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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

'El Hadji Malick Diouf mükemmel olurdu' - Paul Parker, Luke Shaw'un sol bek sorununu çözmek için Manchester United'a West Ham yıldızını transfer etme çağrısı yaptı

M. United
M. Diouf
P. Parker
L. Shaw
Hull City
Premier Lig
West Ham United

Eski Manchester United savunmacısı Paul Parker, West Ham United yıldızı El Hadji Malick Diouf'u Old Trafford'da süren sol bek krizine ideal çözüm olarak gösterdi. Premier League'de yeni sezonun hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından Manchester United, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala savunma seçeneklerini güçlendirmesi için baskı altında.

  • Parker, Diouf için transfer çağrısı yaptı

    Manchester United efsanesi Parker, eski kulübüne net bir tavsiyede bulunarak West Ham'dan Diouf'un sol bek sorununu çözmek için gereken oyuncu olduğunu söyledi.

    United, Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans'ın gelişiyle orta sahada önemli bir yenilenmeyi tamamlayarak transfer piyasasında zaten hareketli günler geçirdi. Ancak transfer döneminin sonu yaklaşırken savunmanın kanadı, Michael Carrick'in takımı için büyük bir endişe olmaya devam ediyor.

    Olası transferi değerlendiren Parker, Metro'ya şunları söyledi: "30 milyon sterline United neden West Ham'dan Diouf'u transfer etmiyor? Harika bir sol ayağı var, şüphesiz müthiş bir orta yapıyor. Sürekli gidip geliyor, savunmada oldukça rahat, ama yeterince topa sahip olursanız ileri çıkar ve gol yaratır."

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    Shaw'un spot ışıkları altındaki sıkıntıları

    Yeni bir sol bek ihtiyacı, Luke Shaw’un son dönemdeki performansları ve sakatlık geçmişi nedeniyle daha da acil hale geldi. Endişeler, sezonun açılış gününün ardından arttı; 31 yaşındaki oyuncu, yeni yükselen Hull City karşısında alınan sürpriz 2-0’lık yenilgide ikinci golde doğrudan hatalıydı.

    Parker, mevcut durumla ilgili değerlendirmesinde açık konuştu ve Shaw’un dinamizm eksikliğinin takımın geçiş oyununda elini kolunu bağladığını söyledi. Parker, "Kendilerini Shaw’la yola devam etmek ve ona güvenmek zorunda kalacakları bir duruma sokamazlar çünkü o, modern sol bekin yaptığını yapamıyor" dedi. "Topu alacaksa koşacak birini değil, koşmak isteyen birini istersiniz."

  • İç sahadaki kabullenişler ve savunmadaki aksaklıklar

    Hull City yenilgisi, United soyunma odasında bazı iç hesaplaşmaları beraberinde getirdi. Shaw da son düdüğün ardından dikkat çekici derecede açık konuştu ve takımın karşılaştığı mücadeleye hazır olmadığını çarpıcı bir itirafla kabul etti. Shaw, basına yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yarattı. Hull'un güçlü yönlerini biliyorduk; duran toplar, kanatlardan oynamaları ve ceza sahasına orta yapmaları. Bazı bölümlerde iyi savunma yaptık ama duran toplardan iki gol yemek kabul edilemezdi" dedi.

    Shaw ayrıca, takımdan maçtan bir şey çıkarabilmek için "hücumda belirleyici dokunuşun eksik olduğunu" kabul ederken, sonuç için "hiçbir mazeret olmadığını" yineledi. Tecrübeli savunmacı sözlerini şöyle tamamladı: "Manchester United, kendilerine saygısızlık etmek istemem ama Hull'a gidip galibiyeti almalıydı."

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    United'ın alternatif transfer hedefleri

    Parker, Diouf için bastırırken, Manchester United'ın bu boşluğu doldurmak adına başka birkaç adaya da baktığı bildiriliyor. Kulüp, Newcastle United'dan Lewis Hall ile ilgilenmişti ancak Newcastle United'ın genç savunmacının olası ayrılığına izin vermediği belirtiliyor. Bunun üzerine Manchester United, rotasını başka yöne çevirdi ve Barcelona'dan Alejandro Balde için ilk temaslarda bulundu.

    Ancak Parker, Diouf'nun Premier League deneyiminin onu hemen etki yaratabilecek daha iyi seçenek hâline getirdiği yönündeki görüşünde kararlı. Parker, "Büyük para gerektiren bir transfer değil ve elinizde zaten bu ligde oynamış bir oyuncu var; gidip bunu yapmamış birini Barcelona'dan getirmek yerine, ligi gerçekten bilen ve doğrudan uyum sağlayacak birine sahipsiniz" dedi.