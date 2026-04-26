FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
El Clásico'da şampiyonluk mu, yoksa Real Madrid'den şeref kıtası mı? Barcelona'nın yıldızı Pau Cubarsi, La Liga'da açık ara lider olan takımın ne istediğini açıklıyor

Barcelona, Getafe'yi 2-0'lık ikna edici bir skorla mağlup ederek La Liga şampiyonluğuna hızla yaklaşıyor ve Katalan devi, lig şampiyonluğunun eşiğine geldi. Genç yıldız Pau Cubarsi, Blaugrana'nın şampiyonluk yarışını nasıl sonuçlandırmak istediğine dair düşüncelerini paylaştı ve takımın kupayı "mümkün olan en kısa sürede" kazanmak istediği için soyunma odasında puan hesaplamaları yapılmadığını belirtti.

  • Barça, lig şampiyonluğuna çok yakın

    Cubarsi, Getafe'ye karşı aldıkları galibiyetin lig şampiyonluğu için "bizi güçlü bir konuma getirmede kilit rol oynadığını" vurguladı. Fermin Lopez ve Marcus Rashford'un golleriyle Coliseum'da hayati öneme sahip üç puanı garantileyen genç savunma oyuncusu, bir kez daha göze çarpan bir performans sergiledi. Bu sonuç, Hansi Flick'in takımını ligin zirvesinde hakim bir konuma taşıdı ve en yakın rakiplerine 11 puan fark attı. Performansın hakimiyeti, takımın hedefinin tam olarak farkında olduğunu ve yaklaşan şampiyonluk kutlamalarının baskısının sahadaki taktik disiplinini etkilemesine izin vermediğini gösteriyor.

    Cubarsi önündeki göreve odaklandı

    Los Blancos’u doğrudan yenerek mi yoksa ezeli rakiplerinden gelen geleneksel ‘pasillo’ ile mi şampiyonluğu garantilemeyi tercih edeceği sorulduğunda, Cubarsi egodan çok verimliliğe odaklandığını gösterdi. “Şampiyonluğu sadece bir an önce kazanmak istiyoruz,” diye gazetecilere konuştu.

    Cubarsi, başarısının boyutu ve takımın şu anki gidişatının sindirilmesi zor olduğunu kabul etti. "Her şey o kadar hızlı oluyor ki, hâlâ hepsini sindirmeye çalışıyorum," diye itiraf etti. "Ama takımın iyi gitmesinden mutluyum. Bu, kazanmamız gereken ve bizi ligde güçlü bir konuma getirecek önemli bir maçtı, ancak yine de elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

  • Savunmadaki sağlamlık ve taktiksel disiplin

    Maçın rahat geçen skoruna rağmen, Getafe’nin fiziksel baskısıyla başa çıkabilmek için savunma hattının büyük bir konsantrasyon sergilemesi gerekti. Cubarsi, rakip takım ritimlerini bozmaya çalışsa bile takımın bu baskıyla nasıl başa çıktığından memnun kaldı. Kendisinin bu tehdidi etkisiz hale getirip forvet oyuncularının kendilerini gösterebilmelerini sağlamadaki rolünü açıkladı.

    Cubarsi, savunma performansı hakkında "Bazen sağlamlık eksikliği yaşadık, ancak ben onları bozmayı başardım" dedi. "Bu da bize kontratakta ikinci golü aramak için nefes alma fırsatı verdi."

    Kupaya giden yol

    Hesaplara göre, liderler için sonuçlar tam da istedikleri gibi gelişirse kutlamalar önümüzdeki hafta sonu bile başlayabilir. Barcelona, Osasuna’yı mağlup ederken Real Madrid ise Espanyol karşısında puan kaybederse, şampiyonluk yarışı sezonun bitmesine haftalar kala resmen sona erecek. Bu, Hansi Flick için teknik direktörlükteki ilk sezonunda muazzam bir başarı olacaktır.

