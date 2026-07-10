Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

El Clásico’dan Dünya Kupası’na… Yamal, yarı final öncesinde nasıl Mbappé’nin kabusu haline geldi?

FEATURES
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
Paris Saint-Germain
Fransa - BLN
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
Fransa
İspanya
ABD

Real Madrid ve Barcelona’nın yıldızları yeniden karşı karşıya geliyor

Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nda rakibi İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal ile karşılaştığında, ya bu sonsuz kabusunu en iyi şekilde silip atmak ya da en kötü şekilde pekiştirmek zorunda kalacak.

İspanya Milli Takımı, Cuma günü Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda oynanan çeyrek final maçında Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

Böylece “El Matador”, çeyrek finalde Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselen Fransa milli takımıyla önümüzdeki Salı günü Teksas’taki Dallas Stadyumu’nda yarı finalde ateşli bir karşılaşmaya çıkacak.

  • Yarı final maçı

    Bu maç, Mbappé ile Yamal’ı Dünya Kupası’nda ilk kez karşı karşıya getirecek, ancak uluslararası düzeyde aralarındaki ilk karşılaşma olmayacak.

    İki yıldız, daha önce İspanya ve Fransa milli takımları formasıyla iki kez karşı karşıya gelmişti; her ikisi de yarı finaldeydi, ancak farklı turnuvalarda.

    İlk karşılaşma, “Euro 2024” Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde gerçekleşti; İspanya milli takımı maçı 2-1 kazanırken, Yamal bir gol attı, Mbappé ise hiçbir varlık gösteremedi.

    Bu karşılaşma yaklaşık bir yıl sonra tekrarlandı, ancak bu kez 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalindeydi ve İspanya 5-4'lük skorla galip geldi; Yamal iki gol atarken, Mbappé ise tek bir gol attı.

    "Euro 2024" turnuvasında Yamal, finalde İngiltere'yi mağlup ederek İspanya milli takımını 12 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşımayı başardı; ancak 2025 Avrupa Uluslar Ligi'nde Portekiz'e yenildikten sonra bunu başaramadı.

    İlginç olan ise, iki milli takımın yıldızları arasındaki karşılaşmanın üst üste üçüncü yıl, yine yarı finalde tekrarlanacak olması; ancak bu kez 2026 Dünya Kupası'nda.

    • Reklam

  • El Clásico'nun gerilimi

    Mbappé’nin Yamal karşısında yaşadığı düşüş sadece uluslararası arenada değil, Fransız yıldızın 2024 yazında Real Madrid’e transferinden bu yana ulusal düzeyde de daha belirgin hale geldi.

    O zamandan beri iki yıldız, El Clásico’da 6 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 5’inde Yamal’ın takımı Barcelona üstünlük sağlarken, Mbappé liderliğindeki Real Madrid ise sadece bir kez galip gelebildi.

    Geçen sezon La Liga’da 2-1’lik skorla elde edilen ve Mbappé’nin bir gol attığı bu tek galibiyet bile etkili olamadı, zira Barcelona sonunda şampiyonluğu kazandı.

    Buna karşılık, Yamal’ın liderliğinde kazanılan diğer beş zafer, Barcelona’ya iki kez İspanya Süper Kupası, bir kez İspanya Kral Kupası ve El Clásico’nun gidiş-dönüş maçlarını kazanarak elde edilen 2024-2025 sezonundaki La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam dört kupa kazandırdı.

  • Tek bir takımın üstünlüğü

    Aslında Mbappé, Yamal’ı yenmenin tadını hiç tatmamıştı; zira Yamal, Barcelona’da yükselen bir yıldızken, Mbappé ise Real Madrid’e transfer olmadan önce Paris Saint-Germain’de son sezonunu geçiriyordu.

    2023-2024 sezonunda, Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşılaştı; o sırada Yamal, İspanyol teknik direktör Xavi Hernández'in yönetiminde A takımdaki ilk sezonunu geçiriyordu.

    Yamal, ilk maçta 61 dakika sahada kaldı ve Barcelona maçı 3-2 kazandı; rövanş maçında ise sadece 34 dakika forma giydi. Ronald Araújo’nun kırmızı kart görmesi üzerine oyuna giren Yamal, Mbappé’nin attığı iki golün de katkısıyla Fransız kulübünün 4-1 galibiyetine katkıda bulundu.

    Bu, Mbappé’nin Yamal’ı takımlar arasında geride bıraktığı tek seferdi; Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken, Barcelona ise çeyrek finalde elendi.

    Ancak bu sefer bile Mbappé ve takım arkadaşlarının şampiyonluk yolunda ilerleyişi tamamlanamadı; Borussia Dortmund’a gidiş-dönüş maçlarında yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi’nden yarı finalde elendiler.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Bireysel üstünlük yeterli değildir

    Böylece, bu iki yıldız, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde toplam 10 maçta karşı karşıya gelmiş oldu; bunlardan 6’sı El Clásico, 2’si Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında, diğer 2’si ise İspanya ve Fransa milli takımları arasında oynanan maçlardı.

    Yamal, takımını 8 maçta Mbappé’ye karşı galibiyete taşımayı başardı; Fransız yıldızın ise sadece iki galibiyeti var ve hiçbir maç berabere bitmedi.

    Mbappé’nin bu maçlarda 9 gol atarak Yamal’ın 6 golüne karşı bireysel olarak gol açısından üstünlük sağladığı doğru; ancak bu bireysel üstünlük, İspanyol yıldızı takım olarak yenmesi için yeterli olmadı.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İspanya crest
İspanya
ESP