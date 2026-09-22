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FBL-WC-2026-KSA-PRESSERAFP
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El-Cüveyr'in çıkmazı ve Suudi Ligi'nin paradoksu: Donis Kuveyt maçı öncesi çetrefilli konuları masaya yatırdı

Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
G. Donis
M. Al Owais
Suudi Arabistan
Kuveyt
Yunanistan

Merceğin altındaki 23 yıllık bekleyiş

Tüm gözler Cidde'deki İnma Stadı'na çevrildi. Suudi Arabistan Milli Takımı, Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yaptığı Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki yolculuğuna, Kuveyt karşısında merakla beklenen bir sınavla başlıyor. Ev sahibi ekip, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma yönünde büyük hedefler taşıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonuna net bir hedefle giriyor. Takımın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, hedeflerinin yalnızca gelecekteki müsabakalara hazırlanmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda turnuva şampiyonluğu için ciddi bir mücadeleye kadar uzandığını vurguladı.

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Birinci grupta Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yanı sıra Kuveyt, Irak ve Umman milli takımları yer alıyor. Her takım yarı finale yükselen iki bilet için mücadele ederken, tecrübe ile hırsı bir araya getiren bu grupta daha önce Dünya Kupası'nda boy gösteren üç milli takım bulunuyor.

Turnuva talimatlarına göre her gruptan birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar yarı finale yükseliyor. Birinci grubun lideri, ikinci grubun ikincisiyle karşılaşırken; ikinci grubun lideri ise birinci grubun ikincisiyle karşı karşıya geliyor.

İki yarı final karşılaşmasının galipleri, Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun şampiyonunu belirlemek üzere 6 Ekim 2026 tarihinde oynanması planlanan final maçına yükseliyor.

  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Suudi Arabistan'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

    Donis, Kuveyt maçının önemine dikkat çekerek, ülke topraklarında oynamanın Suudi Arabistan Milli Takımı'nı kendisinden Suudi futbolunun adına yakışır bir seviye sergilemesini bekleyen taraftarlara karşı büyük bir sorumluluk altına soktuğunu vurguladı.

    Yunan teknik direktör maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu turnuvadan mutluyum, çünkü Suudi Arabistan'da, Cidde'de düzenleniyor ve taraftarlarımızı sevindirmek için Suudi Arabistan Krallığı'nı en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Onları takımı desteklemeye ve bize daha fazla güven vermeye davet ediyoruz."

    Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın turnuvaya şampiyonluk için mücadele etme şeklindeki net bir hedefle girdiğini, aynı zamanda maçlardan takımı geliştirmek ve önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak için yararlanacağını belirtti.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hedefimiz şampiyonluk, El-Cuveyr'in yokluğu etkili olacak

    Turnuvaya katılmanın hedefiyle ilgili, odak noktasının şampiyonluğu kazanmak mı yoksa Asya Kupası'na hazırlanmak mı olduğu, ayrıca mevcut kadroya olan güveninin ne düzeyde olduğu sorusuna Donis şu yanıtı verdi: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nı temsil etmenin, Dünya Kupası'ndaki durumumuzdan farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Gelişmek ve daha iyi oynamak istiyoruz, hedefimiz de şampiyonluğu kazanmak. Genel atmosferin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ve şunu söyleyebilirim ki galip gelseydik, Musab el-Cuveyr ile yaşanan şey yaşanmasaydı, durum daha iyi olurdu."

    Şöyle devam etti: "Yaşananlar bize biraz olumsuz enerji veriyor, ancak kalitemiz var. Bir başka güzel şey de oyuncuların çoğunun iyi bir tecrübeye sahip olması. Milli Günü kutlamak, oyuna olan tutkumuzu göstermek istiyoruz ve bu karşılaşmada iyi oynamayı çok isteriz."

    Musab el-Cuveyr'in yokluğu, oyuncunun Donis'in fikirleri açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında, turnuvanın başlamasından önce Suudi teknik heyetini meşgul eden konulardan biri gibi görünüyor. Ancak teknik direktör aynı zamanda elindeki oyunculara ve onların bu yokluğu telafi edebilme kapasitesine olan güvenini vurguladı.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ev sahipliği baskısı Donis'i korkutmuyor

    Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü, turnuvanın ülke topraklarında, özellikle de Cidde'de düzenlenmesinin getirebileceği baskılar hakkında konuştu ve baskının futbolun doğal bir parçası olduğunu, asıl zorluğun ise bu baskıyla, takımın kimliğini etkilemesine izin vermeden başa çıkmakta yattığını vurguladı.

    Donis şunları söyledi: "Genel olarak, futbolu baskı olmadan oynamak doğal olmayan bir şey olurdu. Önemli olan baskıyı iyi bir şekilde kontrol etmemiz ve baskının bize yöntemimizi ve tarzımızı kaybettirmemesidir."

    Şunları ekledi: "Her maç bir başka turnuvadan farklıdır. Bizim hem tecrübemiz hem de gençlerimiz var ve takım her şeye hazır olduğunda oyuncularımızın iyi iletişim kurabilmelerini istiyoruz. Grubumuzda Dünya Kupası'na katılmış üç milli takım var ve bu çok fazla kalite anlamına geliyor."

    Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın dengesini korumasını umuyor; özellikle de turnuvanın büyük bir taraftar kitlesinin huzurunda ve Suudi taraftarlar için özel bir önem taşıyan millî bir vesileyle düzenlendiği düşünülünce.

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  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis, Al-Juwair ile Muhtar Ali arasındaki farkı açıklıyor

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü, ilk oyuncunun yokluğunun ardından Musab el-Cuveyr ile Muhtar Ali arasındaki karşılaştırmaya değinerek her oyuncunun sahada kendine has özellikleri ve farklı rolleri olduğunu vurguladı.

    Şunları söyledi: "Musab el-Cuveyr ile Muhtar Ali'yi karşılaştırmak mümkün değil, çünkü her oyuncu farklı bir alanda oynuyor. Muhtar bize orta sahada bir katkı sağlayabilir, Musab ise bize başka bir şey sunuyordu."

    Şu açıklamalarda bulundu: "Kalitemizin olduğunu düşünüyoruz ve Musab'ın yokluğunun etkili bir durum olduğunu biliyoruz; yaşananlar bize bundan yararlanma fırsatı vermedi. Dikkatimizi dağıtan bazı şeyler yaşansa bile istikrarlı kalmalıyız."

    Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki anılarını hatırlayarak şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda çok koştuk ve çok çalıştık, ama bazı yanlış kararlar aldık. Önemli olan özgüvenimizi ve maçın kontrolünü korumamız."

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Suudi Ligi gelişti, ama!

    Donis, Suudi Arabistan Ligi'nin son yıllarda yaşadığı büyük gelişme ile milli takımın seviyesi arasındaki ilişki hakkında konuşmaktan kaçınmadı ve yerel müsabakanın gücünün otomatik olarak güçlü bir milli takıma sahip olmak anlamına gelmediğini vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Her şeyi analiz etmeli ve gerçekle yüzleşmeliyiz. Suudi Arabistan Ligi büyük ölçüde gelişti; birçok yıldızla anlaştık ve kalite arttı, ancak güçlü bir lige sahip olmak güçlü bir milli takımımızın olacağı anlamına gelmez. Bundan daha iyi bir karaktere sahip olmak yönünde yararlanıyoruz ve daha iyi standartlarda, daha büyük bir karakterle oynamak istiyoruz."

    Buna karşılık teknik direktör, Suudi Arabistan Ligi'nde çok sayıda yabancı oyuncunun bulunmasının doğurduğu zorluklardan birine değinerek şunları söyledi: "Bunun olumsuz yönü, bazen oyun kurma ve uzun süre oynama meselesinden yoksun kalmamız. Örneğin kalecilerin çoğu yabancı."

    Donis, gerçekle başa çıkmanın ve olumlu yönlerden yararlanmanın gerekliliğinin altını çizdi; Kuveyt maçının bir final maçı olmadığını ve teknik ekibin karşılaşmadan sonra hataları analiz edeceğini vurguladı.

    Şöyle dedi: "Oyunculara inanıyorum ve olumlu yönleri güçlendirmeliyiz. Yarın bir final maçı değil; Kuveyt karşısında kendi karakterimiz ve kimliğimizle oynayacağız, ardından hataları analiz edeceğiz. Her karşılaşma diğerinden farklıdır ve hedefimiz eski halimizden daha ileriye gitmek."

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23 yıllık hasreti sona erdirmek istiyoruz

    Kendi cephesinde, Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed el-Uveys, Kuveyt karşılaşmasının Suudi Arabistan için turnuvada önemli bir başlangıç olduğunu vurgularken, Kuveyt Milli Takımı'nın Körfez Kupası'nda köklü bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekti.

    El-Uveys basın toplantısında şunları söyledi: "Körfez ülkelerinden kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum, hak ettikleri yerdeler ve bu turnuva kardeşleri bir araya getiriyor. Bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz, yarın Körfez derbisi var ve herkes Kuveyt'in bu turnuvadaki tarihini biliyor."

    Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi sözlerine şöyle devam etti: "Karşılaşmanın puanlarını almak istiyoruz, bizim için sevdiğimiz bir saha olan Cevhere'de oynayacağız, karşılaşma Suudi Arabistan Milli Günü'nde ve bu turnuvanın başlangıcında galibiyet elde etmek istiyoruz."

    Kuveyt karşılaşması, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Kupası'nda 23 yıla ulaşan bir süredir kürsüden uzak kaldığına dair konuşmalar ışığında, Suudi Arabistan için özel bir önem taşıyor; bu da mevcut turnuvayı, bu bekleyiş dönemine son vermek için yeni bir fırsatla karşı karşıya bırakıyor.

  • Korea Republic v Saudi Arabia - International FriendlyGetty Images Sport

    Şampiyonluk bir baskı değil, aksine bir meydan okuma ve motivasyon kaynağı

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 23 yıldır Körfez Kupası şampiyonluğuna hasret kalmasının, bu seriyi kırmak için bir motivasyon mu, yoksa bir baskı kaynağına mı dönüşebileceği sorusuna karşılık Al-Owais, takımın net önceliklerinin bulunduğunu ve mevcut katılımın aynı zamanda gelecekteki hedeflere hazırlık için bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Önceliklerimiz var ve daha önce Dünya Kupası'na gitmiştik. Kendimizi bu turnuvada şampiyonluğa hazırlıyoruz, aynı zamanda bir sonraki Asya Kupası'na da hazırlanıyoruz; şampiyonluğu kazanarak kişilik ve kimlik inşa etmenin en iyi hazırlığı bu olacak. Suudi Arabistan Milli Takımı yıldız yetiştiren bir takım ve rakamları onun adına konuşuyor. Hazırız, turnuva bir baskı oluşturmuyor, aksine bir meydan okuma ve motivasyon; hem Körfez Kupası'nı hem de Asya Kupası'nı kazanmak istiyoruz."

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi sözlerini, Kuveyt Milli Takımı'na saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı; mavilerin turnuvadaki köklü tarihine dikkat çekti ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın karşılaşmaya kendi kişiliği ve kimliğiyle çıkacağını belirtti.

    Al-Owais şunları söyledi: "Bu turnuvada büyük bir tarihe sahip olan ve bu Körfez Kupası edisyonuna iyi hazırlanan bir takımla karşılaşıyoruz. Kendi kimliğimiz ve kişiliğimizle oynayacağız; bu turnuva, hem bu edisyona hem de çok yakın olan Asya Kupası'na kendimizi hazırlamak için en iyi fırsat."

    Donis'in şampiyonluk için yarışma hırsı ile Al-Owais'in turnuvayı Suudi Arabistan Milli Takımı için daha güçlü bir kişilik inşa etme yolunda değerlendirme arzusu arasında, Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası 27'deki yolculuğu Kuveyt karşısında başlıyor; bu, takımın ev sahipliği baskısıyla baş edebilme, eksiklikleri telafi edebilme ve Suudi futbolunun yaşadığı büyük gelişimi saha içinde net bir kişiliğe dönüştürebilme becerisini ortaya koyacak erken bir sınav olacak.

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