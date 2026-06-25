Ekvador’dan büyük başarı: Almanya’yı 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi; maçı Plata belirledi

2026 Dünya Kupası 3. Maç Günü
Ekvador-Almanya 2-1
Goller: 2' Sané (D), 9' Angulo (E), 77' Plata (E).
Arjantinli Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador büyük bir başarıya imza attı! Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Almanya, New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda oynanan E Grubu'nun üçüncü gününde "La Tri"ye 2-1 yenildi: Curacao ve Fildişi Sahili'ne karşı aldığı iki galibiyetin ardından, grubun diğer maçında 0-2 yenildikten sonra, grup birincisi olarak 16'lı turlara zaten yükselmişti ve 29'u Pazartesi günü saat 22.30'da ilk eleme turunda grup üçüncüsüyle oynayacaklarını biliyorlardı; ancak Güney Amerikalılar, Sané'nin golünü telafi ederek maçı çevirdi, üç puanı aldı ve puanlarını 4'e yükselterek resmi olarak 16'lı turlara yükseldi.Sané’nin golünü tersine çeviren Angulo ve Plata’nın golleri maçı belirledi. Ekvador sevinç içinde.