RC Lens'in Salı günü doğruladığı üzere, 45 yaşındaki teknik direktör yeni sezonda Fransa'da lig ikincisi ve kupa şampiyonu olan takımın başına geçecek. Toppmöller, iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
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Eintracht Frankfurt'tan ayrılmasının ardından: Dino Toppmöller, sürpriz bir takıma katıldı
Toppmöller, Fransız basınında uzun süredir Pierre Sage'in halefi olarak gösteriliyordu. Sage ise Crystal Palace'a transfer oluyor ve burada Avusturyalı Oliver Glasner'in yerini alacak. Glasner, bir zamanlar Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller'in öncülüydü.
Toppmöller, 2023 yazından 2026 Ocak ortasına kadar Hessen ekibinin başında görev yaptı. 2025 yılında SGE'yi Bundesliga'da üçüncü sıraya taşıdı ve takım, lig üzerinden ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 2025/26 sezonunun inişli çıkışlı geçmesinin ardından Toppmöller, ikinci yarı başında görevinden alındı ve o zamandan beri kulüpsüzdü.
- AFP
Toppmöller: FC Bayern’in eski yardımcı antrenörü, Lens ile başarı öyküsünü sürdürmeyi hedefliyor
Frankfurt'taki görevinden önce Toppmöller, Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olarak Bayern Münih ve RB Leipzig'de çalışmış ve şu anki Almanya milli takım teknik direktörüyle birlikte iki kez Almanya şampiyonluğunu kazanmıştı.
Toppmöller, Lens ile birlikte yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye başlıyor. Kulüp, geçen sezon şampiyon Paris St. Germain'in altı puan gerisinde Ligue 1'i ikinci sırada tamamlamış ve ayrıca kupayı kazanarak büyük bir sürpriz yaratmıştı.
Toppmöller, yeni görevinde akıcı Fransızca konuşabilmesi nedeniyle avantajlı bir konumda bulunuyor. Oyunculuk kariyeri boyunca Lüksemburg'da F91 Düdelingen ve FC RM Hamm Benfica takımlarında forma giydi. Toppmöller daha sonra her iki kulüpte de antrenörlük yaptı, ayrıca Belçika'da Royal Excelsior Virton takımında da teknik direktörlük görevini üstlendi.