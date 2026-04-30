Eintracht Frankfurt'ta "inanılmaz olay" ortaya çıktı! Teknik direktör Albert Riera ve önemli bir oyuncuyla ilgili yeni bir skandal mı?

Gazetenin haberine göre, Riera'nın gözünde en büyük eksiklik Burkardt'ın vücut yağ oranıymış. Ayrıca Riera, yardımcı antrenörü aracılığıyla Burkardt'ın top kaybı sonrası savunma performansını eleştirmiş.

Bu durum, Alman milli oyuncuda büyük soru işaretlerine neden olmuş; zira kendisi kendini formda hissediyordu ve değerler sadece "hafifçe yükselmişti". Sonuç olarak Burkardt, yaşanan olay nedeniyle menajerini spor direktörü Markus Krösche'ye göndermiş. Bunun üzerine Krösche, İspanyol oyuncuyu "derinden etkileyen" konuyu kendi gözleriyle görmek için Riera ile görüşmeye çalışmış.

Riera'nın, Krösche ile görüşmek zorunda kaldığı için Burkardt'a "geçerken sertçe çıkıştığı" söyleniyor. Bild gazetesi, genel olarak "inanılmaz bir olay"dan bahsediyor. Oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişkinin şimdilik kopmuş olması nedeniyle, Burkardt, FC Augsburg ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakikalara kadar yedek kulübesinde oturdu. Ancak Riera, Burkardt'a bakarak aralarında kişisel bir sorun olmadığını vurguladı: "Jonny harika bir iş çıkarıyor."