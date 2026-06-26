Almanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’ndaki 15. maçında nihayet o an geldi: Sane, 15. şutunda nihayet büyük bir uluslararası turnuvada ilk golünü attı ve böylece Alman Dünya Kupası tarihine küçük bir sayfa daha yazdı.
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Ekvador’a karşı tarihi gol: Leroy Sané, Almanya’nın Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı ve kendi lanetini kırdı
Florian Wirtz’in pasıyla ve son derece tartışmalı bir durumda (Aleksandar Pavloviç’in yüksek bacağı nedeniyle faul düdüğü çalınmalıydı) Ekvador karşısında Almanya’yı öne geçiren golü attığında, maçın üzerinden henüz 110 saniye geçmişti.
Böylece Sane, Almanya’nın Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci golü attı. Veri sağlayıcı Opta’ya göre, 1934 Dünya Kupası’nda sadece Ernst Lehner ondan daha hızlı olmuştu. Avusturya’yı 3-2 yendikleri üçüncülük maçında gol, daha ilk dakikada gelmişti.
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Leroy Sane, Ekvador maçında umut ışığı oldu
Genel olarak, Curacao ve Fildişi Sahili’ne karşı oynanan iki zayıf maçın ardından, grup aşamasının son maçında Güney Amerikalı rakibe karşı Sane, DFB takımının genel olarak oldukça endişe verici bir performans sergilediği maçta sayılabilecek az sayıdaki umut ışıklarından biriydi. Almanya, Sane’nin erken attığı golle elde ettiği üstünlüğü maçın sonlarında dikkatsizce elinden kaçırdı ve grup aşamasının son maçını 1-2 kaybetti.
Ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile bazı oyuncular, maçla ilgili analizlerinde dikkat çekici bir şekilde birbirleriyle çelişti. Nagelsmann, grup birinciliğinin zaten garantilenmiş olması nedeniyle oyuncuların motivasyon sorunu yaşadığı yönündeki iddiaları “saçmalık” olarak nitelendirirken, Deniz Undav ve Joshua Kimmich tam tersini söyledi.
“Onların bizim kadar istemediğini hissettim,” dedi Undav. Kimmich de ona “kesinlikle” katıldığını belirtti. Kaptan, DFB takımının duygusallık ve kararlılık eksikliğine değinerek, “Beni en çok sinirlendiren şey bu,” dedi ve ekledi: “Durum ne olursa olsun, bu bizim başımıza gelmemeli.”
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Almanya, Dünya Kupası'nda muhtemelen Paraguay ile 16'da 1 maçında karşılaşacak
Her şeye rağmen, Alman milli takımı Pazartesi akşamı (MEZ) son 16 turunda yoluna devam edecek. Rakip, büyük olasılıkla Paraguay olacak. “Football meets Data” platformu bunu yüzde 99 olasılıkla hesapladı.
Güney Amerika ekibi, D Grubu’nu ABD ve Avustralya’nın ardından üçüncü sırada tamamladı ve Alman saatiyle Cuma sabahı itibarıyla dört puan ve 2:4’lük gol farkıyla, neredeyse kesin olarak en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer alıyor.