2022'de Avrupa Ligi'nin kazanılması ve 2025'te üçüncü sıranın elde edilmesi gibi büyük başarılarla ve ulaşılan hedeflerle dolu beş yıl kolay kolay unutulmaz. Markus Krosche ile Eintracht Frankfurt söz konusu olduğunda "asla" demek bile mümkün. Alman kulübünün X hesabında 46 yaşındaki Alman yöneticinin ömür boyu üye olarak atandığı duyuruldu. Birlikte yazılan tarihe saygılı, içten bir vedayı gerçekleştirmek üzere Paderborn'da, Krosche'nin evinde, yöneticinin tüm yardımcıları ve bazı yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir akşam yemeği düzenlendi.