Eintracht Frankfurt için kötü haber mi? Ünlü ismin reddedilmesinin ardından büyük kulüp, görünüşe göre Markus Krösche'yi kadrosuna katmak için çaba gösteriyor

Krösche'nin teknik direktörlük görevini üstlenmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçırmanın ardından Milan, kadrosunda radikal bir temizlik yaptı ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yanı sıra genel müdür Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada'yı da kapı dışarı etti.

Medya haberlerine göre, Milan bu durumu düzeltmek için aslında Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Rangnick'i tercih etmişti. Ancak, genellikle güvenilir haberleriyle tanınan İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport'un da bildirdiği gibi, 67 yaşındaki Rangnick bu teklifi reddetmiş durumda - her ne kadar mevcut duruma göre ÖFB ile olan sözleşmesi Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek olsa da.

Krösche ise Frankfurt'ta 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye sahip, ancak geçmişte de birçok kez ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bunların arasında, FC Bayern München veya BVB'ye transfer olabileceğine dair spekülasyonlar da yer alıyordu.