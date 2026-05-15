Kicker dergisine göre, Hütter'in menajeriyle ilk temas kuruldu. Ancak menajeri Alen Augustincic, spor dergisinin sorusu üzerine bunu doğrulamak istemedi. 56 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, son olarak yaklaşık iki yıl boyunca AS Monaco'yu çalıştırmış, ancak Ekim ayında görevinden alınmıştı.
Eintracht Frankfurt'ta muhteşem bir dönüş mü yaklaşıyor? Söylentilere göre taraflar arasında temas kurulmuş bile
Hütter, 2018 ile 2021 yılları arasında Eintracht'ta başarılı bir performans sergiledi, ardından Borussia Mönchengladbach'a pek de parlak olmayan bir transfer gerçekleştirdi. Yine de eski kulübüne olan bağlılığını bugüne kadar sürdürüyor. Hatta birkaç hafta önce Frankfurt'a uğradığı söyleniyor.
"Gladbach da harika bir kulüp, ama duygusal olarak hala Frankfurt'a çok bağlı olduğumu hissediyorum," dedi Hütter, 2023'te Borussia'dan ayrıldıktan sonra Kicker'e. "Eintracht'ın maçlarını izlediğimde içimde bir şeyler kıpırdanıyor. İnanılmaz harika bir dönemdi."
Hütter'in Eintracht'a teknik direktör olarak geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz görünüyor. Son zamanlarda daha çok Premier League'de bir göreve göz diktiği söyleniyor. L'Equipe ayrıca onu Olympique Marsilya ile ilişkilendirdi.
Eintracht'ta Albert Riera'nın yerine kimler geçecek?
Kavgacı Albert Riera'nın sadece üç buçuk ay sonra ayrılışı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, uyumlu haberlere göre bu durum kesinleşmiş durumda. Bundesliga'nın son haftasında VfB Stuttgart'a karşı alınacak olası bir Conference League bileti bile bu durumu değiştirmeyecek. Spor sonuçları çok kötü, halkla ilişkiler çalışmaları ise çok kafa karıştırıcı.
Hütter dışında, son günlerde Eintracht'ta birçok başka teknik direktör adayı da gündeme geldi. Bunlar arasında: Matthias Jaissle (Al-Ahli), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (kulüpsüz), Domenico Tedesco (kulüpsüz), Roger Schmidt (Japon Ligi Global Spor Direktörü), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) ve Danny Röhl (Glasgow Rangers).