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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

"El ile oynama vardı!" - Fas teknik direktörü, Fransa'nın golünün sayılmaması gerektiğini öne sürerken, Dünya Kupası çeyrek finalindeki yenilgiden de olumlu yanlar gördüğünü belirtti

Fas
M. Ouahbi
A. Rabiot
Fransa - Fas
Fransa
Dünya Kupası

Fas milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, takımının Fransa karşısında Dünya Kupası çeyrek finalinde elenmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığını dile getirerek, ilk golün geçersiz sayılması gerektiğini iddia etti. Atlas Aslanları’nın teknik direktörü, Kylian Mbappé’nin golüne giden süreçte bir el faulü yaşandığını vurguladı ve bu durumun, Boston’daki bu kritik karşılaşma sırasında oyuncularının konsantrasyonunu tamamen bozduğunu belirtti.

  • Atlas Lions elendi

    Fas’ın Dünya Kupası’ndaki olağanüstü serüveni, Boston’da Fransa’ya 2-0 yenilmesinin ardından çeyrek finalde nihayet sona erdi. Ouahbi'nin takımı, kaleci Yassine Bounou'nun ilk yarıda Mbappé'nin penaltısını başarıyla kurtarmasıyla turnuvanın favorisini alt etme konusunda başlangıçta büyük umutlar beslemişti. Ancak, 60. dakikada Real Madrid'in yıldız oyuncusunun golüyle direnişleri nihayet kırıldı ve altı dakika sonra Ousmane Dembélé'nin attığı bir gol daha, Avrupa devinin kesin zaferini perçinledi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Ouahbi, hakem kararını eleştiriyor

    Yoğun geçen maçın ardından Ouahbi, Fransa’nın ilk golünü geçerli sayan hakem Facundo Tello’yu eleştirdi. Teknik direktör, Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot’nun, Mbappé’nin topu kapıp Fas kalesine göndermesinden önce topa aktif bir şekilde elle müdahale ettiğini ısrarla vurguladı.

    beIN Sports'a konuşan Ouahbi, "Gol biraz... ortak bir top oyunundan doğdu, bazıları el ile oynama gördükleri için durdular. El ile oynama vardı, bunun çalınması gerekip gerekmediğini bilmiyorum, bilmiyorum." dedi.

  • Teknik direktör olumlu bir gidişat görüyor

    Les Bleus’un açılış golünden dolayı hayal kırıklığına uğramış olmasına rağmen Ouahbi, rakiplerinin sahip olduğu üstün kaliteyi överek cömert bir tavır sergiledi. Ayrıca, oyuncularının performansında, özellikle de maçın ikinci yarısı boyunca top hakimiyetindeki soğukkanlılıkları açısından, toplu bir yükseliş eğilimi olduğunu da vurguladı.

    49 yaşındaki teknik direktör şunları ekledi: "Çok iyi bir takıma karşı oynadığımızı kabul etmeliyiz. İlk yarıda oldukça zorlandık ve Bounou penaltıda harika bir kurtarış yaptı. İkinci yarıda daha iyi savunma yaptık ve her şeyden önemlisi, topu elimizde tutarken daha soğukkanlıydık. Çok daha iyiydik. İlk yarıda bazı oyuncuların nefes nefese kaldığı izlenimi vardı. Aynı oyuncuların ikinci yarıya iyi başladığını gördük.

    "Sonlar zorlu geçti, ancak inanmaya ve çalışmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ayrıca temel konularda çalışmaya devam etmeliyiz; böylece sakatlıklar olduğunda ya da formda olmayan oyuncular olduğunda daha geniş bir oyuncu havuzuna sahip olabileceğiz. Devam edeceğiz, burada durmayacağız. Çok hayal kırıklığına uğradık, daha fazlasını istiyorduk, ancak bunu kabul etmeliyiz."

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    Fas, geleceğe yöneliyor

    Bu yenilginin ardından Fas, kondisyon ve sakatlık sorunlarıyla başa çıkmak için kadro derinliğini artırmaya ve yeni neslin temel oyun anlayışında olgunlaşmasını sağlamaya odaklanıyor. Bu arada Fransa, Dallas’ta yarı finale yükselerek İspanya ya da Belçika ile karşılaşacak; Mbappé ise Lionel Messi’nin tüm zamanların Dünya Kupası gol rekorunu kırmak için arayışını sürdürüyor.

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