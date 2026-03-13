Çeviri:
Ekstra motivasyon mu? Eski West Ham yıldızı, Premier Lig'deki küme düşme mücadelesi kızışırken Hammers'ın zor günler geçiren Spurs'u küme düşürmek isteyeceğini itiraf etti
Premier Lig'den kim küme düşecek?
Son haftalarda canlanma belirtileri gösteren ligin en alt sırasındaki Wolves, ancak muhtemelen kendilerini çok zor bir duruma soktu. Burnley’in altında da küme düşme kapısı gıcırdamaya başladı; Clarets, Championship’e geri dönme tehlikesiyle ciddi bir şekilde karşı karşıya.
Bu durumda, küme düşme bölgesinde doldurulması gereken bir yer kaldı ve çoğu takımın bu sezon oynayacağı dokuz maçı kaldı. Şu anki duruma göre, 18. sıradaki West Ham ile 15. sıradaki Leeds arasında sadece üç puan fark var. Bu iki takımın arasında ise düşüşü çok iyi bilen iki takım, Spurs ve Nottingham Forest yer alıyor.
Yönetimdeki değişiklikler: Bir kıvılcım arayan alt sıralarda yer alan takımlar
Tottenham geçen sezon zorlu bir mücadele sonunda ligi 17. sırada tamamladı, ancak Avrupa Ligi şampiyonluğunun getirdiği teselli ödülünün tadını çıkardı; Ange Postecoglou, kulübün 17 yıldır süren büyük kupa hasretine son vererek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti.
Bu başarısının karşılığı yaz aylarında kovulması oldu ve o zamandan beri Thomas Frank da aynı yolu izledi. West Ham'da da teknik direktör değişikliği yaşandı; artık Nuno Espirito Santo takımın başına geçti. Forest ise sezonun dördüncü teknik direktörünü görevlendirmiş durumda.
Spurs ayakta kalmakta zorlanırken, rüzgarı arkasına alan takım West Ham gibi görünüyor. Harewood, Hammers'ın coğrafi rakibini Premier Lig tarihinin en büyük şoku olarak nitelendirilebilecek bir küme düşmeye mahkum etme fırsatını memnuniyetle karşılayacağını itiraf ediyor.
West Ham, Spurs'u Championship'e düşürmeye yardımcı olabilir mi?
Non Gamstop Casino ile yaptığı röportajda Harewood, bu fırsatın West Ham’ın motivasyonunu daha da artıracak mı sorusuna GOAL’a şöyle yanıt verdi: “Evet, %100. Onları gözünüzün önünde görebiliyorsanız, şu anda sizi başka hiçbir şeyin motive edeceğini sanmıyorum çünkü Spurs'un nasıl oynadığını görebilirsiniz. Şu anda onlar için üzülüyorum çünkü oyuncuların 15 dakika sonra sahadan çıkmasını ve bu tür şeyleri görmek istemezsiniz. Her şeyin kötüye gittiğini görebilirsiniz.
“West Ham için ise, böyle şeyler olduğunu görmek, bu durumlardan yararlanmak istersiniz. Ve onların yükselişte olduğunu görebilirsiniz. Son dört veya beş maçtaki performanslarına bakarsanız, gittikçe güçlendiklerini görebilirsiniz. Ve özgüven çok önemli.
“Hepsi çok özgüvenli görünüyor. İşlerini yapıyorlar, goller atıyorlar gibi görünüyor. Bu işlerden biri işte. Ve bunu kendi takımınız için istersiniz. Tottenham ve üst sıralardaki takımlar şu anda zorlanıyor. West Ham ise maçlarda ivme kazanmış durumda.”
Düşmeye nesi var ki: Premier Lig'de zor günler geçiren takımlara uyarı
Bir başka eski West Ham forveti olan Jeremie Aliadiere, geçtiğimiz günlerde GOAL’a verdiği röportajda, West Ham ve Tottenham’ın “küme düşmeyecek kadar iyi” oldukları algısından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Fransız oyuncu şöyle konuştu: "Bu bir sorun ve ben Middlesbrough'da küme düşen bir takımda oynadığımda, bizim küme düşmeyecek kadar iyi olduğumuzu düşünmüştüm. Ancak o seviyeye düştüğünüzde, artık futbol oynamak, kalite ve yetenek kalmaz. Her şey emek, inanç ve mücadeleyle ilgilidir. Bir bütün olarak, bir grup olarak mücadele etmek ve sorun da budur.
“Spurs'a da bakıyorum ve tabii ki Londra'nın diğer tarafına ve diğer kulübe saygısızlık etmek istemem ama onların sorunu da bu. Orada küme düşmeyecek kadar iyi olduklarını düşünen oyuncular var ama bu duruma düşen sizlersiniz, bu yüzden bu durumdan çıkmak zorundasınız.
“Bir oyuncu olarak, ‘Bu kulüp için çok iyiyim, bu mücadele için çok iyiyim’ diye düşündüğünüzde, bu bir sorundur çünkü doğru şeyi düşünmüyorsunuz. Doğru şey şudur: ‘Takımım orada, onları bu durumdan kurtarmalıyım. Çocuklar, burada birbirimize kenetlenip bu durumdan çıkmalıyız, bize çok şey veren bu kulübü kurtarmalıyız. Bu kulübü batıramayız’
“Bu, bir oyuncu ve bir kulüp olarak sahip olunması gereken muazzam bir bireysel zihinsel güçtür ve bazen menajerler ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama her hafta sonu oynayanlar onlar değildir. Elbette ilk 11’i onlar belirler ama sonuçta sahada birbirleri için oynaması, birbirlerine yardım etmesi ve mücadele etmesi gerekenler o 11 kişidir. O durumdayken, her maçta sadece savaşmak gerekir - tam bir ateş gibi.”
West Ham ve Tottenham'ın bu hafta sonu zorlu maçları var. Hammers, Cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanırken, Spurs ise Pazar günü son şampiyon Liverpool'a zorlu bir deplasmana çıkacak.
Reklam