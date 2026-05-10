Çeviri:
El Clásico öncesinde Hansi Flick trajik bir kayıp yaşarken, Barcelona teknik direktörün babasının vefatını duyurdu
Maç gününde yaşanan trajedi
Katalan kulübü, Pazar öğleden sonra yaptığı resmi açıklamayla vefat haberini doğruladı. Haber, takımın La Liga şampiyonluğunun kesinleşmesi anlamına gelebilecek Real Madrid maçı öncesinde son hazırlıklarını tamamladığı sırada geldi. Kulüp, Flick ailesi için çok zor bir dönem olarak nitelendirdiği bu süreçte teknik direktörlerinin acısını paylaştıklarını belirterek başsağlığı dileklerini iletti.
Flick, sabahki toplantıda oyuncularına ve teknik ekibine bu acı haberi vermeyi tercih etti. Marca'nın haberine göre, Alman teknik direktör maçı teknik alandan takip edeceğini açıkça belirtti. Ailevi meselelerle ilgilenmek için sonunda Almanya'ya dönecek olsa da, şu anki odak noktası sezonun son El Clasico maçındaki mesleki yükümlülükleri.
Blaugrana'dan destek
Kulübün resmi açıklamasında, teknik direktörlerinin arkasında tek bir cephe oluşturdukları vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: "FC Barcelona ve tüm Blaugrana ailesi, babasını kaybeden Hansi Flick’e tüm sevgilerini iletmek istiyor. Acınızı paylaşıyoruz ve bu zor dönemde siz ve ailenizle birlikteyiz." Flick, kısa sürede A takım kadrosu arasında çok saygın bir figür haline geldi. Maçta kalma kararı, bu üzücü haberin ortasında sahaya odaklanma göreviyle karşı karşıya kalan oyuncular tarafından büyük yankı uyandırdı. Kulüp, Pazar gecesi maçın bitiş düdüğünün ardından Flick'in seyahatiyle ilgili ayrıntıları henüz doğrulamadı.
Tarih tehlikede
Bu Clásico’nun spor açısından önemi benzeri görülmemiş boyutta; zira Barcelona, ligin zirvesinde 11 puanlık bir farkla lider durumda ve tarihte ilk kez, Real Madrid’e karşı oynayacağı maçta La Liga şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileme şansına sahip. Bir galibiyet, onları sadece 2025-26 sezonunun şampiyonu ilan etmekle kalmayacak, aynı zamanda iki kulüp arasındaki resmi müsabakalarda tüm zamanların karşılıklı maç rekorunu da 106’şar galibiyetle eşit hale getirecek.
Real Madrid, yıldız forveti Kylian Mbappe olmadan bu maça çıkacak. Forvet, Cumartesi günkü son antrenmanda fiziksel rahatsızlık bildirdikten sonra Alvaro Arbeloa'nın kadrosuyla seyahate çıkmadı. Bu yokluk, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarını geciktirmeye çalışan konuk takımı en önemli hücum silahından mahrum bırakıyor. Ev sahibi takım için teknik olarak bir beraberlik şampiyonluğu garantilemek için yeterli olsa da, hedef yine kesin bir galibiyet.
Takım, Flick'in yanında
Takım içindeki atmosfer, Flick’in liderliğine ve bu akşamki maçta görevde kalma kararına duyulan derin saygı ile şekilleniyor. Oyuncular, onun samimi ancak titiz tavrını sürekli olarak övüyor; Fermin Lopez ise kısa süre önce Alman teknik adamın rehberliğinde takımın genel olarak geliştiğini vurguladı. Böylesine ağır kişisel koşullar altında bu öneme sahip bir maçı yönetirken, bu iç uyum hayati önem taşıyacak.
Sonuç ne olursa olsun, teknik direktör maçın hemen ardından ailevi sorumluluklarını yerine getirmek üzere Almanya'ya gidecek. Flick, akrabalarının yanına gitmek üzere ayrılmadan önce tarihi bir lig zaferini tamamlamaya çalışırken, bu gece profesyonel görev ile kişisel kayıp birbiriyle kesişiyor.