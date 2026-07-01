Ekvador: Teknik direktör Sebastian Beccacece, Meksika’ya karşı elenmenin ardından görevinden ayrıldı: istifası resmiyet kazandı

Maçın sonunda oyuncularıyla soyunma odasında bir süre kaldıktan sonra, ilk yarının ilk yarım saatinde şekillenen ve uzatma dakikalarında Hincapié’nin kırmızı kart görmesiyle de damgalanan 0-2’lik skorun ardından Arjantinli teknik direktör, kararını doğrudan basına duyurmaya karar verdi: “Elbette daha fazlasını yapmak isterdik. Futbolda sonuçlar her şeyden önemlidir ve bugün bu güzel, muhteşem aileden ayrılmak zorundayım; ancak her şeyimi verdiğim için minnettarlık, huzur ve içsel barışla ayrılıyorum.”