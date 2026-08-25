Manchester United efsanesi Parker, eski kulübüne net bir tavsiyede bulunarak West Ham'dan Diouf'un sol bek sorununu çözmek için gereken oyuncu olduğunu söyledi.

United, Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans'ın gelişiyle orta sahada önemli bir yenilenmeyi tamamlayarak transfer piyasasında zaten hareketli günler geçirdi. Ancak transfer döneminin sonu yaklaşırken savunmanın kanadı, Michael Carrick'in takımı için büyük bir endişe olmaya devam ediyor.

Olası transferi değerlendiren Parker, Metro'ya şunları söyledi: "30 milyon sterline United neden West Ham'dan Diouf'u transfer etmiyor? Harika bir sol ayağı var, şüphesiz müthiş bir orta yapıyor. Sürekli gidip geliyor, savunmada oldukça rahat, ama yeterince topa sahip olursanız ileri çıkar ve gol yaratır."