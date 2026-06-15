Eintracht Başkanı: "Milan'dan kimse Krosche konusunda bizimle iletişime geçmedi, o burada kalacak." Onu transfer etmek için ne kadar para gerekiyor?

Krosche'nin talepleri konusunu ele aldıktan sonra, başkanın da doğruladığı üzere, Eintracht Frankfurt'un tutumuyla ilgili çok hassas bir konu daha var: Yönetici, 2024'te imzalanan sözleşme uzatması sonucunda Alman kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar süren bir sözleşmeye sahip ve aynı zamanda kulübün yönetim kurulunda da yer alıyor. Bu nedenle Alman kulübü, yöneticiyi Milan'a bırakmak zorunda kalacak, ancak bunun için 7,5 ila 10 milyon euro arasında oldukça yüksek bir tazminat talep ediyor.











