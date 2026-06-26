Ekvador’a karşı tarihi gol: Leroy Sané, Almanya’nın Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı ve kendi lanetini kırdı

Genel olarak, Curacao ve Fildişi Sahili’ne karşı oynanan iki zayıf maçın ardından, grup aşamasının son maçında Güney Amerikalı rakibe karşı Sane, DFB takımının genel olarak oldukça endişe verici bir performans sergilediği maçta sayılabilecek az sayıdaki umut ışıklarından biriydi. Almanya, Sane’nin erken attığı golle elde ettiği üstünlüğü maçın sonlarında dikkatsizce elinden kaçırdı ve grup aşamasının son maçını 1-2 kaybetti.

Ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile bazı oyuncular, maçla ilgili analizlerinde dikkat çekici bir şekilde birbirleriyle çelişti. Nagelsmann, grup birinciliğinin zaten garantilenmiş olması nedeniyle oyuncuların motivasyon sorunu yaşadığı yönündeki iddiaları “saçmalık” olarak nitelendirirken, Deniz Undav ve Joshua Kimmich tam tersini söyledi.

“Onların bizim kadar istemediğini hissettim,” dedi Undav. Kimmich de ona “kesinlikle” katıldığını belirtti. Kaptan, DFB takımının duygusallık ve kararlılık eksikliğine değinerek, “Beni en çok sinirlendiren şey bu,” dedi ve ekledi: “Durum ne olursa olsun, bu bizim başımıza gelmemeli.”