El Aynaoui için endişe: Evinde soygun yaşandı, ailesiyle birlikte bir odaya kilitlendi

Corriere dello Sport'un haberine göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve ailesi uykularında yakalandı, ardından zorla dışarı çıkarıldı. "Sessiz olmalısınız" diyen silahlı çete, herkesi bir odaya kilitledi ve ardından soygunu gerçekleştirdi; olayın seyrine ve oyuncuyla eşinin ifadesine göre, bu soygun uzun süredir ayrıntılı bir şekilde planlanmıştı. Altı kişi de siyah giyinmiş, eldiven takmış ve yüzlerini balaklavayla gizlemişti. Olay yerine, Roberto Giuseppe Pititto'nun koordinasyonunda Mobil Ekibin soygunla mücadele biriminden memurlar hemen geldi ve şu anda haydutların peşine düştü. Kolluk kuvvetleri, Infernetto bölgesinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini topladı.