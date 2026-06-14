Bu Dünya Kupası'nda savunmaya en çok önem veren takımlar arasında, şüphesiz Sebastian Beccacece'nin çalıştırdığı Ekvador yer alıyor. Arjantinli teknik direktör, kariyerine Universidad de Chile'de başlamış ve İspanya'da Elche'yi çalıştırdığı birkaç ay dışında ağırlıklı olarak ülkesindeki kulüplerle çalışmıştır. Sampaoli'nin eski yardımcısı olan Beccacece, kulüp ve milli takımdaki neredeyse tüm deneyimlerinde Sampaoli'yi takip etmiş, ancak on yıldan biraz daha kısa bir süre önce ayrılıp baş antrenörlük kariyerine başlamıştır. Ağustos 2024'ten beri Ekvador'un başında olan Beccacece, babası Julio'nun soyundan gelen bazı atalarının kökenleri sayesinde İtalyan pasaportuna dasahiptir.
Çeviri:
Ekvador: Pacho ve Caicedo'dan Estupinan ve Kendry Paez'e: Teknik direktör Beccacece savunmaya tüm kartlarını oynuyor
GÜÇLÜ YAN: SAVUNMA
Ekvador'un en güçlü yanı savunması: Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 18 maçta sadece 5 gol yedi. Bu istatistiklerin arkasında üç uluslararası düzeyde oyuncu var: Joel Ordóñez (Club Brugge), William Pacho (PSG) ve Piero Hincapié (Arsenal); ilk ikisi birkaç hafta önce Luis Enrique'nin takımının kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. İlki en patlayıcı oyuncu, Pacho fiziksel gücü ve hızıyla oynuyor ve eski Bayer Leverkusen oyuncusu teknik yetenekleriyle öne çıkıyor, ancak çok yönlülüğü de önemli: Ekvador çoğunlukla üçlü savunma oynuyor, ancak dörtlü savunmaya geçtiğinde Hincapié sabit sol bek rolüne geçiyor.
EKVADOR'UN "İTALYANLARI"
Elindeki oyunculara göre teknik direktör Beccacece, 3-4-3 veya 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkıyor; üç savunma oyuncusunun yanı sıra takımın bir diğer kilit ismi, milli takımda Chelsea’de üstlendiği görevlere kıyasla daha fazla ileriye çıkma özgürlüğüne sahip olan “box-to-box” orta saha oyuncusu Moises Caicedo. Sol kanatta, Dünya Kupası öncesi Guatemala ile oynanan son hazırlık maçında oyuna sonradan girerek gol atan Milanlı Pervis Estupiñán yer alacak. Forvette ise Venezia'nın Serie A'ya yükselmesinde 10 golle başrolü oynayan John Yeboah da yer alacak. Takımın değişmez ismi ise Enner Valencia. 36 yaşındaki oyuncu, bu turnuvada milli takım tarihinin en golcü oyuncusu (6 gol) olduktan sonra üçüncü Dünya Kupası'na çıkacak.
YETENEKLER VE SÜRPRİZLER
Kendry Pàez'in yeteneğine dikkat: Chelsea'nin 10 milyon euro ödediği 2007 doğumlu oyuncu, Strasbourg'da geçirdiği zorlu bir ilk yarı sezonun ardından aynı kiralama formülüyle River Plate'e gönderildi. Orta saha, ofansif orta saha veya ikinci forvet olarak oynayabilen bu oyuncu için Dünya Kupası, yeniden parlamak için doğru bir vitrin olabilir. Olası bir sürpriz olarak ise Midtjylland'dan Denil Castillo'nun (2004 doğumlu) ismi dikkat çekiyor: ilk 11'de yer almayı hedefleyen bu orta saha oyuncusu, geçen sezonu 5 gol ve 4 asistle tamamladı.