El Clásico’dan Dünya Kupası’na… Yamal, yarı final öncesinde nasıl Mbappé’nin kabusu haline geldi?

Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nda rakibi İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal ile karşılaştığında, ya bu sonsuz kabusunu en iyi şekilde silip atmak ya da en kötü şekilde pekiştirmek zorunda kalacak.
İspanya Milli Takımı, Cuma günü Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda oynanan çeyrek final maçında Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.
Böylece “El Matador”, çeyrek finalde Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselen Fransa milli takımıyla önümüzdeki Salı günü Teksas’taki Dallas Stadyumu’nda yarı finalde ateşli bir karşılaşmaya çıkacak.