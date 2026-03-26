Goal.com
Canlı
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARGAFP

Çeviri:

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası ufukta görünüyor ve 48 takım en büyük ödül için mücadele etmeye hazırlanıyor.

Son şampiyon Arjantin, CONMEBOL elemelerinde birinci sırada yer alırken, Ekvador sürpriz bir şekilde erken elemeyi garantiledi ve Brezilya ve Uruguay gibi geleneksel güçleri geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.

La Tricolor, Arjantinli teknik direktör Sebastian Beccacece'nin liderliğindeki oldukça dengeli bir kadroya sahip. 2022 turnuvasının grup aşamasında elenen Ekvador, bu kez daha ileri gitmeye ve sürpriz takım olarak adını duyurmaya kararlı.

2002'de ilk kez Dünya Kupası'na katılan bu Güney Amerika ülkesi, bu turnuvaya sadece beşinci kez katılıyor. Ekvador, E Grubu'nda yer aldı ve Dünya Kupası'nın eleme turlarına kalmak için Almanya, Curacao ve Fildişi Sahili ile mücadele edecek.

Ekvador, dünyanın en büyük futbol turnuvasında iz bırakmak için ABD'ye gidecek olası kadrosu şöyle:

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-ECUAFP

    Kaleciler

    2026 Dünya Kupası'nda Ekvador'un kalesini kimin koruyacağı merak konusu. Tecrübeli Hernan Galindez, eleme maçlarının çoğunda Ekvador'un ilk tercih edilen kalecisi oldu. Ancak, Galindez'in yaşı ve Gonzalo Valle'nin son eleme maçlarında Brezilya ve Peru gibi güçlü rakipler karşısında sergilediği etkileyici performanslar göz önüne alındığında, Sebastian Beccacece zorlu bir karar vermek zorunda kalacak.

    Rekabet olmasına rağmen, Galindez'in milli takımdaki tecrübesi nedeniyle ilk 11'deki yerini koruması beklenirken, kısa süre önce milli takımda ilk kez forma giyen Valle'nin yedek kaleci olarak görev alması muhtemel.

    Moises Ramirez de potansiyel bir seçenek olabilir, ancak 2021'de ilk kez forma giydiğinden bu yana Ekvador formasıyla sadece altı maçta forma giydi.

    Ramirez ve Valle şu anda Ekvador Serie A'da oynarken, Galindez ise Arjantin Primera Division'da Huracan forması giyiyor.

    OyuncuKulüp
    Hernan GalindezHuracan
    Gonzalo ValleL.D.U Quito
    Moises RamirezIndependiente DV
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARGAFP

    Defans oyuncuları

    Savunma konusunda Ekvador, CONMEBOL elemelerinde diğer tüm takımları geride bıraktı.

    Sadece beş gol yediler; bu, elemelerde en az gol yiyen takım olmalarını sağladı ve etkileyici sayıda kalesini gole kapatma başarısı elde ettiler.

    Sebastian Beccacece yönetimindeki savunma hattı, 2026 Dünya Kupası'nda da bu formunu sürdürme umuduyla istikrarlı bir şekilde şeklini korudu.

    Serie A'da AC Milan forması giyen Pervis Estupinan, genç Joel Ordonez ile sağ bekte güçlü bir ikili oluştururken, Piero Hincapie ve Willian Pacho da savunmanın merkezinde olağanüstü bir performans sergiledi.

    Ekvador'un Dünya Kupası'nda seçenek sıkıntısı çekmesi beklenmiyor; Angelo Preciado, Felix Torres ve Kevin Rodriguez gibi isimler de ilk on birde yer almak için rekabet ediyor.

    OyuncuKulüp
    Pervis EstupinanAC Milan
    Joel OrdonezCub Brugge
    Angelo PreciadoSparta Prag
    Willian PachoPSG
    Piero HincapieArsenal
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilloise
    Xavier ArreagaBarcelona SC
    Bryan RamirezL.D.U Quito
    Felix TorresCorinthians
    Jhoanner ChavezLens
    Diego PalaciosCorinthians
    Jose Andres HurtadoRB Bragantino
    Jackson PorozoTroyes
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARGAFP

    Orta saha oyuncuları

    Ekvador, sağlam savunmasının yanı sıra, kadrosunda Avrupa'nın en iyi yıldızlarından bazılarını barındıran güçlü bir orta saha kadrosuna da sahip.

    Chelsea'den Moises Caicedo, Ekvador orta sahasının şu anki lokomotifi ve Ekvador'un CONMEBOL elemelerindeki son başarılarında büyük rol oynadı.

    Caicedo'nun yanı sıra, yine Chelsea'nin kadrosunda yer alan genç Kendry Paez de bulunmaktadır. Genç yaşına rağmen Paez, Ekvador'un orta sahasında çok önemli bir rol oynamaktadır ve 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir rol üstlenecektir.

    Atletico Minerio'dan Alan Franco da Ekvador'un ilk 11'inde düzenli olarak yer alıyor ve Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    OyuncuKulüp
    Moises CaicedoChelsea
    Kendry PaezChelsea
    Pedro ViteVancouver Whitecaps
    Jhegson MendezInpendiente DV
    Alan FrancoAtletico Minerio
    Yaimar MedinaGenk
    Denil CastiloMidtjylland
    Cristian RamirezMonagas SC
    John YeboahRakow Czestochowa
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-PERAFP

    Saldırganlar

    Savunma ve orta saha aksine, hücum hattı Beccacece'nin takımında biraz endişe kaynağı olmuştur. Ekvador, eleme maçlarında sadece 14 gol atabilmiş; bu, son iki sırada yer alan Peru ve Şili dışında takımlar arasında en düşük sayıdır.

    Ekvador'un sağlam savunması, hücumdaki eksikliklerini telafi etmesine yardımcı olsa da, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek için gol bulması gerekecek.

    Deneyimli forvet Enner Valencia, eleme maçlarında şu ana kadar attığı beş golle Ekvador'un hücumdaki en önemli ismi olmaya devam ediyor. Ancak Valencia dışında Ekvadorlu forvetlerin hiçbiri gerçek anlamda öne çıkamadı.

    Beccacece, gelecek yılki Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirirken bazı önemli kararlar almak zorunda kalacak.

    OyuncuKulüp
    Enner ValenciaInternacional
    Nilson Angulo RSCA Futures
    John MercadoAVS
    Alan MindaCercle Brugge
    Jeremy SarmientoBrighton
    Gonzalo PlataFlamengo
    Keny ArroyoBeşiktaş
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilliose
    Anthony ValenciaAntwerp
    Anderson JulioDallas
  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Ekvador'un yıldız oyuncuları

    Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kadrosunda birçok yıldız oyuncuya sahip olacak. Takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu Enner Valencia, Ekvadorlular için kale önünde şüphesiz en büyük tehdit olacak; Flamengo'dan Gonzalo Plata ise kanatlarda önemli bir güç olacak.

    Orta sahada ise Chelsea'ye transfer olan Moises Caicedo ve Kendry Paez kilit roller üstlenecek. Caicedo, Ekvador'un sağlam yapısını korumada hayati öneme sahip olacak, henüz genç yaşta olan Paez ise daha çok hücumda tehdit oluşturacak.

    Ekvador'un en güçlü olduğu alan ise savunma. PSG'den Willian Pacho ve Arsenal'den Piero Hincapie, savunma hattının merkezinde aşılmaz bir stoper ikilisi oluştururken, AC Milan'dan Pervis Estupinan ve Club Brugge'den Joel Ordonez, savunmaya sağlamlık ve kanatlarda genişlik katıyor.

  • Ecuador 2026Getty

    2026 Dünya Kupası için Ekvador'un Tahmin Edilen İlk 11'i

    Kaleci pozisyonunda, deneyimli kaleci Hernan Galindez’in Ekvador’da Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alması beklenirken, Gonzalo Valle de kendine fırsatlar yakaladı ve ilk 11’de yer almak için mücadele edebilir.

    Ekvador, CONMEBOL elemelerinde kendilerine büyük fayda sağlayan sağlam bir savunma yapısı sunan 4-4-2 dizilişini istikrarlı bir şekilde kullanıyor. Dünya Kupası'nda da aynı dizilişi sürdürmeleri bekleniyor; Pervis Estupinan, Willian Pacho, Piero Hincapie ve Joel Ordonez dörtlü savunmayı oluşturacak.

    Moises Caicedo ve Kendry Paez orta sahada kilit isimler olacak, Alan Franco ve Nilson Angulo ile birlikte orta saha dörtlüsünü tamamlayacak, Enner Valencia ve Gonzalo Plata ise hücumda görev alacak.

    Ekvador'un tahmini ilk 11'i (4-4-2): Galindez; Estupinian, Pacho, Hincapie, Ordonez; Caicedo, Paez, Angulo, Franco; Valencia, Plata

Hazırlık Maçları
Fas crest
Fas
MAR
Ekvator crest
Ekvator
ECU