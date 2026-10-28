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El Clasico acı bir kanıt: Flick, Barcelona'nın yıldızını gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Gavi
H. Flick
İspanya
Almanya

Henüz yanıtlanmamış zor sorular!

Futbol dünyasında anlaşılması güç durumlar vardır ve Gavi'nin durumu da bunlardan biri olmaya başladı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, kilit bir isimken neredeyse sembolik bir role sahip bir oyuncuya dönüştü. Sakatlıkların, yokluğunun bir bölümünü açıkladığı doğru, ancak bu sakatlıklar, fiziksel olarak toparlandıktan sonra artık endişe verici hale gelen bu durumu haklı çıkarmaya yetmiyor.

Bu yılın onun kesin dönüş yılı olması gerekiyordu. Kendisini aylarca sahalardan uzak tutan bir diz sakatlığı ve dönüşünü geciktiren bir başka aksilik yaşadıktan sonra, Gavi'nin alışılmış seviyesini, istikrarlı performansını ve liderlik rolünü yeniden kazanması için önünde tam bir sezon vardı.

Bugün ise fiziksel olarak toparlandı ve rekabete hazır hale geldi, ancak oynadığı süre, onun yeteneğindeki bir oyuncudan beklenenin çok altında. Bu sezon tüm kulvarlarda zar zor 191 dakika oynadı; bu da takımın planlarındaki öneminin ne kadar azaldığını açıkça gösteren bir rakam.

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  • Clasico acı bir kanıt: Neredeyse yok hükmünde bir varlık!

    Marca gazetesinin çarşamba günü "Gavi muamması" başlığıyla yayımladığı haberde, en dikkat çekici şeyin Gavi'nin sakatlıklarından önceki ve sonraki hallerindeki çarpıcı çelişki olduğu belirtildi.

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    Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Hücum baskısı yapabilen, takım arkadaşlarını motive etme ve her topu sanki sonuncuymuş gibi mücadele ederek kovalama kapasitesine sahip o enerjik oyuncu, sıradan bir yedek oyuncudan çok daha fazlasıydı. Kişiliği ve takımın temposunu yükseltme yeteneği onu hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı için önemli bir oyuncu haline getirmişti. Şimdi ise çıkmak için mücadele ettiği ikincil bir role gerilemiş görünüyor."

    Haberde ayrıca şöyle denildi: "El Clasico maçı bunun açık bir örneğiydi. En üst düzeydeki bir maçta, Real Madrid ile karşılaşmanın temsil ettiği her şeye rağmen, Gavi tek bir dakika bile oynamadı. Bu karar onun mevcut durumunu açıkça yansıtıyor ve şu anda takımdaki gerçek konumu hakkında bir soru işareti doğuruyor. Bu kadar ciddi bir sakatlığın ardından bir oyuncuyu kademeli olarak yeniden forma sokmak kolaydır, ancak iyileşmesinin ardından varlığının neredeyse yok denecek kadar az kalması çok zordur."

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  • En önemli soru yanıtını bekliyor: Asıl meydan okuma

    Üstelik beklentiler de iç açıcı değil. Orta saha mevkisindeki rekabet çetin geçiyor ve Gavi'nin şansı giderek azalıyor. Ön libero mevkisi için öne çıkan iki aday Pedri ve Rodri gibi görünüyor; Frenkie de Jong'un dönüşü ise teknik direktöre daha fazla rekabet ve seçenek sunuyor.

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    Marca şu ifadeleri kullandı: "Gavi'nin forma şansı elde etmek için mücadele etmesi gerekecek ki bu da mevcut koşullar altında ulaşılması güç bir şey gibi görünüyor. Zaman ilerliyor ve ritmini, özgüvenini ve geçmişte sahip olduğu konumu yeniden kazanması için yeterli oyun süresine ihtiyacı var."

    Marca sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık en önemli soru Gavi'nin eski seviyesine dönüp dönmeyeceği değil, bunu kanıtlamak için gereken fırsatları bulup bulamayacağı. Sağlığına kavuşması ilk adımdı; Barcelona'daki yerini geri kazanması ise asıl zorluk olabilir."

    Marca şöyle noktaladı: "Gavi, oyuncu rotasyonu nedeniyle Alaves karşısında bir miktar süre bulabilir, ancak asıl soru Aston Villa ve Atletico Madrid karşısında da bu süreyi almaya devam edip etmeyeceği."

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