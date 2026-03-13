Ekstra motivasyon mu? Eski West Ham yıldızı, Premier Lig'deki küme düşme mücadelesi kızışırken Hammers'ın zor günler geçiren Spurs'u küme düşürmek isteyeceğini itiraf etti

Bir başka eski West Ham forveti olan Jeremie Aliadiere, geçtiğimiz günlerde GOAL’a verdiği röportajda, West Ham ve Tottenham’ın “küme düşmeyecek kadar iyi” oldukları algısından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Fransız oyuncu şöyle konuştu: "Bu bir sorun ve ben Middlesbrough'da küme düşen bir takımda oynadığımda, bizim küme düşmeyecek kadar iyi olduğumuzu düşünmüştüm. Ancak o seviyeye düştüğünüzde, artık futbol oynamak, kalite ve yetenek kalmaz. Her şey emek, inanç ve mücadeleyle ilgilidir. Bir bütün olarak, bir grup olarak mücadele etmek ve sorun da budur.

“Spurs'a da bakıyorum ve tabii ki Londra'nın diğer tarafına ve diğer kulübe saygısızlık etmek istemem ama onların sorunu da bu. Orada küme düşmeyecek kadar iyi olduklarını düşünen oyuncular var ama bu duruma düşen sizlersiniz, bu yüzden bu durumdan çıkmak zorundasınız.

“Bir oyuncu olarak, ‘Bu kulüp için çok iyiyim, bu mücadele için çok iyiyim’ diye düşündüğünüzde, bu bir sorundur çünkü doğru şeyi düşünmüyorsunuz. Doğru şey şudur: ‘Takımım orada, onları bu durumdan kurtarmalıyım. Çocuklar, burada birbirimize kenetlenip bu durumdan çıkmalıyız, bize çok şey veren bu kulübü kurtarmalıyız. Bu kulübü batıramayız’

“Bu, bir oyuncu ve bir kulüp olarak sahip olunması gereken muazzam bir bireysel zihinsel güçtür ve bazen menajerler ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama her hafta sonu oynayanlar onlar değildir. Elbette ilk 11’i onlar belirler ama sonuçta sahada birbirleri için oynaması, birbirlerine yardım etmesi ve mücadele etmesi gerekenler o 11 kişidir. O durumdayken, her maçta sadece savaşmak gerekir - tam bir ateş gibi.”

West Ham ve Tottenham'ın bu hafta sonu zorlu maçları var. Hammers, Cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanırken, Spurs ise Pazar günü son şampiyon Liverpool'a zorlu bir deplasmana çıkacak.