El Mala, Premier Lig’e transfer teklifini geri çevirdikten sonra Bundesliga’nın devlerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı

Sky Germany’e göre, Köln’ün yıldızı El Mala için yaşanan yarışta belirleyici bir dönüm noktası yaşandı; genç oyuncunun, Dortmund’a katılma isteğini mevcut kulübüne bildirdiği bildiriliyor. Premier Lig de dahil olmak üzere yurtdışından gelen yoğun ilgiye rağmen, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunun “Siyah-Sarılar’a” transfer olmaya “eğilimli” olduğu söyleniyor.

Oyuncunun çevresinden gelen bu iç sinyal, Dortmund’u daha güçlü bir konuma getirmiş olsa da, Köln ile müzakere etmek hâlâ büyük bir zorluk teşkil ediyor. “Keçiler” olarak bilinen Köln, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu değerli oyuncusunu korumak için yaz boyunca sert bir tutum sergiledi. Dortmund kendinden emin olsa da, iki kulüp arasındaki mali farkın hâlâ oldukça büyük olduğunun farkında.



