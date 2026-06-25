Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Ekvador’dan büyük başarı: Almanya’yı 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi; maçı Plata belirledi

Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
Dünya Kupası

Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününü bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

2026 Dünya Kupası 3. Maç Günü

Ekvador-Almanya 2-1

Goller: 2' Sané (D), 9' Angulo (E), 77' Plata (E).


Arjantinli Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador büyük bir başarıya imza attı! Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Almanya, New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda oynanan E Grubu'nun üçüncü gününde "La Tri"ye 2-1 yenildi: Curacao ve Fildişi Sahili'ne karşı aldığı iki galibiyetin ardından, grubun diğer maçında 0-2 yenildikten sonra, grup birincisi olarak 16'lı turlara zaten yükselmişti ve 29'u Pazartesi günü saat 22.30'da ilk eleme turunda grup üçüncüsüyle oynayacaklarını biliyorlardı; ancak Güney Amerikalılar, Sané'nin golünü telafi ederek maçı çevirdi, üç puanı aldı ve puanlarını 4'e yükselterek resmi olarak 16'lı turlara yükseldi.Sané’nin golünü tersine çeviren Angulo ve Plata’nın golleri maçı belirledi. Ekvador sevinç içinde.




  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

    90++2' - Undav beraberliğe çok yaklaştı, sol ayağıyla çektiği şut ağın dışına çarptı.


    77' - EKVADOR SKORU İKİ KATINA ÇIKARIYOR, PLATA! Sağdan gelen kornerde Kevin Rodriguez kafayla indirdi ve Flamengo'nun forveti, kale önünden ayağıyla Neuer'i alt ederek skoru 2-1'e getirdi; bu gol, takımın tur atlamasını sağlayacak.


    75' - Tah, ceza sahası ortasından kesin bir vuruş yapan Kevin Rodriguez'i kurtarıyor.


    74' - Sané, Galindez'e doğru hızla ilerliyor ama şutunu tam da kaleciye çarpıyor.


    72' - Ekvador için ne büyük bir fırsat! Caicedo, Kevin Rodriguez'e derin bir pas attı; Rodriguez, kaleden çıkan Neuer'i atlattı, top ceza sahasının ortasına geldi ancak Plata, iki adım mesafeden topu ağlara gönderemedi.


    62' - Neuer, Enner Valencia'nın ani ve tehlikeli şutunu kurtarıyor.


    46' - Almanya'ya verilen penaltı, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi! Ordonez, ceza sahası içinde Havertz'e kayarak kaba bir müdahale yaptı, ancak bundan önce orta sahada Sané'nin Vite'ye yaptığı faul vardı.


    9' - EKVADOR BERABEREYİ YAKALADI, ANGULO! Vite orta sahada topu kazandı, Sunderland'ın kanat oyuncusuna pas verdi; o da ceza sahası dışından muhteşem bir sağ ayak vuruşuyla Neuer'i şaşırttı ve skoru 1-1'e getirdi


    2' - ALMANYA HEMEN GOL ATTI, SANÉ! Galatasaraylı futbolcunun Dünya Kupası'ndaki ilk golü: Pavlovic'in harika bir hareketi; Pedro Vite'nin kafasına yüksek bacak kaldırarak tehlikeli bir hareket yapma riskini göze alarak yaptığı sombrero ile Wirtz'e ceza sahasının alt köşesinde pas verdi, top içeri girdi ve eski Bayern oyuncusu bilardo vuruşuyla Almanya'yı öne geçirdi.

    • Reklam

  • MAÇ SONUÇLARI

    Ekvador-Almanya 2-1

    Golcüler: 2' Sané (G), 9' Angulo (E), 77' Plata (E)


    EKVADOR (3-5-2): Galíndez; Hincapié (72'den itibaren Estupinan), Ordonez, Pacho; Yeboah (85'den itibaren Torres), M. Caicedo, Franco (64'den itibaren Preciado), Vite, Angulo (85'den itibaren J. Caicedo); Valencia (64' K. Rodriguez), Plata. Teknik Direktör: Beccacece.


    ALMANYA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich (60' Thiaw), Rudiger, Tah, Raum; Pavlovic (46' Stiller), Nmecha (65' Beier); Musiala, Wirtz (73'den itibaren Gross), Sané; Havertz (60'dan itibaren Undav). Teknik Direktör: Nagelsmann

    Sarı kart: Hincapié (E), Pavlovic (G), Franco (E), Plata (E)

    Kırmızı kart: -

    Asist: Wirtz (G), Vite (E), K. Rodriguez (E)

    Hakem: Minch (CIN)


Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
team-logo
BLN
BLN