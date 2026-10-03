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Adhe Makayasa
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Eksik Napoli, Alessandro Nesta'nın Avellino'suna hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu

SSC Napoli
Serie A
Avellino
Serie B
M. Allegri
A. Nesta

Massimiliano Allegri, ciddi şekilde zayıflamış takımının Castel Volturno'da ikinci lig rakiplerine karşı oynanan hazırlık maçını iki farklı yenilgiyle tamamlamasına tanıklık etti. Michael Venturi ve Luca Di Maggio'nun golleri Partenopei'yi cezalandırdı; cuma günkü ikna edici olmayan hazırlık karşılaşmasında takım, milli takım çağrıları ve kabarık sakatlık listesi nedeniyle büyük darbe almıştı.

  • Serie B'nin sürpriz ekibi, eksik ev sahibini cezalandırdı

    Napoli, Castel Volturno'daki ortak antrenman çalışmasında istekli ikinci lig konuklarıyla başa çıkmakta zorlandı. Venturi ve Di Maggio'nun golleri, ev sahibi savunmadaki hataları değerlendirerek deplasman ekibine etkileyici bir galibiyet getirdi. Bu çalışma, takımının şu anda beş maçta topladığı yedi puanla Serie A'da dokuzuncu sırada yer aldığı milli ara sırasında Allegri'ye rekabetçi keskinliği koruması adına değerli bir fırsat sundu.

  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Yaygın eksikler savunmada değişikliğe yol açtı

    Kapalı kapılar ardında oynanan bu karşılaşma, teknik ekibi sahaya her bölgede derme çatma bir kadro sürmek zorunda bırakan ciddi bir oyuncu krizi nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Milli takım görevinde bulunan 10 oyuncunun yokluğu, Alex Meret, Leonardo Spinazzola ve Scott McTominay gibi önemli isimleri kenara iten kabarık sakatlık listesiyle daha da ağırlaştı. Bu tablo, Allegri'yi devre arasından sonra Antonio Nocerino'nun Primavera genç oyuncularına yönelmeden önce Amir Rrahmani ve David Neres'in de aralarında bulunduğu sınırlı sayıdaki A takım oyuncusuna yaslanmak zorunda bıraktı.

  • Menajer, yedek kadronun fiziksel durumunu değerlendiriyor

    Skor üretemeden alınan yenilgiye rağmen Allegri, maç ritmi kazanılması ve yedek seçeneklerinin fiziksel durumunun takip edilmesi açısından cesaret verici unsurlar buldu. Benoit Badiashile, Lorenzo Lucca ve Sam Beukema, 90 dakikanın tamamını oynayan tek üç futbolcu oldu. Teknik direktör bu maçı, hafta sonu takıma lig dönüşü öncesinde kısa bir mola vermeden önce, ikinci plandaki oyuncularının temel kondisyonunu yeniden oluşturmasına yönelik bir çalışma olarak değerlendirdi.

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    Napoli, ligde kritik bir toparlanma hedefliyor

    Allegri'nin takımı, 10 Ekim'de Frosinone ile oynayacağı altıncı hafta maçı hazırlıklarını hızlandırmak için pazartesi günü antrenman sahasında yeniden toplanacak. Kulübün sağlık ekibinin de McTominay'in fiziksel gelişimini değerlendirerek oynayıp oynayamayacağını belirlemek üzere salı günü inceleme yapması bekleniyor; La Gazzetta dello Sport'un haberine göre. Bu arada, bu ikna edici galibiyet, Nesta'nın ekibi için Sampdoria'ya karşı oynanacak zorlu Serie B dönüşü öncesinde ideal bir zemin sağlıyor.

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