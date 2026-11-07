Markus Krosche, Milan'ın Head of Football görevini üstlenmeye artık çok yakın. Alman yönetici, Gerry Cardinale'nin Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulübün yönetim yapısını güçlendirmek için yaptığı bilinçli bir tercih. Red Bird'ün patronu, 46 yaşındaki Alman yöneticinin kariyeri boyunca benimsediği uzun vadeli vizyonu ve çalışma yöntemini çok beğeniyor.
Eintracht Frankfurt’ta Krosche veda ediyor: Kulübün ömür boyu üyesi ilan edildi, 1 Ocak’tan itibaren Milan için çalışacak
Ömür boyu üye olarak atandı
2022'de Avrupa Ligi'nin kazanılması ve 2025'te üçüncü sıranın elde edilmesi gibi büyük başarılarla ve ulaşılan hedeflerle dolu beş yıl kolay kolay unutulmaz. Markus Krosche ile Eintracht Frankfurt söz konusu olduğunda "asla" demek bile mümkün. Alman kulübünün X hesabında 46 yaşındaki Alman yöneticinin ömür boyu üye olarak atandığı duyuruldu. Birlikte yazılan tarihe saygılı, içten bir vedayı gerçekleştirmek üzere Paderborn'da, Krosche'nin evinde, yöneticinin tüm yardımcıları ve bazı yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir akşam yemeği düzenlendi.
1 Ocak'tan itibaren yürürlükte
Son gelen kulis bilgilerine göre, Krosche'yi önümüzdeki 3 yıl boyunca Milan'a bağlayacak sözleşmenin hazırlanması aşamasına gelindi. Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Krosche, 1 Ocak'tan itibaren Milan'da göreve başlayacak. Ancak takım kadrosunun ve transfer ihtiyaçlarının değerlendirildiği bu haftalarda da Milan'ın kulüp içi çalışmalarının merkezinde yer alacak.
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