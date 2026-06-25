Sky, Frankfurt’ta anlaşmanın sonuçlandırılamaması nedeniyle “artık hoşnutsuzluğun arttığını” bildiriyor.
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Eintracht Frankfurt’ta “şaşkınlık artıyor” ve iki büyük kulüp de olaya dahil oluyor: Nathaniel Brown’ın FC Bayern’e transferi tehlikeye mi giriyor?
Bu konudaki genel şartlar bellidir: Eintracht yönetimi, Brown’ı satmaya prensipte hazırdır. 23 yaşındaki sol bek için bonuslar dahil 55 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyorlar. Oyuncunun Hessen ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Kulüpler arasında bir anlaşma sağlanması hâlâ gecikse de, basında yer alan uyumlu haberlere göre Brown ile Bayern arasında bir süredir bir anlaşma var. Brown’un Säbener Straße’de 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Chelsea ve Arsenal, Bayern’in transfer listesindeki Nathaniel Brown’ı istiyor
Sky’a göre, Premier Lig’den iki üst düzey kulüp bunu engellemek istiyor: İngiltere şampiyonu FC Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu FC Chelsea’nin bu konuda umutlu olduğu belirtiliyor. Her iki Londra kulübünün de transferle ilgilendiği “ve durumu yakından takip ettiği” ifade ediliyor.
Chelsea, Avrupa Şampiyonu Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sol bek arayışında. Arsenal ise birkaç hafta önce Brown ile anılmıştı. Ancak o zamanlar, Frankfurt’lu oyuncunun yabancı kulüplerin tekliflerini reddedip FCB’yi tercih ettiği söylenmişti. Sky’a göre, karmaşık duruma rağmen Brown’un bu temel tutumunda bir değişiklik olmadı.
2024 yılında 5,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında 1. FC Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a geçen Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. Artık Alman milli takımında forma giyen Brown, ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden Dünya Kupası'nda DFB'nin oynadığı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde iki gol katkısı sağladı.
Ancak Brown, Perşembe akşamı Ekvador ile oynanacak grup aşamasının son maçını kaçıracak: Adduktor kaslarında ağrı sorunu yaşıyor. Onun yerine, Leipzig'den David Raum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ilk on birine girecek.
Eintracht Frankfurt’un rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldığı takım Yıl Transfer ücreti Randal Kolo Muani Forvet PSG 2023 95 milyon avro Hugo Ekitike Forvet Liverpool FC 2025 95 milyon euro Omar Marmoush Forvet Manchester City 2025 75 milyon euro Luka Jovic Forvet Real Madrid 2019 63 milyon avro Sebastien Haller Forvet West Ham United 2019 50 milyon avro