El Clasico acı bir kanıt: Flick, Barcelona'nın yıldızını gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor

Futbol dünyasında anlaşılması güç durumlar vardır ve Gavi'nin durumu da bunlardan biri olmaya başladı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, kilit bir isimken neredeyse sembolik bir role sahip bir oyuncuya dönüştü. Sakatlıkların, yokluğunun bir bölümünü açıkladığı doğru, ancak bu sakatlıklar, fiziksel olarak toparlandıktan sonra artık endişe verici hale gelen bu durumu haklı çıkarmaya yetmiyor.

Bu yılın onun kesin dönüş yılı olması gerekiyordu. Kendisini aylarca sahalardan uzak tutan bir diz sakatlığı ve dönüşünü geciktiren bir başka aksilik yaşadıktan sonra, Gavi'nin alışılmış seviyesini, istikrarlı performansını ve liderlik rolünü yeniden kazanması için önünde tam bir sezon vardı.

Bugün ise fiziksel olarak toparlandı ve rekabete hazır hale geldi, ancak oynadığı süre, onun yeteneğindeki bir oyuncudan beklenenin çok altında. Bu sezon tüm kulvarlarda zar zor 191 dakika oynadı; bu da takımın planlarındaki öneminin ne kadar azaldığını açıkça gösteren bir rakam.