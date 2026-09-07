Hollandalı Georginio Wijnaldum'un Al-Ittihad'a katılması, transfer sezonunun son saatlerinde gerçekleşen sıradan bir bonservissiz transferden ibaret değildi; hızla "Amid"in en tartışmalı transferlerinden birine dönüştü. Zira taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu orta sahaya gerçek bir katkı olarak görenlerle, onunla anlaşmanın takımın mevcut ihtiyaçlarını yansıtmadığını düşünenler arasında ikiye bölündü.

Al-Ittihad, transferi bir sezonluk sözleşmeyle bağladı. Böylece Wijnaldum, Al-Ettifaq ile geçirdiği üç başarılı sezonun ardından Roshn Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Al-Ettifaq verilerine göre, bu süre zarfında ligde 96 maça çıkarak 36 gol atıp 16 asist yaptı; tüm kulvarlardaki rakamları ise 101 maç, 38 gol ve 17 gol pası oldu.

Büyük tecrübe, ama yaş soru işareti yaratıyor

Wijnaldum'u yalnızca 35 yaşına gelmiş bir oyuncu olarak değerlendirmek mümkün değil; zira Hollandalı, Hollanda Milli Takımı ile edindiği büyük uluslararası tecrübenin yanında Liverpool, Paris Saint-Germain ve Roma ile olağanüstü bir Avrupa sicili taşıyor.

Ancak aynı zamanda yaş, göz ardı edilemeyecek bir faktör olmaya devam ediyor; özellikle Al-Ittihad'ın birden fazla kupada rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışması, oyuncunun sezon boyunca fiziksel seviyesini koruyup koruyamayacağına dair bir soruyu beraberinde getiriyor.

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Yine de Al-Ettifaq ile geçirdiği son sezonu büyük ölçüde olumlu bir yanıt sunuyor; zira Roshn Ligi'nde 16 gol atıp 7 gol pası vererek Suudi Arabistan tecrübesinin gol açısından en iyi sezonunu ortaya koydu.

Rios var, öyleyse Al-Ittihad'ın Wijnaldum'a nerede ihtiyacı var?

Asıl tartışma tam da burada başlıyor. Çünkü Al-Ittihad, son saatlerde bonservissiz olarak Wijnaldum'a yönelmeden önce, Benfica'dan gelen Kolombiyalı Richard Rios ile anlaşarak orta sahayı takviye etmişti. Dolayısıyla soru, oyuncunun kalitesinin olup olmadığı değil; takımın ona hangi rolü vereceği.

Wijnaldum orta sahada birden fazla rolde oynayabiliyor; ister ileri uçta ister daha geri bir konumda. Ayrıca takıma topa sahip olma, hatlar arasında hareket etme ve ceza sahasına ulaşma kabiliyeti kazandırıyor. Bunlar da Al-Ettifaq tecrübesi boyunca açıkça öne çıkan özellikler.

Bu nedenle, oyuncu yeteneklerine uygun rolde kullanılırsa bu transfer önemli bir katkıya dönüşebilir; özellikle Al-Ittihad'ın Wijnaldum'a mutlaka "birinci yıldız" olması için değil, hatları birbirine bağlayan, büyük maçlarda orta sahaya tecrübe ve sakinlik katan bir oyuncu olarak ihtiyaç duyması söz konusu.

Bedelsiz bir transfer ve sınırlı bir risk

Transferi mantıklı kılan en önemli faktörlerden biri, Al-Ettifaq ile bağlantısı sona erip serbest oyuncu konumuna gelmesinin ardından Al-Ittihad'ın oyuncuyu almak için bonservis bedeli ödememiş olması.

Ayrıca sözleşme süresinin bir sezon olması, oyuncunun yaşıyla bağlantılı riski azaltıyor; Wijnaldum başarılı olursa Al-Ittihad ondan önemli bir rekabet sezonu boyunca faydalanabilir, seviyesi düşerse de kulüp kendisini kurtulması zor uzun vadeli bir sözleşmeyle karşı karşıya bulmaz.

Burada transfer, uzun süreli sözleşme ve devasa maaşla büyük bir yıldızla anlaşmaktan farklı görünüyor; zira Amid, aynı ligde büyük bir tecrübeye sahip bir oyuncuyu bonservis bedeli olmadan ve kısa bir sözleşme yükümlülüğüyle elde etti.

"Boşluk doldurmak"tan "eksik parça"ya

Sonuç olarak, Wijnaldum transferinin değerlendirilmesi ismi ya da yaşı üzerinden değil, Al-Ittihad sistemi içinde üstleneceği rol üzerinden yapılacak.

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Hollandalı, orta sahaya tecrübe, oyun kuruculuk, hücuma ulaşma ve top çevirme katmayı başarırsa, soru işaretleri yaratan bir transferden takımın gerçekten eksik olan bir parçasına dönüşebilir.

Ancak Al-Ittihad onunla yalnızca büyük bir oyuncu olduğu ve transfer sezonunun son saatlerinde müsait olduğu için, kendisine açık bir teknik rol olmaksızın anlaştıysa, transfer hızla bir "boşluk doldurmaya" dönüşecektir.

İki ihtimal arasında ise asıl bahis teknik ekibin üzerinde kalıyor: Al-Ittihad, Wijnaldum'un en iyi versiyonunu ortaya çıkarabilecek mi, yoksa büyük oyuncunun ismi takım içindeki rolünden daha mı büyük olacak?