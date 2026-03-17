Goal.com
Canlı
Neil El Aynaoui RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

El Aynaoui için endişe: Evinde soygun yaşandı, ailesiyle birlikte bir odaya kilitlendi

Yaklaşık 10 bin euro değerinde mücevher, bir Rolex saat ve markalı çantalar çalındı

Roma'nın 2001 doğumlu Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui ve ailesi için büyük bir korku dolu gece yaşandı. 

Ansa'nın haberine göre, gece saat 3 civarında, siyah giysili, silahlı ve yüzleri kapalı altı kişilik bir çete, oturma odasındaki pencerenin parmaklıklarını söküp eve girdi

  • Soyguncular önce futbolcuyu, annesini, sevgilisini ve erkek kardeşiyle birlikte sevgilisini bir odaya kapattı. Ardından yaklaşık 10 bin euro değerinde mücevher, bir Rolex saat ve markalı çantalar çaldılar. Olay yerine polis geldi. Soruşturmayı mobil ekip yürütüyor.

  • Corriere dello Sport'un haberine göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve ailesi uykularında yakalandı, ardından zorla dışarı çıkarıldı. "Sessiz olmalısınız" diyen silahlı çete, herkesi bir odaya kilitledi ve ardından soygunu gerçekleştirdi; olayın seyrine ve oyuncuyla eşinin ifadesine göre, bu soygun uzun süredir ayrıntılı bir şekilde planlanmıştı. Altı kişi de siyah giyinmiş, eldiven takmış ve yüzlerini balaklavayla gizlemişti. Olay yerine, Roberto Giuseppe Pititto'nun koordinasyonunda Mobil Ekibin soygunla mücadele biriminden memurlar hemen geldi ve şu anda haydutların peşine düştü. Kolluk kuvvetleri, Infernetto bölgesinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini topladı.

Ligi Europa
Roma crest
Roma
ROM
Bologna crest
Bologna
BOL
0