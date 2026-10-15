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El Clasico'da yok! Vinicius Jr, Real Madrid'in galibiyeti öncesinde stadyumda dört maçlık men cezasını öğrenince La Liga'ya 'kötü zamanlama' nedeniyle öfkeyle tepki gösterdi
Son anda gelen men cezası Madrid kampını sarstı
Ülke içi müsabakalarda uzun süreli men cezası verildiği haberi, Roma ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından yalnızca iki saat önce Real Madrid takım otobüsüne ulaştı. İspanya Futbol Federasyonu, Vinicius'a geçen hafta sonu Villarreal karşısında doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından dört maç men cezası verdi.
Açıklamanın zamanlaması, Stadio Olimpico'da hücum oyuncusunun dengesini bozmuş gibiydi. Vinicius ritmini bulmakta zorlandı ve Roma'nın ikinci golüyle sonuçlanan atak öncesinde topu kaybetti. Bunun üzerine Mourinho, onu 57. dakikada oyundan aldı.
İki gol geriye düşmesine rağmen Real Madrid, Avrupa sahnesinde çarpıcı bir geri dönüşe imza attı. Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger'in maçın son bölümünde attığı goller, İspanyol devine 4-3'lük heyecan verici bir galibiyet getirdi.
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Roma'da hayal kırıklığı taşma noktasına ulaştı
İtalya'daki maçın bitiş düdüğünün ardından hem oyuncu hem de teknik direktörü tepkisini yetkili kurumlara yöneltti. Vinicius, kararın kendisine son anda bildirilmesine şaşırdığını belirterek şunları söyledi: “Bunu ancak stadyumda öğrendim. Bence ceza kötü bir zamanda geldi. Cezayı açıklamak için bütün günleri vardı. Ben stadyuma varır varmaz dört La Liga maçını kaçıracağım mesajını aldım.”
Brezilyalı hücum oyuncusu, disiplin kuralları hakkında kendilerine bilgi verilmediğini de öne sürdü. “Nedenini anlamıyorum,” diye ekledi. “Gerçek şu ki bu kural yeni. Bunu bize hiç açıklamadılar. LaLiga'dan ya da adı her neyse hakemlik kuruluşundan biri, yeni kuralları açıklamak için her zaman yanımıza gelir. Ama bu kez, bu belirli konuda, kimse bize bir şey söylemedi.”
Mourinho da oyuncusuyla aynı görüşü paylaşarak federasyonun tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Portekizli teknik adam, kararın kritik bir Avrupa maçının hemen öncesinde bildirilmesinin gerekliliğini sorguladı.
“Bunu yarın sabah yapamazlar mıydı?” diye sordu Mourinho gazetecilere. “Artık utanmadan hareket ediyorlar. Artık her şey açığa çıktı. Bir oyuncu, maçtan iki saat önce dört maçlık ceza aldığını öğrenmek zorunda kalıyor. Maçtan iki saat önce bir oyuncuyu öldürmek mi istiyorsunuz? Bu bana normal gelmiyor.”
Saç çekme olayına ağır ceza
Ceza, Madrid'in Villarreal karşısında ligde aldığı 1-0'lık galibiyette yaşanan olaylardan kaynaklanıyor. Golü VAR kararıyla iptal edilen Vinicius, rakip oyuncu Nathan Saliba'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü. Ardından olaylar hızla büyüdü ve Rudiger, öfkeli takım arkadaşının hakemle karşı karşıya gelmesini önlemek için araya girip onu tutmak zorunda kaldı.
Disiplin kurulu, şiddet içeren davranışı nedeniyle Vinicius'a iki maç men cezası verdi. Kanat oyuncusunun sonrasında yaptığı itirazlar nedeniyle cezaya iki maç daha eklendi. Vinicius, sosyal medyada taraftarlardan özür diledi ancak genel disiplin siciliyle ilgili olarak suçsuz olduğunu savundu.
Vinicius, “Sonuçta kırmızı kartı ben görüyorum,” dedi. “Bu çok kolay... Çünkü diğer tüm taraftarlar bunun doğru karar olduğunu söyleyebilir. Ama ben başka bir oyuncuya karşı hiçbir zaman şiddet içeren bir davranışta bulunmadım. Her zaman soğukkanlılığımı korudum. Çok tekme yiyorum ve sonunda kart hep bana çıkıyor.”
- Getty Images Sport
Clasico'daki eksiklik Mourinho'yu düşündürüyor
Roma'daki dikkat çekici geri dönüş takıma büyük bir ivme kazandırsa da Vinicius'un ligde uzun süre forma giyemeyecek olması Mourinho için önemli bir taktik ikilem yaratıyor. Brezilyalı oyuncu, 18 Ekim'deki Sevilla maçıyla başlayacak kritik La Liga karşılaşmalarını kaçıracak.
Daha da önemlisi, Madrid 25 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı, merakla beklenen El Clasico'ya yıldız forveti olmadan çıkmak zorunda. Vinicius, kasım ayı başındaki Racing Santander ve Valencia maçlarında da forma giyemeyecek. Bu da Mourinho'yu şampiyonluk yarışının kritik bir döneminde hücumda alternatif çözümler bulmaya zorlayacak.
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