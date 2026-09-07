Hollandalı Georginio Wijnaldum'un Ittihad'a katılması, transfer döneminin son saatlerinde gerçekleşen sıradan bir bonservissiz transfer değildi; kısa sürede "Amid"in en tartışmalı transferlerinden birine dönüştü. Taraftarlar, tecrübeli oyuncuda orta sahaya gerçek bir katkı görenlerle, onunla anlaşmanın takımın mevcut ihtiyaçlarını yansıtmadığını düşünenler arasında ikiye bölündü.

Ittihad, transferi bir sezonluk sözleşmeyle sonuçlandırdı. Böylece Wijnaldum, Ettifaq ile geçirdiği üç başarılı sezonun ardından Roshn Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Bu üç sezonda ligde 96 maça çıkan oyuncu 36 gol atıp 16 asist yaparken, Ettifaq'ın verilerine göre tüm kulvarlardaki rakamları 101 maç, 38 gol ve 17 asiste ulaştı.

Büyük tecrübe, ancak yaş soru işareti doğuruyor

Wijnaldum'a sadece 35 yaşına gelmiş bir oyuncu olarak yaklaşmak mümkün değil; Hollandalı, Liverpool, Paris Saint-Germain ve Roma ile olağanüstü bir Avrupa geçmişine sahip, ayrıca Hollanda Milli Takımı'yla da büyük bir uluslararası tecrübeye sahip.

Ancak aynı zamanda yaş, göz ardı edilemeyecek bir etken olmaya devam ediyor; özellikle de Ittihad, birden fazla kulvarda rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışıyorken. Bu durum, oyuncunun sezon boyunca fiziksel seviyesini koruyup koruyamayacağı konusunda bir soru işareti doğuruyor.

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Buna rağmen, Ettifaq ile geçirdiği son sezonu büyük ölçüde olumlu bir cevap sunuyor; zira Roshn Ligi'nde 16 gol atıp 7 asist yaparak Suudi Arabistan macerasındaki en golcü sezonunu geçirdi.

Rios var, peki Ittihad'ın Wijnaldum'a nerede ihtiyacı var?

İşte asıl tartışma tam da burada başlıyor. Çünkü Ittihad, transfer döneminin son saatlerinde bonservissiz olarak Wijnaldum'a dönmeden önce, Benfica'dan gelen Kolombiyalı Richard Rios'la anlaşarak orta sahayı takviye etmişti. Dolayısıyla soru, oyuncunun kalitesi olup olmadığı değil; takımın ona hangi rolü vereceği.

Wijnaldum, orta sahada birden fazla rolde oynayabiliyor; ister ileri uçta ister daha geride bir mevkide. Ayrıca takıma topu elde tutma, hatlar arasında hareket etme ve ceza sahasına ulaşma yeteneği kazandırıyor. Bunlar, Ettifaq ile geçirdiği dönemde açıkça ortaya çıkan özellikler.

Bu nedenle, oyuncu yeteneklerine uygun bir rolde kullanılırsa transfer önemli bir katkıya dönüşebilir; özellikle de Ittihad'ın Wijnaldum'a mutlaka "bir numaralı yıldız" olması için değil, hatları birbirine bağlayan ve büyük maçlarda orta sahaya tecrübe ve sükûnet katan bir oyuncu olarak ihtiyacı olduğu için.

Bedelsiz bir transfer ve sınırlı bir risk

Anlaşmayı mantıklı kılan en önemli etkenlerden biri, Ettifaq ile bağı sona erip serbest oyuncu konumuna geldikten sonra, Ittihad'ın oyuncuyu almak için bir transfer bedeli ödememiş olması.

Ayrıca sözleşme süresinin bir sezon olması, oyuncunun yaşıyla ilgili riski azaltıyor; Wijnaldum başarılı olursa Ittihad ondan önemli bir rekabet sezonunda faydalanabilir, seviyesi düşerse de kulüp kendisini kurtulması zor uzun vadeli bir sözleşmeyle karşı karşıya bulmaz.

İşte burada transfer, büyük bir yıldızla uzun süreli sözleşme ve devasa bir maaşla anlaşmaktan farklı görünüyor; "Amid", aynı ligde büyük tecrübeye sahip bir oyuncuyu transfer bedeli olmadan ve kısa vadeli bir taahhütle kadrosuna kattı.

"Boşluğu doldurmak"tan "eksik parça"ya

Sonuçta Wijnaldum transferine dair hüküm, ismi ya da yaşı üzerinden değil; Ittihad sistemi içinde üstleneceği rol üzerinden verilecek.

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Hollandalı, orta sahaya tecrübe, oyun kurma, hücumda etki ve top dolaşımı katmayı başarırsa, soru işaretleri doğuran bir transferden takımın gerçekten eksik olan bir parçasına dönüşebilir.

Ancak Ittihad onunla yalnızca büyük bir oyuncu olduğu ve transfer döneminin son saatlerinde müsait olduğu için, kendisine net bir teknik rol tanımlamadan anlaştıysa, transfer kısa sürede yalnızca bir "boşluk doldurma" işine dönüşür.

İki ihtimal arasında ise asıl bahis teknik ekibin üzerinde: Ittihad, Wijnaldum'un en iyi versiyonunu ortaya çıkarabilecek mi, yoksa büyük oyuncunun ismi, takım içindeki rolünden daha mı büyük olacak?