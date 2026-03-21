Hessischer Rundfunk ve Bild'in aynı şekilde bildirdiği üzere, 2014 Dünya Şampiyonu, formda ve oynamaya hazır olmasına rağmen, Pazar günü SGE'nin 05'e karşı oynayacağı deplasman maçının kadrosunda yer almayacak.
Çeviri:
Eintracht Frankfurt'ta şok! SGE teknik direktörü Albert Riera, Mario Götze'yi kadrodan çıkardı
Buna göre kadro dışı bırakılmasının tamamen sportif nedenleri olduğu belirtiliyor; bu nedenle Götze'nin teknik direktör Riera'nın kararına son derece şaşkın bir tepki verdiği söyleniyor. 33 yaşındaki oyuncu, FC St. Pauli (0-0) ve 1. FC Heideheim (1-0) ile oynanan son iki maçta da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu; şimdi ise kadroya hiç alınmama tehlikesiyle karşı karşıya.
Riera, Cuma günkü basın toplantısında Younes Ebnoutalib ve Can Uzun'un geri dönüşü nedeniyle maç kadrosunun oluşturulması konusunda bazı zor kararlar almak zorunda kalacağını açıklamıştı: "Rakibe en uygun oyuncuları sahaya sürüyorum. Hatta bazı oyuncuları kadrodan çıkarmak zorundayım."
Götze'nin Frankfurt'taki sözleşme uzatması tehlikeye mi girdi?
Götze'nin SGE ile sözleşmesi bu sezonun sonuna kadar devam ediyor. Son zamanlarda, her iki tarafın da bir yıl daha birlikte çalışmayı düşünebileceğine dair söylentiler vardı. Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, bu konudaki görüşmeler hatta oldukça ilerlemiş durumda.
Götze'nin kadrodan çıkarılmasının bu görüşmelere ne ölçüde etki edeceği ise belirsiz. Geçmişte bazı MLS kulüpleri 33 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgilenmişti; ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir üçüncü lig kulübünün de orta saha oyuncusuna göz diktiği söyleniyor.
Mario Götze: Kariyerindeki profesyonel takımlar
Dönem
Kulüp
2010 - 2013
BVB
2013 - 2016
FC Bayern Münih
2016 - 2020
BVB
2020'den 2022'ye
PSV Eindhoven
2022'den günümüze
Eintracht Frankfurt