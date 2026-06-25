Ekvador’dan büyük başarı: Almanya’yı 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi; maçı Plata belirledi

90++2' - Undav beraberliğe çok yaklaştı, sol ayağıyla çektiği şut ağın dışına çarptı.





77' - EKVADOR SKORU İKİ KATINA ÇIKARIYOR, PLATA! Sağdan gelen kornerde Kevin Rodriguez kafayla indirdi ve Flamengo'nun forveti, kale önünden ayağıyla Neuer'i alt ederek skoru 2-1'e getirdi; bu gol, takımın tur atlamasını sağlayacak.





75' - Tah, ceza sahası ortasından kesin bir vuruş yapan Kevin Rodriguez'i kurtarıyor.





74' - Sané, Galindez'e doğru hızla ilerliyor ama şutunu tam da kaleciye çarpıyor.





72' - Ekvador için ne büyük bir fırsat! Caicedo, Kevin Rodriguez'e derin bir pas attı; Rodriguez, kaleden çıkan Neuer'i atlattı, top ceza sahasının ortasına geldi ancak Plata, iki adım mesafeden topu ağlara gönderemedi.





62' - Neuer, Enner Valencia'nın ani ve tehlikeli şutunu kurtarıyor.





46' - Almanya'ya verilen penaltı, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi! Ordonez, ceza sahası içinde Havertz'e kayarak kaba bir müdahale yaptı, ancak bundan önce orta sahada Sané'nin Vite'ye yaptığı faul vardı.





9' - EKVADOR BERABEREYİ YAKALADI, ANGULO! Vite orta sahada topu kazandı, Sunderland'ın kanat oyuncusuna pas verdi; o da ceza sahası dışından muhteşem bir sağ ayak vuruşuyla Neuer'i şaşırttı ve skoru 1-1'e getirdi





2' - ALMANYA HEMEN GOL ATTI, SANÉ! Galatasaraylı futbolcunun Dünya Kupası'ndaki ilk golü: Pavlovic'in harika bir hareketi; Pedro Vite'nin kafasına yüksek bacak kaldırarak tehlikeli bir hareket yapma riskini göze alarak yaptığı sombrero ile Wirtz'e ceza sahasının alt köşesinde pas verdi, top içeri girdi ve eski Bayern oyuncusu bilardo vuruşuyla Almanya'yı öne geçirdi.