Tüm gözler Cidde'deki İnma Stadı'na çevrildi. Suudi Arabistan Milli Takımı, Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yaptığı Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki yolculuğuna, Kuveyt karşısında merakla beklenen bir sınavla başlıyor. Ev sahibi ekip, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma yönünde büyük hedefler taşıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonuna net bir hedefle giriyor. Takımın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, hedeflerinin yalnızca gelecekteki müsabakalara hazırlanmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda turnuva şampiyonluğu için ciddi bir mücadeleye kadar uzandığını vurguladı.

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Birinci grupta Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yanı sıra Kuveyt, Irak ve Umman milli takımları yer alıyor. Her takım yarı finale yükselen iki bilet için mücadele ederken, tecrübe ile hırsı bir araya getiren bu grupta daha önce Dünya Kupası'nda boy gösteren üç milli takım bulunuyor.

Turnuva talimatlarına göre her gruptan birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar yarı finale yükseliyor. Birinci grubun lideri, ikinci grubun ikincisiyle karşılaşırken; ikinci grubun lideri ise birinci grubun ikincisiyle karşı karşıya geliyor.

İki yarı final karşılaşmasının galipleri, Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun şampiyonunu belirlemek üzere 6 Ekim 2026 tarihinde oynanması planlanan final maçına yükseliyor.