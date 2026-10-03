Flash Press Agency
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Eksik Napoli, Alessandro Nesta'nın Avellino'suna hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu
Serie B'nin sürpriz ekibi, eksik ev sahibini cezalandırdı
Napoli, Castel Volturno'daki ortak antrenman çalışmasında istekli ikinci lig konuklarıyla başa çıkmakta zorlandı. Venturi ve Di Maggio'nun golleri, ev sahibi savunmadaki hataları değerlendirerek deplasman ekibine etkileyici bir galibiyet getirdi. Bu çalışma, takımının şu anda beş maçta topladığı yedi puanla Serie A'da dokuzuncu sırada yer aldığı milli ara sırasında Allegri'ye rekabetçi keskinliği koruması adına değerli bir fırsat sundu.
- Getty Images Sport
Yaygın eksikler savunmada değişikliğe yol açtı
Kapalı kapılar ardında oynanan bu karşılaşma, teknik ekibi sahaya her bölgede derme çatma bir kadro sürmek zorunda bırakan ciddi bir oyuncu krizi nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Milli takım görevinde bulunan 10 oyuncunun yokluğu, Alex Meret, Leonardo Spinazzola ve Scott McTominay gibi önemli isimleri kenara iten kabarık sakatlık listesiyle daha da ağırlaştı. Bu tablo, Allegri'yi devre arasından sonra Antonio Nocerino'nun Primavera genç oyuncularına yönelmeden önce Amir Rrahmani ve David Neres'in de aralarında bulunduğu sınırlı sayıdaki A takım oyuncusuna yaslanmak zorunda bıraktı.
Menajer, yedek kadronun fiziksel durumunu değerlendiriyor
Skor üretemeden alınan yenilgiye rağmen Allegri, maç ritmi kazanılması ve yedek seçeneklerinin fiziksel durumunun takip edilmesi açısından cesaret verici unsurlar buldu. Benoit Badiashile, Lorenzo Lucca ve Sam Beukema, 90 dakikanın tamamını oynayan tek üç futbolcu oldu. Teknik direktör bu maçı, hafta sonu takıma lig dönüşü öncesinde kısa bir mola vermeden önce, ikinci plandaki oyuncularının temel kondisyonunu yeniden oluşturmasına yönelik bir çalışma olarak değerlendirdi.
- Fotoagenzia
Napoli, ligde kritik bir toparlanma hedefliyor
Allegri'nin takımı, 10 Ekim'de Frosinone ile oynayacağı altıncı hafta maçı hazırlıklarını hızlandırmak için pazartesi günü antrenman sahasında yeniden toplanacak. Kulübün sağlık ekibinin de McTominay'in fiziksel gelişimini değerlendirerek oynayıp oynayamayacağını belirlemek üzere salı günü inceleme yapması bekleniyor; La Gazzetta dello Sport'un haberine göre. Bu arada, bu ikna edici galibiyet, Nesta'nın ekibi için Sampdoria'ya karşı oynanacak zorlu Serie B dönüşü öncesinde ideal bir zemin sağlıyor.
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