Markus Krösche, Milan'a mı gidiyor? Eintracht Frankfurt'un başkanı hayır diyor: "Kimse bizimle iletişime geçmedi, Krösche'nin Eintracht'tan ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret yok." Alman kulübünün denetim kurulu başkanı Mathias Beck, Milan'ın teknik direktörlüğü için gündeme gelen yöneticinin ayrılacağına dair söylentilerle ilgili olarak Bild gazetesine şu açıklamayı yaptı: "AC Milan'dan Markus Krösche konusunda bizimle iletişime geçen kimse olmadı. Eintracht yönetim kurulu olarak Markus Krösche ile görüştükten sonra, 2028'de sözleşmesi sona ermeden Eintracht'tan ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret görmedik."
Çeviri:
Eintracht Başkanı: "Milan'dan kimse Krosche konusunda bizimle iletişime geçmedi, o burada kalacak." Onu transfer etmek için ne kadar para gerekiyor?
TEKNİK BÖLÜM SORUMLUSU VE SPOR DİREKTÖRÜ
Milan, teknik kadronun sorumluluğunu üstlenecek yeni bir isim arayışını sürdürüyor: Alman kulübünün şu anki sportif direktörü Timmo Hardung da Rossoneri’ye katılabilir. Bu arada Milan, organizasyon şemasındaki ilk boş pozisyonu yeni teknik direktör olarak seçilen Ruben Amorim ile doldurdu. Alman yönetici, Rossoneri için çalışmak fikrine ilgi duysa da, Cardinale ile yaptığı görüşmelerde, yardımcılarının seçiminde de dahil olmak üzere her konuda tam yetki istedi.
SÖZLEŞME VE TAZMİNAT
Krosche'nin talepleri konusunu ele aldıktan sonra, başkanın da doğruladığı üzere, Eintracht Frankfurt'un tutumuyla ilgili çok hassas bir konu daha var: Yönetici, 2024'te imzalanan sözleşme uzatması sonucunda Alman kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar süren bir sözleşmeye sahip ve aynı zamanda kulübün yönetim kurulunda da yer alıyor. Bu nedenle Alman kulübü, yöneticiyi Milan'a bırakmak zorunda kalacak, ancak bunun için 7,5 ila 10 milyon euro arasında oldukça yüksek bir tazminat talep ediyor.
"YORUM YOK"
Kicker, Milan'ın Eintracht Frankfurt'un teknik direktörüne olan ilgisini haber yapıyor. Alman spor dergisi tarafından kendisiyle iletişime geçilen teknik direktör, geleceğiyle ilgili soruları geçiştirmiş ve söylentiler hakkında yorum yapmayı reddetmiştir.