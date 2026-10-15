İtalya'daki maçın bitiş düdüğünün ardından hem oyuncu hem de teknik direktörü tepkisini yetkili kurumlara yöneltti. Vinicius, kararın kendisine son anda bildirilmesine şaşırdığını belirterek şunları söyledi: “Bunu ancak stadyumda öğrendim. Bence ceza kötü bir zamanda geldi. Cezayı açıklamak için bütün günleri vardı. Ben stadyuma varır varmaz dört La Liga maçını kaçıracağım mesajını aldım.”

Brezilyalı hücum oyuncusu, disiplin kuralları hakkında kendilerine bilgi verilmediğini de öne sürdü. “Nedenini anlamıyorum,” diye ekledi. “Gerçek şu ki bu kural yeni. Bunu bize hiç açıklamadılar. LaLiga'dan ya da adı her neyse hakemlik kuruluşundan biri, yeni kuralları açıklamak için her zaman yanımıza gelir. Ama bu kez, bu belirli konuda, kimse bize bir şey söylemedi.”

Mourinho da oyuncusuyla aynı görüşü paylaşarak federasyonun tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Portekizli teknik adam, kararın kritik bir Avrupa maçının hemen öncesinde bildirilmesinin gerekliliğini sorguladı.

“Bunu yarın sabah yapamazlar mıydı?” diye sordu Mourinho gazetecilere. “Artık utanmadan hareket ediyorlar. Artık her şey açığa çıktı. Bir oyuncu, maçtan iki saat önce dört maçlık ceza aldığını öğrenmek zorunda kalıyor. Maçtan iki saat önce bir oyuncuyu öldürmek mi istiyorsunuz? Bu bana normal gelmiyor.”



