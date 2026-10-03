Eksik Napoli, Alessandro Nesta'nın Avellino'suna hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu

Kapalı kapılar ardında oynanan bu karşılaşma, teknik ekibi sahaya her bölgede derme çatma bir kadro sürmek zorunda bırakan ciddi bir oyuncu krizi nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Milli takım görevinde bulunan 10 oyuncunun yokluğu, Alex Meret, Leonardo Spinazzola ve Scott McTominay gibi önemli isimleri kenara iten kabarık sakatlık listesiyle daha da ağırlaştı. Bu tablo, Allegri'yi devre arasından sonra Antonio Nocerino'nun Primavera genç oyuncularına yönelmeden önce Amir Rrahmani ve David Neres'in de aralarında bulunduğu sınırlı sayıdaki A takım oyuncusuna yaslanmak zorunda bıraktı.