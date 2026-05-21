Razgrad, bu sezon 14 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğu kaçırdı; bu nedenle Per-Mathias Högmo'nun istifası muhtemel görünüyor. Ludogorets, ligin şampiyonluk turuna katılsa da burada şimdiden iki mağlubiyet aldı ve beş maçın ardından sadece bir galibiyet elde edebildi. Mayıs ayı başlarında Levski Sofya'nın yeni şampiyon olduğu kesinleşmişti.

Böylece, Bulgar bir iş adamı tarafından finanse edilen kulüp, tek başına bir rekoru kaçırdı. Daha önce hiçbir kulüp 15. üst üste şampiyonluk unvanını elde edememişti. Sadece Letonya'dan Skonto Riga (1991-2004) ve Cebelitarık'tan Lincoln Red Imps (2003-2016) da 14 kez üst üste ulusal şampiyonluk kazanmıştı. Almanya'da ise FC Bayern, 2013 ile 2023 yılları arasında kazandığı 11 şampiyonlukla en uzun şampiyonluk serisi rekorunu elinde tutuyor.

Şu anda, Conference League elemelerine katılma tehlikesi bile var. Son olarak, Bulgaristan'ın sürekli şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti, ancak play-offlarda ilk maçta Ferencvaros Budapeşte'yi yenmesine rağmen son 16 turunda elenmişti. Bulgaristan Kupası'nda ise yarı finalde CSKA Sofya'ya yenilerek turnuvaya veda etmişti.