El Clásico öncesinde Hansi Flick trajik bir kayıp yaşarken, Barcelona teknik direktörün babasının vefatını duyurdu

Katalan kulübü, Pazar öğleden sonra yaptığı resmi açıklamayla vefat haberini doğruladı. Haber, takımın La Liga şampiyonluğunun kesinleşmesi anlamına gelebilecek Real Madrid maçı öncesinde son hazırlıklarını tamamladığı sırada geldi. Kulüp, Flick ailesi için çok zor bir dönem olarak nitelendirdiği bu süreçte teknik direktörlerinin acısını paylaştıklarını belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Flick, sabahki toplantıda oyuncularına ve teknik ekibine bu acı haberi vermeyi tercih etti. Marca'nın haberine göre, Alman teknik direktör maçı teknik alandan takip edeceğini açıkça belirtti. Ailevi meselelerle ilgilenmek için sonunda Almanya'ya dönecek olsa da, şu anki odak noktası sezonun son El Clasico maçındaki mesleki yükümlülükleri.