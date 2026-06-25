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Falko Blöding

Çeviri:

Eintracht Frankfurt’ta “şaşkınlık artıyor” ve iki büyük kulüp de olaya dahil oluyor: Nathaniel Brown’ın FC Bayern’e transferi tehlikeye mi giriyor?

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
Eintracht Frankfurt
Chelsea
Premier Lig
Arsenal
Newcastle United
N. Brown

Nathaniel Brown’ın Eintracht Frankfurt’tan Bundesliga rakibi FC Bayern’e yapılması planlanan transferi, iki nedenden ötürü yine de tehlikeye girebilir.

Sky, Frankfurt’ta anlaşmanın sonuçlandırılamaması nedeniyle “artık hoşnutsuzluğun arttığını” bildiriyor.

  • Bu konudaki genel şartlar bellidir: Eintracht yönetimi, Brown’ı satmaya prensipte hazırdır. 23 yaşındaki sol bek için bonuslar dahil 55 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyorlar. Oyuncunun Hessen ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

    Kulüpler arasında bir anlaşma sağlanması hâlâ gecikse de, basında yer alan uyumlu haberlere göre Brown ile Bayern arasında bir süredir bir anlaşma var. Brown’un Säbener Straße’de 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Chelsea ve Arsenal, Bayern’in transfer listesindeki Nathaniel Brown’ı istiyor

    Sky’a göre, Premier Lig’den iki üst düzey kulüp bunu engellemek istiyor: İngiltere şampiyonu FC Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu FC Chelsea’nin bu konuda umutlu olduğu belirtiliyor. Her iki Londra kulübünün de transferle ilgilendiği “ve durumu yakından takip ettiği” ifade ediliyor.

    Chelsea, Avrupa Şampiyonu Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sol bek arayışında. Arsenal ise birkaç hafta önce Brown ile anılmıştı. Ancak o zamanlar, Frankfurt’lu oyuncunun yabancı kulüplerin tekliflerini reddedip FCB’yi tercih ettiği söylenmişti. Sky’a göre, karmaşık duruma rağmen Brown’un bu temel tutumunda bir değişiklik olmadı.

    2024 yılında 5,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında 1. FC Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a geçen Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. Artık Alman milli takımında forma giyen Brown, ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden Dünya Kupası'nda DFB'nin oynadığı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde iki gol katkısı sağladı.

    Ancak Brown, Perşembe akşamı Ekvador ile oynanacak grup aşamasının son maçını kaçıracak: Adduktor kaslarında ağrı sorunu yaşıyor. Onun yerine, Leipzig'den David Raum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ilk on birine girecek.



  • Eintracht Frankfurt’un rekor satışları

    OyuncularPozisyonSatıldığı takımYılTransfer ücreti
    Randal Kolo MuaniForvetPSG202395 milyon avro
    Hugo EkitikeForvetLiverpool FC202595 milyon euro
    Omar MarmoushForvetManchester City202575 milyon euro
    Luka JovicForvetReal Madrid201963 milyon avro
    Sebastien HallerForvetWest Ham United201950 milyon avro