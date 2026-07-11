El-Rakraki’nin dönüşü ve kurtarıcı arayışı… Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndan nasıl yararlanabilir?

2022 ve 2026 turnuvalarında Fas milli takımındaki farka bakıldığında, anahtarın eski teknik direktör Walid Regragui ile şu anki teknik direktör Mohamed Wahbi’de olduğu görülüyor.

2022'de Walid Regragui, öncelikle kalesini gole kapatmayı hedefleyen defansif bir oyun tarzına güvenmişti; ardından da ölümcül kontra ataklarla rakiplerini şaşırtmayı amaçlamıştı.

"Atlas Aslanları", eleme turlarında dünyanın en güçlü iki milli takımı karşısında kalesini gole kapatmayı başardı; İspanya ile golsüz berabere kalarak penaltı atışlarında turu geçerken, Portekiz'i ise 1-0 mağlup etti.

Yarı finalde Fransa’ya 2-0 yenilse de maç kolay geçmedi; “Les Bleus”, kaleci Yassine Bounou’nun kalesine zorlukla ulaşabildi ve Fas da birçok kez gol atmaya çok yaklaştı.

Antrenör Muhammed Vehbi ile durum tamamen farklıydı; o, topa daha fazla hakimiyet kurmaya ve organize ataklar oynamaya dayanan hücumcu bir felsefeyi benimsedi.

Ancak bu hücum felsefesi savunma yönünden yetersiz kaldı; Fas milli takımı, Yassine Bounou’nun kalesini çoğu zaman koruyamadı, hatta grup aşamasında Haiti’den iki gol bile yedi.

Fransa maçı sırasında ise Wahbi’nin hücum felsefesi “Les Bleus” ile baş edemedi; savunma açısından da dayanamadı. Fas milli takımı, Bono’nun kalesine arka arkaya gelen ataklar karşısında maçın başından itibaren çökmüş bir görüntü sergiledi.

Bu nedenle, Muhammed Wahbi’nin alması gereken en önemli ders, önümüzdeki dönemde savunmayı daha sağlam hale getirmek için Walid Regragui’nin taktiğine geri dönmek ya da en azından kendi taktiğindeki hataları düzeltmek olacaktır.