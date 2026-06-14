Ekvador: Pacho ve Caicedo'dan Estupinan ve Kendry Paez'e: Teknik direktör Beccacece savunmaya tüm kartlarını oynuyor

Bu Dünya Kupası'nda savunmaya en çok önem veren takımlar arasında, şüphesiz Sebastian Beccacece'nin çalıştırdığı Ekvador yer alıyor. Arjantinli teknik direktör, kariyerine Universidad de Chile'de başlamış ve İspanya'da Elche'yi çalıştırdığı birkaç ay dışında ağırlıklı olarak ülkesindeki kulüplerle çalışmıştır. Sampaoli'nin eski yardımcısı olan Beccacece, kulüp ve milli takımdaki neredeyse tüm deneyimlerinde Sampaoli'yi takip etmiş, ancak on yıldan biraz daha kısa bir süre önce ayrılıp baş antrenörlük kariyerine başlamıştır. Ağustos 2024'ten beri Ekvador'un başında olan Beccacece, babası Julio'nun soyundan gelen bazı atalarının kökenleri sayesinde İtalyan pasaportuna dasahiptir.