Ev sahibi Meksika’ya karşı alınan yenilgiyi üzüntüyle kabullenen ve bu mağlubiyetle Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselen Ekvador’un teknik direktörü Sebastian Beccacece, göreve başlamasından iki yıla biraz az bir süre geçtikten sonra istifa etmeye ve görevinden ayrılmaya karar verdi.
Çeviri:
Ekvador: Teknik direktör Sebastian Beccacece, Meksika’ya karşı elenmenin ardından görevinden ayrıldı: istifası resmiyet kazandı
TELEVİZYONDAKİ REKLAM
Maçın sonunda oyuncularıyla soyunma odasında bir süre kaldıktan sonra, ilk yarının ilk yarım saatinde şekillenen ve uzatma dakikalarında Hincapié’nin kırmızı kart görmesiyle de damgalanan 0-2’lik skorun ardından Arjantinli teknik direktör, kararını doğrudan basına duyurmaya karar verdi: “Elbette daha fazlasını yapmak isterdik. Futbolda sonuçlar her şeyden önemlidir ve bugün bu güzel, muhteşem aileden ayrılmak zorundayım; ancak her şeyimi verdiğim için minnettarlık, huzur ve içsel barışla ayrılıyorum.”
SONUÇLAR
Sebastian Beccacece, La Liga’da Elche’nin teknik direktörlüğü görevini tamamladıktan sonra Ekvador milli takımının teknik direktörlüğü görevini kabul etmişti. Onun yönetiminde Tricolor, Güney Amerika elemelerinde Arjantin'in ardından beklenmedik bir şekilde ikinci sırada yer alarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı; ayrıca son maçta son dünya şampiyonu Arjantin'i mağlup etti ve evinde Brezilya ile 0-0 berabere kaldı.
ÖNEMLİ YOL
Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarındaki olumlu sonuçların da etkisiyle Ekvador, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Fildişi Sahili’ne yenilmeden önce 19 resmi maçta yenilmezliğini sürdürdü. Curaçao ve Almanya karşısında kazandığı dört puan sayesinde, 2006’daki son 16 turunun ardından tarihinin en iyi ikinci sonucu olan son 16 turuna tarihi bir şekilde yükseldi.