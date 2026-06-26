Ekvador, maçın başlarında yaşanan VAR tartışmasının ardından toparlanarak Almanya’yı şaşkına çevirip Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükseldi

Bu tarihi zafer, tribünlerdeki sarı formalı taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Bu başarıyı değerlendiren Plata şöyle konuştu: “Dünya Kupası başlamadan önce bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorduk. İlk iki maçta çok zorlandığımız için bugün hissettiklerimiz farklı.

"Böylesi daha iyi; bu bizim için bir ders oldu ve şimdi bir sonraki tura zafer hırsıyla daha da güçlü gireceğiz. Bu takım kendine son derece inanıyor. Ekvador için her şeyini verecek 26 oyuncumuz var.

"Her yerde stadyumları doldurduk, taraftarlarımız her stadyumda bize evimizdeymişiz gibi hissettirdi. Bunu herkesten daha çok onlar hak ediyor. Üzerlerine düşeni yaptılar, bize çok yardımcı oldular ve bizi motive ettiler.”

Teknik direktör Beccacece ise şunları ekledi: “Mesele bunun benim için ne anlama geldiği değil; bu, halk için. Oyuncular onlara bu turu kazandırdı. Bırakın kutlasınlar ve tadını çıkarsınlar.”