"El ile oynama vardı!" - Fas teknik direktörü, Fransa'nın golünün sayılmaması gerektiğini öne sürerken, Dünya Kupası çeyrek finalindeki yenilgiden de olumlu yanlar gördüğünü belirtti

Les Bleus’un açılış golünden dolayı hayal kırıklığına uğramış olmasına rağmen Ouahbi, rakiplerinin sahip olduğu üstün kaliteyi överek cömert bir tavır sergiledi. Ayrıca, oyuncularının performansında, özellikle de maçın ikinci yarısı boyunca top hakimiyetindeki soğukkanlılıkları açısından, toplu bir yükseliş eğilimi olduğunu da vurguladı.

49 yaşındaki teknik direktör şunları ekledi: "Çok iyi bir takıma karşı oynadığımızı kabul etmeliyiz. İlk yarıda oldukça zorlandık ve Bounou penaltıda harika bir kurtarış yaptı. İkinci yarıda daha iyi savunma yaptık ve her şeyden önemlisi, topu elimizde tutarken daha soğukkanlıydık. Çok daha iyiydik. İlk yarıda bazı oyuncuların nefes nefese kaldığı izlenimi vardı. Aynı oyuncuların ikinci yarıya iyi başladığını gördük.

"Sonlar zorlu geçti, ancak inanmaya ve çalışmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ayrıca temel konularda çalışmaya devam etmeliyiz; böylece sakatlıklar olduğunda ya da formda olmayan oyuncular olduğunda daha geniş bir oyuncu havuzuna sahip olabileceğiz. Devam edeceğiz, burada durmayacağız. Çok hayal kırıklığına uğradık, daha fazlasını istiyorduk, ancak bunu kabul etmeliyiz."