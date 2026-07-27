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El Mala, Premier Lig’e transfer teklifini geri çevirdikten sonra Bundesliga’nın devlerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı
El Mala, Westfalenstadion’a geçiş için bastırıyor
Sky Germany’e göre, Köln’ün yıldızı El Mala için yaşanan yarışta belirleyici bir dönüm noktası yaşandı; genç oyuncunun, Dortmund’a katılma isteğini mevcut kulübüne bildirdiği bildiriliyor. Premier Lig de dahil olmak üzere yurtdışından gelen yoğun ilgiye rağmen, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunun “Siyah-Sarılar’a” transfer olmaya “eğilimli” olduğu söyleniyor.
Oyuncunun çevresinden gelen bu iç sinyal, Dortmund’u daha güçlü bir konuma getirmiş olsa da, Köln ile müzakere etmek hâlâ büyük bir zorluk teşkil ediyor. “Keçiler” olarak bilinen Köln, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu değerli oyuncusunu korumak için yaz boyunca sert bir tutum sergiledi. Dortmund kendinden emin olsa da, iki kulüp arasındaki mali farkın hâlâ oldukça büyük olduğunun farkında.
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Kulüpler arasında mali anlaşmazlık devam ediyor
Oyuncunun kişisel tercihine rağmen, Köln yüksek bir fiyat talep ettiği için transfer ücreti konusunda henüz tam bir anlaşmaya varılamadı. Dortmund, son girişimlerinde 26 milyon avroluk garantili bir tutarın yanı sıra çeşitli performansa bağlı ek ödemeleri de içeren, toplamda 42 milyon avroya varan bir teklif sundu. Ancak Köln, transfer döneminin başlarında Brentford’dan gelen 50 milyon avroluk teklifi kabul etmiş olması nedeniyle bu teklifi hemen reddetti.
Dortmund’un tekliflerinin tam yapısına ilişkin spekülasyonlar Alman medyasını doldurdu; bazı haberlerde 34 milyon avroluk bir temel ücretten bahsedilirken, diğerleri ise garantili tutarın daha düşük olduğunu iddia ediyor.
Dortmund'un sportif direktörü Ole Book, geçtiğimiz günlerde bu söylentilere değinerek medyada dolaşan rakamları “bir sürü yanlış bilgi” olarak nitelendirdi.
Premier Lig’in cazibesini geri çevirmek
El Mala’nın bugüne kadarki kariyerinde birçok tanınmış Premier Lig kulübünün ilgisiyle dikkat çekmiş olsa da, İngiltere’ye transferi henüz gerçekleşmedi.
Brentford, bu yazın başlarında 45 milyon avro artı 5 milyon avro ek ödeme içeren bir anlaşmaya vardıktan sonra, kulüp rekoru kıracak bir transferi tamamlamaya hazır görünüyordu.
Kanat oyuncusunun Dortmund ile Bundesliga’da kalmayı tercih etmesi, Almanya’nın en yetenekli oyuncularını kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulüpleri için önemli bir darbe oldu. BVB’yi seçerek El Mala, seçkin genç oyuncuları dünya çapında yıldızlara dönüştürmesiyle tanınan bir platformu öncelikli olarak tercih etmiş görünüyor.
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Yükselen bir yıldız, dikkatini kaybetmiyor
Transfer tartışmaları manşetleri süslemeye devam ederken, El Mala’nın sahadaki performansları, neden şu anda 50 milyon avroluk bir çekişmenin odağında olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Bundesliga’daki ilk tam sezonunda, ligin 34 maçının tamamında forma giyen oyuncu, 13 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
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