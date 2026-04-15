El Mala, Premier Lig'e mi gidiyor? Köln başkanı, 50 milyon avroluk Brighton hedefinin ayrılmasına izin vermenin "delilik" olacağını söyledi
Köln, değerli oyuncusunu elinde tutmak için mücadele ediyor
Köln, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin El Mala'ya olan ilgisinin giderek arttığının son derece farkında. Genç oyuncunun yükselişi gözden kaçmadı, ancak "Keçi"ler tutumlarında kararlılar. L'Immo podcast'inde konuşan kulüp başkanı Stobbe, yaklaşan transfer döneminde baskı altında kalarak aceleci bir satış yapmayacaklarını açıkça belirtti. Kulübün en değerli hücum silahı hakkındaki spekülasyonlara değinen Stobbe, "Böylesine harika bir oyuncuyu erken bırakmak için oldukça deli olmamız gerekir" dedi.
Brighton, bu forvet oyuncusu için İngiliz kulüpler arasında en çok ilgi gören takım
Bayern Münih'in ilgisinin azaldığı yönündeki haberler üzerine, İngiliz kulüpler için kapı ardına kadar açılmış durumda. Şu anda yarışta Brighton önde olsa da, Chelsea ve Newcastle'dan gelen sert rekabetle karşı karşıya. Bu Premier Lig devlerini geride bırakmak için Bundesliga kulübü yeni bir sözleşme hazırlıyor. Stobbe, niyetlerini şu sözlerle doğruladı: "Elbette, ona ağımız aracılığıyla bir teklif sunacağız – sadece maddi değil, diğer alanlarda da. Ona harika bir şekilde gelişebileceği bir ortam sunabiliriz. O çok genç bir oyuncu, son derece yetenekli ve bunu zaten kanıtladı."
Billy Goats tarafından belirlenen devasa değerleme
Yönetimin onu takımda tutma isteğine rağmen, her yeteneğin bir bedeli vardır. Haberlere göre, Alman oyuncuyu masaya oturtmak isteyen herhangi bir kulübün en az 50 milyon avro teklif etmesi gerekiyor. Bu sezon 11 gol ve 4 asist kaydeden El Mala, geleceği konusunda ketum davranmaya devam ediyor. Hafta sonu DAZN tarafından yaz transferinin imkansız olup olmadığı sorulduğunda, sadece "Bunu söyleyemem" diye cevap verdi. 2030 yılına kadar süren mevcut sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Koln, 50 milyon avroluk bedel talep etme konusunda önemli bir avantaja sahip.
Alman yıldızın geleceği nasıl olacak?
Premier Lig'in önde gelen takımlarından biri bu dudak uçuklatan transfer bedelini karşılamadıkça, El Mala'nın bir sezon daha Almanya'da kalması bekleniyor. Şu anki önceliği, mevcut sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak, ilk takımda düzenli olarak forma giymeyi garantilemek ve nihayet büyük bir heyecanla beklenen A Milli Takım'daki ilk maçına çıkmak olacak.