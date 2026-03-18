Gerçek bir sinema şöleni: Sezonun sonlarında heyecan verici bir şampiyonluk yarışı ve sürpriz sonuçlar arıyorsanız, gözlerinizi 18 takımlı Polonya'nın en üst ligi Ekstraklasa'ya çevirebilirsiniz. Takvimde hâlâ 9 maç varken, birinci ile on yedinci sıradaki takımlar arasında sadece 13 puan fark var; bu da toplam 27 puanın yarısından az.
Ekstraklasa, dünyanın en çılgın ligi: Sezonun bitmesine 9 hafta kala 18 takımdan 17'si (teorik olarak) şampiyonluk şansına sahip
ÇILGIN BİR SIRALAMA
Öncelikle, 41 puanla başa baş giden üç takım var: Zaglebie, Jagiellonia (Fiorentina tarafından Conference League play-off'larında elenen) ve Lech Poznan. İlk ikisi Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına, üçüncü ve dördüncü takımlar ise Conference League ön eleme turlarına katılmaya hak kazanıyor.
Onların altında 38 puanla Gornik Zabrze, 37 puanla Rakow (Fiorentina'nın Conference League son 16 turundaki rakibi), 36 puanla Wisla Plock ve Katowice yer alıyor.
Pogon Szczecin ve Motor Lublin 34 puanda, diğer üç takım ise 33 puanda yer alıyor: Bunlar Radomiak Radom, Krakow ve Korona. 12. sıradayız ve liderle aramızdaki puan farkı sadece 8.
Sıralamayı 5 takım daha takip ediyor, her biri bir puan farkla: Piast 32, Lechia 31, Arka 30, Legia Varşova 29, Widzew Lodz 28. Dediğimiz gibi, sondan bir önceki takım, lider üçlüden sadece 13 puan geride.
LEGIA'NIN KRİZİ
Bu karmaşa içinde, Avrupa kupalarında görmeye alıştığımız ancak şu anda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Legia Varşova'nın krizi dikkat çekiyor; ligin son üç takımı, 34. haftanın ardından küme düşmeye mahkum durumda. Aralık ayında Rakow'dan gelen teknik direktör Marek Papzsun, Legia'yı henüz küme düşme potasından çıkaramadı. Ancak puan farkları çok az: 16. sıradaki kulüp, 6 puanla rahatlıkla 7. sıraya yükselebilir. Ancak arka arkaya iki yanlış adım, şu anda Avrupa kupalarına katılma hedefleri olanlar için bile her şeyi değiştirebilir.