidi altına sokacaktır.

    Fas Futbol Federasyonu, El-Rakraki’den ders çıkarmalı ve Wahbi’ye 2030 Dünya Kupası’na kadar görevine devam etmesi için tam bir güvence vermelidir; özellikle de bu turnuva, İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa olarak Fas’ta düzenlenecek.

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  • Gençlik Devrimi

    Bu Dünya Kupası’ndan elde edilen en büyük kazanç, Muhammed Vehbi’nin kadroda yaptığı büyük değişikliklerin ardından Fas milli takım oyuncularının yaş ortalamasındaki önemli düşüş olabilir.

    Fas milli takımı, 26,38 yaş ortalamasıyla 2026 Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili ve Ekvador’un ardından en düşük yaş ortalamasına sahip üçüncü takım oldu.

    Fas milli takımında, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayub Bouadi, Bilal El Khannous, Şemseddin El Talbi, Şadi Riyad, Samir El Mrabet ve Anas Salaheddin gibi birçok genç isim öne çıktı.

    Bu genç oyuncuların hepsi, bu yılki Dünya Kupası’nda Fas milli takımı üzerinde belirgin bir etki yaratmamış olabilir; ancak bu etkinin, özellikle 2030 Dünya Kupası olmak üzere gelecek turnuvalarda daha da belirgin hale geleceği öngörülüyor.

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