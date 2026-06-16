Toppmöller, Fransız basınında uzun süredir Pierre Sage'in halefi olarak gösteriliyordu. Sage ise Crystal Palace'a transfer oluyor ve burada Avusturyalı Oliver Glasner'in yerini alacak. Glasner, bir zamanlar Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller'in öncülüydü.

Toppmöller, 2023 yazından 2026 Ocak ortasına kadar Hessen ekibinin başında görev yaptı. 2025 yılında SGE'yi Bundesliga'da üçüncü sıraya taşıdı ve takım, lig üzerinden ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 2025/26 sezonunun inişli çıkışlı geçmesinin ardından Toppmöller, ikinci yarı başında görevinden alındı ve o zamandan beri kulüpsüzdü.