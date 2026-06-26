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Ekvador, maçın başlarında yaşanan VAR tartışmasının ardından toparlanarak Almanya’yı şaşkına çevirip Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükseldi
Güney Amerikalılar geri dönüş yaptı
Maç, Florian Wirtz’in zekice pasının ardından Leroy Sané’nin maçın henüz ikinci dakikasında Almanya’yı öne geçirmesiyle bir anda hareketlendi. Ekvador, golün hazırlık aşamasında Aleksandar Pavlovic’in yaptığı olası faulün VAR tarafından göz ardı edilmesi üzerine öfkeye kapıldı. Algılanan adaletsizlikten güç alan Sebastian Beccacece’nin takımı agresif bir tepki verdi; Nilson Angulo ile skoru eşitledi, ardından Gonzalo Plata maçın son dakikalarında bir köşe vuruşunu gole çevirerek, sönük bir performans sergileyen grup birincisini şaşkına çevirdi.
- AFP
Plata, sesli desteği övüyor
Bu tarihi zafer, tribünlerdeki sarı formalı taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Bu başarıyı değerlendiren Plata şöyle konuştu: “Dünya Kupası başlamadan önce bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorduk. İlk iki maçta çok zorlandığımız için bugün hissettiklerimiz farklı.
"Böylesi daha iyi; bu bizim için bir ders oldu ve şimdi bir sonraki tura zafer hırsıyla daha da güçlü gireceğiz. Bu takım kendine son derece inanıyor. Ekvador için her şeyini verecek 26 oyuncumuz var.
"Her yerde stadyumları doldurduk, taraftarlarımız her stadyumda bize evimizdeymişiz gibi hissettirdi. Bunu herkesten daha çok onlar hak ediyor. Üzerlerine düşeni yaptılar, bize çok yardımcı oldular ve bizi motive ettiler.”
Teknik direktör Beccacece ise şunları ekledi: “Mesele bunun benim için ne anlama geldiği değil; bu, halk için. Oyuncular onlara bu turu kazandırdı. Bırakın kutlasınlar ve tadını çıkarsınlar.”
Almanya, yetersiz performansından yakınıyor
Mağlubiyete rağmen Almanya, gol farkı sayesinde Fildişi Sahili’nin önünde grup birincisi olarak bir üst tura yükseldi. Ancak takımın sergilediği performans, teknik kadrodan sert eleştiriler aldı. Kaptan Joshua Kimmich, ARD’ye şunları söyledi: “İyi başladık, ancak daha sonra topu çok kolay kaybettik ve rakibi sürekli oyuna davet ettik. İşlerini kolaylaştırdık ve maça girmelerine izin verdik. İkinci yarıda ise mağlubiyet haklıydı.”
Forvet Denis Undav da bu endişeleri yineleyerek şunları ekledi: "Ekvador bizden daha agresif ve keskin oynadı. Bundan ders çıkarmalı ve doğru sonuçlara varmalıyız. Oyunumuzda yeterince doğrudan olamadık ve yeterince gol fırsatı yaratamadık."
- AFP
Eleme turu şeması netleşti
Ekvador, en iyi üçüncü sıradaki takımlardan biri olarak bir üst tura yükseldi ve 2006’dan bu yana tarihinde sadece ikinci kez eleme turlarına ulaştı. Takım şimdi, İngiltere ile muhtemel bir devler karşılaşmasına çıkacak ve seçkin bir rakip karşısında taktiksel disiplinini sınayacak. Julian Nagelsmann’ın takımı ise Pazartesi günü Boston’da oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde, savunmadaki rehavetini ve teknik keskinliğini bir an önce gidermek zorunda.