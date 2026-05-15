Eintracht Frankfurt'ta muhteşem bir dönüş mü yaklaşıyor? Söylentilere göre taraflar arasında temas kurulmuş bile

Hütter, 2018 ile 2021 yılları arasında Eintracht'ta başarılı bir performans sergiledi, ardından Borussia Mönchengladbach'a pek de parlak olmayan bir transfer gerçekleştirdi. Yine de eski kulübüne olan bağlılığını bugüne kadar sürdürüyor. Hatta birkaç hafta önce Frankfurt'a uğradığı söyleniyor.

"Gladbach da harika bir kulüp, ama duygusal olarak hala Frankfurt'a çok bağlı olduğumu hissediyorum," dedi Hütter, 2023'te Borussia'dan ayrıldıktan sonra Kicker'e. "Eintracht'ın maçlarını izlediğimde içimde bir şeyler kıpırdanıyor. İnanılmaz harika bir dönemdi."

Hütter'in Eintracht'a teknik direktör olarak geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz görünüyor. Son zamanlarda daha çok Premier League'de bir göreve göz diktiği söyleniyor. L'Equipe ayrıca onu Olympique Marsilya ile ilişkilendirdi.