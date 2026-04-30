Bild gazetesinin haberine göre, Riera, Burkardt'ın kendi gözünde felaket niteliğindeki fiziksel durum sonuçlarından o kadar rahatsız olmuş ki, oyuncuyla kendisi konuşmak yerine yardımcı antrenör Jan Fießer'e "Burkardt'a sert bir uyarıda bulunmasını" emretmiş.
Eintracht Frankfurt'ta "inanılmaz olay" ortaya çıktı! Teknik direktör Albert Riera ve önemli bir oyuncuyla ilgili yeni bir skandal mı?
Gazetenin haberine göre, Riera'nın gözünde en büyük eksiklik Burkardt'ın vücut yağ oranıymış. Ayrıca Riera, yardımcı antrenörü aracılığıyla Burkardt'ın top kaybı sonrası savunma performansını eleştirmiş.
Bu durum, Alman milli oyuncuda büyük soru işaretlerine neden olmuş; zira kendisi kendini formda hissediyordu ve değerler sadece "hafifçe yükselmişti". Sonuç olarak Burkardt, yaşanan olay nedeniyle menajerini spor direktörü Markus Krösche'ye göndermiş. Bunun üzerine Krösche, İspanyol oyuncuyu "derinden etkileyen" konuyu kendi gözleriyle görmek için Riera ile görüşmeye çalışmış.
Riera'nın, Krösche ile görüşmek zorunda kaldığı için Burkardt'a "geçerken sertçe çıkıştığı" söyleniyor. Bild gazetesi, genel olarak "inanılmaz bir olay"dan bahsediyor. Oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişkinin şimdilik kopmuş olması nedeniyle, Burkardt, FC Augsburg ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakikalara kadar yedek kulübesinde oturdu. Ancak Riera, Burkardt'a bakarak aralarında kişisel bir sorun olmadığını vurguladı: "Jonny harika bir iş çıkarıyor."
Albert Riera, Eintracht Frankfurt'ta lider oyuncularla ilişkilerini bozuyor
Bu arada Riera'nın, takım içinde Burkardt'ın da dahil olduğu lider oyuncular arasında iletişim tarzı nedeniyle pek sevilmediği söyleniyor. Bild gazetesinin haberine göre, artık sadece kaptanlar Arthur Theate ve Mario Götze "kenara itilmiş" hissetmekle kalmıyor, Robin Koch ile de bazı anlaşmazlıklar yaşandığı belirtiliyor.
Ayrıca, Riera'nın Ritsu Doan ve Can Uzun gibi farklı oyunculara karşı tutumu da soru işaretleri yaratıyor. Uzun, haftalarca yedek kulübesinde kaldıktan sonra, Ocak ortasından bu yana ilk kez Augsburg maçında ilk 11'de yer aldı ve devre arasında oyuna giren Doan'ın beraberlik golünü hazırladı (66.).
İkisi de Riera ile gergin ilişkileri nedeniyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sport Bild'in haberine göre, Riera özellikle yaz transfer döneminde 21 milyon euroya transfer edilen Doan ile "hiç anlaşamıyor". Ayrıca sol ayakla oynayan Doan, kadrodaki tek profesyonel oyuncu olarak teknik direktör tarafından sadece soyadıyla hitap ediliyor.
Burkardt, Riera ile yaşadığı anlaşmazlığa rağmen Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hâlâ hedefliyor
Görünüşe göre Riera, Frankfurt'un en golcü oyuncusuyla da anlaşmazlık yaşıyor. Burkardt, tüm turnuvalarda sadece 26 resmi maçta attığı 12 golle takımın gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, Kasım ayı sonunda baldırındaki kas yırtığı nedeniyle bir kez daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Geri dönüşünü ancak Şubat ayında gerçekleştirebildi.
Riera ile bariz anlaşmazlığına rağmen, Burkardt sezonun son düzlüğünde kesinlikle pes etmeyecek, sonuçta onun için milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunda yer almak da söz konusu. Yılın ilk iki milli maçında kadroya çağrılmadı, ancak rakiplerinin (Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst) zor durumları nedeniyle Dünya Kupası trenine yine de atlayabilir.
Önümüzdeki Cumartesi, Eintracht için HSV ile oynanacak iç saha maçı, aynı puana sahip SC Freiburg karşısında Conference League'de yedinci sırayı korumak için de önemli olacak.