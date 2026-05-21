Bulgar spor gazetesi Tema Sport'un haberine göre, Ludogorets Razgrad İspanyol teknik direktörle çalışmaya "büyük ilgi" duyuyor.
Eintracht Frankfurt'taki fiyaskodan sonra: Albert Riera, rekor şampiyonun teknik direktörü olarak şimşek gibi geri dönüş mü yapacak?
Razgrad, bu sezon 14 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğu kaçırdı; bu nedenle Per-Mathias Högmo'nun istifası muhtemel görünüyor. Ludogorets, ligin şampiyonluk turuna katılsa da burada şimdiden iki mağlubiyet aldı ve beş maçın ardından sadece bir galibiyet elde edebildi. Mayıs ayı başlarında Levski Sofya'nın yeni şampiyon olduğu kesinleşmişti.
Böylece, Bulgar bir iş adamı tarafından finanse edilen kulüp, tek başına bir rekoru kaçırdı. Daha önce hiçbir kulüp 15. üst üste şampiyonluk unvanını elde edememişti. Sadece Letonya'dan Skonto Riga (1991-2004) ve Cebelitarık'tan Lincoln Red Imps (2003-2016) da 14 kez üst üste ulusal şampiyonluk kazanmıştı. Almanya'da ise FC Bayern, 2013 ile 2023 yılları arasında kazandığı 11 şampiyonlukla en uzun şampiyonluk serisi rekorunu elinde tutuyor.
Şu anda, Conference League elemelerine katılma tehlikesi bile var. Son olarak, Bulgaristan'ın sürekli şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti, ancak play-offlarda ilk maçta Ferencvaros Budapeşte'yi yenmesine rağmen son 16 turunda elenmişti. Bulgaristan Kupası'nda ise yarı finalde CSKA Sofya'ya yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Eintracht Frankfurt ve Albert Riera: Önceden belli bir felaket
Görünüşe göre artık Riera, krizde olan rekor şampiyonu yeniden rayına oturtacak. Bu görevde en son Eintracht Frankfurt’ta feci bir şekilde başarısız olan ve sonuçta SGE ile uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaçıran Riera. Hessen metropolünde sadece 14 maç süren bu ara dönem, kısmen takımdan kamuoyuna sızan sayısız uyumsuzluklar ya da 44 yaşındaki teknik adamın basın toplantılarındaki tuhaf tavırlarıyla geçti.
"Onu, başarılı olma şansı neredeyse hiç olmayan bir duruma soktum," dedi Eintracht'ın spor direktörü Krösche, birkaç gün önce sezonun kapanışında düzenlenen basın toplantısında. İspanyol teknik adamın göreve getirilmesi "benim yanlış kararımdı. Benim yanlış değerlendirmemdi," dedi ve böylece Avrupa kupalarına katılamama sorumluluğunu da üstlendi.
Riera'nın transferinde deneyimli menajer, kendi inançlarına aykırı davranmıştı. "Göz ardı ettiğim en önemli ilke şuydu: Sezon ortasında teknik direktörü değiştirmek zorunda kalırsan, ligi tanımayan ve deneyimi olmayan bir teknik direktör getirme." Peki bu neden oldu? "Bir his ve inancım vardı. Ben her zaman inancım doğrultusunda hareket ederim. Bu inanç o kadar güçlüydü ki, ihtiyatlılık ilkesini göz ardı ettim."
Riera görünüşe göre yakında yeni bir işe başlayabilecekken, Eintracht'ın da teknik direktör arayışının son aşamasına geldiği söyleniyor. Şu anda favoriler arasında, 2027 yılına kadar Suudi Arabistan'da Al Ahly ile sözleşmesi bulunan Matthias Jaissle ve Adi Hütter yer alıyor. 2018'den 2021'e kadar Eintracht'ta görev yapmış olan Avusturyalı teknik adam, geçen yıl Ekim ayında AS Monaco'dan istifa etmesinden bu yana kulüpsüz durumda.