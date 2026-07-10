El Clásico’dan Dünya Kupası’na… Yamal, yarı final öncesinde nasıl Mbappé’nin kabusu haline geldi?

Bu maç, Mbappé ile Yamal’ı Dünya Kupası’nda ilk kez karşı karşıya getirecek, ancak uluslararası düzeyde aralarındaki ilk karşılaşma olmayacak.

İki yıldız, daha önce İspanya ve Fransa milli takımları formasıyla iki kez karşı karşıya gelmişti; her ikisi de yarı finaldeydi, ancak farklı turnuvalarda.

İlk karşılaşma, “Euro 2024” Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde gerçekleşti; İspanya milli takımı maçı 2-1 kazanırken, Yamal bir gol attı, Mbappé ise hiçbir varlık gösteremedi.

Bu karşılaşma yaklaşık bir yıl sonra tekrarlandı, ancak bu kez 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalindeydi ve İspanya 5-4'lük skorla galip geldi; Yamal iki gol atarken, Mbappé ise tek bir gol attı.

"Euro 2024" turnuvasında Yamal, finalde İngiltere'yi mağlup ederek İspanya milli takımını 12 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşımayı başardı; ancak 2025 Avrupa Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenildikten sonra bunu başaramadı.

İlginç olan ise, iki milli takımın yıldızları arasındaki karşılaşmanın üst üste üçüncü yıl, yine yarı finalde tekrarlanacak olması; ancak bu kez 2026 Dünya Kupası'nda.