Transfer uzmanları Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'nun aynı ağızdan bildirdiğine göre, Hessen ekibinin sportif direktörü Rossoneri'nin listesinin en başında yer alıyor.
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Eintracht Frankfurt için kötü haber mi? Ünlü ismin reddedilmesinin ardından büyük kulüp, görünüşe göre Markus Krösche'yi kadrosuna katmak için çaba gösteriyor
Krösche'nin teknik direktörlük görevini üstlenmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçırmanın ardından Milan, kadrosunda radikal bir temizlik yaptı ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yanı sıra genel müdür Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada'yı da kapı dışarı etti.
Medya haberlerine göre, Milan bu durumu düzeltmek için aslında Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Rangnick'i tercih etmişti. Ancak, genellikle güvenilir haberleriyle tanınan İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport'un da bildirdiği gibi, 67 yaşındaki Rangnick bu teklifi reddetmiş durumda - her ne kadar mevcut duruma göre ÖFB ile olan sözleşmesi Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek olsa da.
Krösche ise Frankfurt'ta 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye sahip, ancak geçmişte de birçok kez ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bunların arasında, FC Bayern München veya BVB'ye transfer olabileceğine dair spekülasyonlar da yer alıyordu.
Krösche'nin ayrılışı Eintracht Frankfurt için çok uygunsuz bir zamanda gerçekleşir
Onun ayrılışı, SGE için her halükarda çok uygunsuz bir zamanda gerçekleşir. Berbat geçen bir sezonun ardından Eintracht aslında yeni bir başlangıç planlıyor. Krösche'nin hatalı transferi Albert Riera'nın ardından teknik direktör Adi Hütter'in geri getirilmesiyle bu süreç için ilk adım atıldı. Bunun yanı sıra, kadroda halledilmesi gereken bazı sorunlar da var; örneğin, FC Bayern München'e transfer olmak üzere olan Nathaniel Brown'un yerine kimin geçeceği konusu netleştirilmeli.
Krösche, 2021'den beri Frankfurt'ta transfer piyasasındaki gelişmelerle ilgileniyor ve yıllar içinde bir satıcı olarak mükemmel bir itibar kazandı. Hugo Ekitike, Omar Marmoush veya Randal Kolo Muani'nin transferleri tek başına 100 milyon avro civarında gelir sağladı. Ancak son zamanlarda yeni transferlerdeki başarı oranı biraz düştü, bu nedenle kişisel olarak bir değişiklik yapmayı düşünebilir.
Eintracht Frankfurt: Markus Krösche yönetiminde rekor satışlar
Oyuncular Pozisyon Yeni kulüp Transfer ücreti Randal Kolo Muani Merkez forvet Paris Saint-Germain 95 milyon euro Hugo Ekitike Merkez forvet FC Liverpool 95 milyon euro Omar Marmoush Merkez forvet Manchester City 75 milyon euro Willian Pacho Stoper Paris Saint-Germain 40 milyon euro Jesper Lindström Ofansif orta saha SSC Napoli 30 milyon euro