Eintracht Frankfurt’ta “şaşkınlık artıyor” ve iki büyük kulüp de olaya dahil oluyor: Nathaniel Brown’ın FC Bayern’e transferi tehlikeye mi giriyor?

Sky’a göre, Premier Lig’den iki üst düzey kulüp bunu engellemek istiyor: İngiltere şampiyonu FC Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu FC Chelsea’nin bu konuda umutlu olduğu belirtiliyor. Her iki Londra kulübünün de transferle ilgilendiği “ve durumu yakından takip ettiği” ifade ediliyor.

Chelsea, Avrupa Şampiyonu Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sol bek arayışında. Arsenal ise birkaç hafta önce Brown ile anılmıştı. Ancak o zamanlar, Frankfurt’lu oyuncunun yabancı kulüplerin tekliflerini reddedip FCB’yi tercih ettiği söylenmişti. Sky’a göre, karmaşık duruma rağmen Brown’un bu temel tutumunda bir değişiklik olmadı.

2024 yılında 5,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında 1. FC Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a geçen Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. Artık Alman milli takımında forma giyen Brown, ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden Dünya Kupası'nda DFB'nin oynadığı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde iki gol katkısı sağladı.

Ancak Brown, Perşembe akşamı Ekvador ile oynanacak grup aşamasının son maçını kaçıracak: Adduktor kaslarında ağrı sorunu yaşıyor. Onun yerine, Leipzig'den David Raum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ilk on birine girecek.







